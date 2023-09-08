台北大直民宅傾斜！網狂問「哪個縣市地質最好」　真實答案出爐

基泰建設「基泰大直」對面也是海砂都更案　潛在風險區曝！快檢測

▲基泰建設「基泰大直」海砂屋都更案害鄰宅傾斜下沉，對面的「躍大直」也是海砂屋都更案。專家呼籲周遭建物應趕快接受檢測。（圖／記者周淑萍攝）
▲基泰建設「基泰大直」海砂屋都更案害鄰宅傾斜下沉，對面的「躍大直」也是海砂屋都更案。專家呼籲周遭建物應趕快接受檢測。（圖／記者周淑萍攝）

記者徐銘穗/綜合報導

基泰建設（2538）於北市大直街94巷海砂屋都更案「基泰大直」，因施工不慎致鄰近連棟公寓傾斜下沉，1樓變地下室。事實上，在基泰大直對面、聖得福新建案「躍大直」也是海砂屋都更案。海砂屋的結構問題，是否也是此次大直街公寓傾斜下沉有關？對此，建築師說，兩都更案皆為海砂屋，顯示該區相近屋齡建物海砂屋機率很高，有潛在風險，應以該案中心往外10間建物做氯離子濃度檢測及傾斜度監測，確保居民安全。

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大直民宅傾斜下沉禍首「基泰大直」是海砂屋都更案，而其對面同樣施工中的「躍大直」，前身是「大直新城」，1999年被台北市政府列管為海砂屋，去年由大直「都更大王」聖得福建設，以室內坪數「1坪換1坪」與地主達成協議，不到6個月整合80位地主，預計興建地上22層、地下4層，SRC雙制震大樓，總戶數127戶，預計2025年下半年完工，近年成交均價為129.7萬元，歷史最高價是145.44萬元一坪。

▲北市大直街房屋坍塌現場。（圖／記者陳明中攝）
▲北市大直街房屋坍塌現場。（圖／記者陳明中攝）
而台灣最貴的海砂屋都更案「最大直」，更是聖得福建設創辦人洪正雄的代表作，「最大直」前身為屋齡42年的海砂屋「翠景新村」。2020年推案，要把4層公寓改建成25層樓的水岸地標，總戶數115戶，預計2025年第4季完工，近年成交均價為142.06萬元，最高單價是175.01萬元一坪，若以成交均價約150萬元計算，當年預售買2.5萬元1坪的地主，價格翻漲近60倍。

高氯離子房屋俗稱「海砂屋」，指混擬土中氯離子濃度過高的房子，成因不侷限於海砂。此次大直公寓下沉和海砂屋有關嗎？十彥建築師事務所主持建築師林彥穎接受《NOWnews今日新聞》電話訪問表示，台灣在1981至1986年間興建的房子存有海砂屋風險，大直公寓下沉附近兩建案均為海砂屋都更，顯示周遭屋齡相近建物海砂屋風險相對較高，建議應以其為中心，往外10棟建物都要進行檢測。

▲不想買到海砂屋，看房時要帶手電筒並打開天花板，查看有沒有鋼筋外露的情形。（圖／NOWnews資料照）
▲不想買到海砂屋，看房時要帶手電筒並打開天花板，查看有沒有鋼筋外露的情形。（圖／NOWnews資料照）
林彥穎指出，建築材料會衰減，混凝土也有時效性，一旦老化對鋼筋握裹率與結構承受力都有影響，目前混凝土年限約30到40年，建議應定期檢測與觀察房屋狀態，半年至一年檢測並進行維護。

此外，林彥穎也說，在台灣潮濕的環境，設計上都會特別注意防水，因為對建築物來說，一但水滲進結構中會導致鋼筋生鏽，甚至膨脹爆開，影響結構安全，呼籲家中一但出現漏水、潮濕情形都要趕快處理，直言「風險控制管理是很重要，不能存在僥倖的心態」。

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