▲ 428萬起，新興品牌、正統硬派 ─ EOS Grenadier 台灣市場正式發表

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車款命名的靈感源自於位於英國倫敦、極具歷史韻味之同名酒吧。年，熱愛汽車文化且同時為資深越野冒險家的集團創辦人身處酒吧，在一次與好友的談話間，深感市面上既有的越野車無一能滿足他苛求完美的期待，於是集結各領域菁英，創立團隊，將英式粗獷主義設計靈魂與德國精密嚴謹的造車工藝結合，創造出當代越野新星–。
Grenadier 車款命名的靈感源自於位於英國倫敦、極具歷史韻味之同名酒吧。2017 年，熱愛汽車文化且同時為資深越野冒險家的INEOS 集團創辦人- Jim Ratcliffe 身處Grenadier 酒吧，在一次與好友的談話間，深感市面上既有的越野車無一能滿足他苛求完美的期待，於是集結各領域菁英，創立INEOS Automotive 團隊，將英式粗獷主義設計靈魂與德國精密嚴謹的造車工藝結合，創造出當代越野新星 – INEOS Grenadier。
Grenadier 的外觀設計凸顯強悍硬派個性，方正車身結構承襲經典越野造型，專屬開發的梯形大樑底盤結構，車架內外皆施以雙層防鏽處理，結合前後固定軸與多連桿線圈懸吊系統設定，完美構成 Grenadier 堅強越野實力。集結各項車輛設定，Grenadier具備35.5°進入角、28.2°穿越角、36.1°離去角，以及264mm 的離地高度和800mm 涉水深度之越野能力，無懼艱難路況與極端氣候，成就最堅實可靠的耐用與實用性。
在動力方面，Grenadier 搭載屢獲殊榮的BMW 3.0 升直列六缸渦輪增壓引擎，以及8 速ZF 手自排變速系統、雙速加力箱的配置，帶來平穩滑順的扭力輸出及換檔體驗，搭配Brembo 強悍制動性能，展現出色越野動態表現與公路駕乘品質，路況多變也無所畏懼。
在內裝設計上，Grenadier 自是有其風格獨具之處，緊扣品牌 Built on Purpose 設計理念，僅保留必要的控制按鈕元件，刻意加大所有實體按鍵間距，顛簸路面行駛或配戴手套時操作也直覺合理，更可於機艙式頂控面板切換越野、涉水模式設定，同時預留前後差速器鎖控制面板、外接電源控制開關組位置，符合加裝拖車勾、絞盤、探照燈等配備所需。車室中的抗水級內裝及可拆式耐磨排水地板，若遇泥濘覆蓋也可輕鬆沖洗。RECARO™ 座椅優秀的包覆力提供駕駛良好的支撐力和舒適性，無論征服崎嶇山路或是公路行駛都安全無虞。
Grenadier 獨特30/70分離式尾門設計，即便連接拖車或身處狹窄區域都能輕鬆開啟，1,255L 寬敞方正的後車廂儲物空間搭配收納固定配件，只管盡情堆疊旅行所需，另可選配 Safari 獵遊風格天窗、羅盤高度計、Nappa 皮革或復古苯染馬鞍皮革包覆方向盤等多元配件，打造獨具個性的專屬座駕。
延續永三汽車集團的服務理念，以提供最細緻的客戶體驗為目標，INEOS Grenadier 展示暨服務中心預計將於今年第四季於台北及台中同步開幕，同時為服務南部客戶，高雄地區也將成立INEOS Grenadier 服務中心，貫穿南北佈局全台，INEOS Grenadier 將於台灣市場提供更全面的銷售以及售後服務。永三汽車集團董事長張定民先生表示：「INEOS Grenadier 品牌的加入，拓展了永三汽車集團的服務版圖，全新跨足到頂尖越野市場，為集團後續的發展增添了更多的可能性。而INEOS Grenadier 的卓越性能與經典風格，更將為台灣的越野愛好者提供絕佳的選擇，我們期待為客戶帶來嶄新的駕乘體驗，並持續提供最高品質的客戶服務。」
建議售價隨發表會正式公布，Grenadier 的台灣基本車價為428 萬起，並將同時導入汽油和柴油版本，以滿足不同使用需求。此外，Grenadier 亦提供多樣化的配件選項供消費者選擇，讓每位車主都能根據個人喜好打造出個性專屬的座駕。