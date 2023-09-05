高雄85大樓「現況廢到笑」　全台前第1高樓：在地揭不能說的秘密

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貼文引發網友討論，紛紛表示「以前是百貨，現在變樓鳳和旅館」、「85一堆非法日租套房，周遭陰暗荒涼」、「大家都知道是非法日租套房跟地下性專區」、「高雄最大樓鳳集散中心啊」。具實價登錄資料顯示，85大年近年平均成交單價為18.4萬元，歷史最低成交單價紀錄是9.48萬一坪。
對此，身為高雄人的馨傳不動產智庫執行長何世昌告訴《NOWnews今日新聞》說，85大樓緊鄰高雄港，有景觀優勢，「看海景很棒」，但總樓地板面積9.1萬坪，量體大、進住率不高，但在東帝士倒台後，被「一樓一鳳」特殊產業攻陷，成了時代的眼淚。
何世昌指出，85大樓最大抗性在於周邊產業，多是做黃、柏青哥等的八大產業，因此周邊房價也高不起來，而且85大樓淪陷後，「要改善也不容易」，因為市場有需求，就會產生供給，若政府鐵腕掃黃，可能還會讓周邊商辦、住家也會變蕭條。
高雄85大樓（85 Sky Tower）前稱東帝士國際廣場，位在高雄苓雅區，緊鄰高雄港和新光碼頭，是一棟地下5層，地上85層的建築，樓高347.5公尺，加上天線為378公尺，原規劃地下2樓至7樓是日本大丸百貨與東帝士旗下的建台水泥合開建台大丸百貨，8到12樓是當時台灣最大室內樂園建台魔幻嘉年華。
除百貨、樂園外，85大樓右側12樓至35樓為展覽廳，左側辦公大樓，37樓起為晶華酒店，大樓內並有部分中、高樓層做為對外販售的套房產品。但1999年落成營運後不久，即發生國中生遭設施斷頸事故，樂園停業日商大丸在2001年撤出後，百貨部門隔年結束營業。
隨後發生東帝士集團負責人陳由豪掏空案，陳由豪逃往海外後晶華酒店就遭到銀行接管，2003年改名為青雲金典酒店，2011年由億大管理公司接手改名君鴻國際酒店（2019年7月歇業）。
2015年幸福人壽掏空案爆發董事長鄧文聰官司纏身，導致億大管理顧問有限公司積欠銀行債務，君鴻國際酒店又遭到法拍，2019年3月由海霸王集團負責人莊自立以54.4億標下，並於10月29日完成點交作業。
但自母公司東帝士集團2001年解散後，高雄85大樓留下非常複雜的產權與財務糾紛，導致大樓的營運越來越困難，近年因大樓持續沒落淪為不法份子的聚集地，社會事件包括吸毒、性交易、囚人勒贖等頻傳。
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