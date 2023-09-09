露營烤肉神隊友！喜憨兒鮮凍食品組合餐備餐快速又方便
台灣露營文化興盛許久，除了可徜徉在大自然之中，烹調一日三餐也是露營的重頭戲以及樂趣之一。喜憨兒愛點心鮮凍食品，近期推出可供3到5人食用的簡單露營趣組合餐，多種菜色可依人數做自由搭配組合，在郊外露營時只需解凍複熱，美味料理即可快速上桌。
記者黃文德／台南報導
簡單露營趣組合餐內，特別推薦3道料理，「黑胡椒牛肉」為台式熱炒經典料理，利用洋蔥的甜、黑胡椒粒的辣與香，拌炒軟嫩的牛肉，配白飯或拌麵都適合。「塔香三杯雞」是嚴選牧場小雞腿丁，主廚秘方三杯黃金比例爆炒，完美的火侯控制，讓肉質鮮嫩入味，加上九層塔誘人的香氣，微辣的口感超開胃。「紅燒牛肉麵」採用頂級牛腩條加上牛大骨及新鮮蔬菜熬煮數小時而成，搭配Q彈有勁的刀削麵，真材實料，湯頭濃郁甘甜。
此外，喜憨兒鮮凍食品也提供露營時烤肉所需要的組合。有咖哩戰斧豬排、岩燒客家豬肉、咖哩去骨雞腿肉、蒜味豬里肌肉片....等。選用通過安全認證的食材，食材精心調配與前置處理，料理時輕鬆省時，吃得美味又安心。
喜憨兒基金會副執行長羅淑霞表示，喜憨兒台南庇護工場，是專門生產鮮凍食品的工場，由專業師傅帶領憨兒們一起製作與包裝，憨兒們個個認真又努力。喜憨兒台南庇護工場通過ISO 22000及HACCP雙認證，以食品安全最高規格來製作冷凍食品，不定期為各式節慶或娛樂主題推出組合餐，讓消費者有更多的選擇。訂購資訊請至喜憨兒喜歡你網站查詢。