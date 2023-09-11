防堵登革熱！滅蚊燈「3大禁忌」補蚊失敗還起火：一堆人都用錯
登革熱本土疫情持續延燒，除了清除積水容器（孳生源）是防止登革熱最基本的方法外，也別忘了個人防止蚊蟲叮咬，其中滅蚊燈是最方便的選擇之一，不過台灣電力粉絲團提醒，捕蚊燈使用注意「3大禁忌」，當心捕蚊燈「發爐」釀成不可挽回的意外，也提醒民眾捕蚊燈擺放在陰暗角落、距地面50公分效果最佳。
記者鍾怡婷/綜合報導
台灣電力粉絲團提醒，常見的捕蚊燈以電擊式佔大多數，會發出「啪」、「啪」、「啪」的聲音 ，就是捕蚊燈利用短路電擊擊斃蚊蟲，由於電擊會產生小火花，也曾有捕蚊燈自燃或引發火災的情況，以下3大禁忌就要特別住意，由於考量捕蚊燈需放在陰暗角落，不少民眾趁著外出關燈開啟，當在無人看管場所使用，恐怕發生起火自燃的意外發生。
📍不要擺放在易燃物或瓦斯旁
📍不要在油煙、潮濕或粉塵多地方使用
📍避免在外出或無人看管場所使用
建議選擇放置通風良好場所，並且定期檢視燈管，當燈管兩端已變黑就需更換，記得清理電網上黏附的灰塵毛髮及蚊蟲，還有選購時要認明「商品檢驗標識」，避免使用時發生意外。
同時，也提醒民眾滅蚊燈應放置在「陰暗處效果較佳」，建議可以擺放在轉角、陰暗角落、門窗出入口，以及將捕蚊裝置稍稍墊高至「50公分左右」誘捕效果最佳。
也有網友建議，再捕蚊燈內放入一小瓶蓋的「雪芙蘭」乳液，增加捕蚊效果。有生物學家解釋乳液會有吸引蚊子的效果，正是因為裡面還有動物油脂「硬脂酸」，可以吸引蚊蟲進入捕蚊燈。此外，擔心捕蚊燈發生消防意外的民眾，也可以自製不用插電的「鹼水盆」、「糖水加寶特瓶」等捕蚊裝置。