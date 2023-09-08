基泰建設「基泰大直」對面也是海砂都更案　潛在風險區曝！快檢測

我是廣告 請繼續往下閱讀
而台灣最貴的海砂屋都更案「最大直」，更是聖得福建設創辦人洪正雄的代表作，「最大直」前身為屋齡42年的海砂屋「翠景新村」。2020年推案，要把4層公寓改建成25層樓的水岸地標，總戶數115戶，預計2025年第4季完工，近年成交均價為142.06萬元，最高單價是175.01萬元一坪，若以成交均價約150萬元計算，當年預售買2.5萬元1坪的地主，價格翻漲近60倍。
高氯離子房屋俗稱「海砂屋」，指混擬土中氯離子濃度過高的房子，成因不侷限於海砂。此次大直公寓下沉和海砂屋有關嗎？十彥建築師事務所主持建築師林彥穎接受《NOWnews今日新聞》電話訪問表示，台灣在1981至1986年間興建的房子存有海砂屋風險，大直公寓下沉附近兩建案均為海砂屋都更，顯示周遭屋齡相近建物海砂屋風險相對較高，建議應以其為中心，往外10棟建物都要進行檢測。
林彥穎指出，建築材料會衰減，混凝土也有時效性，一旦老化對鋼筋握裹率與結構承受力都有影響，目前混凝土年限約30到40年，建議應定期檢測與觀察房屋狀態，半年至一年檢測並進行維護。
此外，林彥穎也說，在台灣潮濕的環境，設計上都會特別注意防水，因為對建築物來說，一但水滲進結構中會導致鋼筋生鏽，甚至膨脹爆開，影響結構安全，呼籲家中一但出現漏水、潮濕情形都要趕快處理，直言「風險控制管理是很重要，不能存在僥倖的心態」。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。
更多「北市大直民宅塌陷」相關新聞。