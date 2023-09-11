GUCCI台北101旗艦店開幕！LED藝術牆、珍稀單品訂製　4大亮點曝光

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GUCCI台北101旗艦店位於台北 101 購物中心的四及五樓，總面積達310坪、跨足兩層樓高，融匯百年經典與現代創新的全新義式奢華美學，門店外觀靈感擷取於義大利古建築特色，外牆與門廳的每片花磚均在義大利手工繪製後空運來台再鑲嵌組裝，色彩飽和的義大利馬賽克花磚與 LED 燈光相互點綴，富麗堂皇混搭新穎科技，令人目不暇給。
師傅手工刷製的精緻木地板、饒富歐洲藝術文化趣味的幾何大理石地板等，呈現各區域不同特色。四樓精緻生活珠寶與腕錶空間，以梅杜莎馬賽克作為地板花紋創作靈感，放射性的視覺效果就像梅杜莎活靈活現的頭髮；而五樓男裝區的設計，則取材義大利卡塞塔王宮其中一層地板花紋。
GUCCI台北101旗艦店完整展示男女服飾、皮件、配飾、鞋履、香水、珠寶、腕錶及眼鏡等全品項；同時提供多樣獨家單品與頂級訂製服務。
📌全球獨有！高達10米LED藝術牆面裝置 搭配復古電梯
走入GUCCI台北101旗艦店內，可看見全球獨有、高達10米的LED藝術牆面裝置，運用繪畫藝術歌頌著義式情懷與在地台灣文化，播映著「當佛羅倫斯遇見台北」主題動畫，在湛藍天空中翱翔的熱氣球，看得到以品牌發源地佛羅倫斯的聖母百花大教堂意象、教堂穹頂及立面花窗等設計的球面圖騰，遨遊於台灣蓊鬱翠綠山景後，來到台北 101 大樓前，隨時間推移迎接夜晚，則冉冉升起象徵著台灣的天燈，兩大文化幻境穿越時空而相遇。
一旁四樓通往五樓的專屬電梯，則以歐式復古風格所打造，擁有透視性結構，讓人乘坐時可飽覽店內整體空間、室內設計與 LED 藝術牆面，享受不同視角的逛店體驗。
📌常態進駐 GUCCI Salon 頂級珍稀單品與訂製服務
GUCCI強化對台灣頂級嬌客的升級服務，為台北 101 旗艦店常態進駐 GUCCI Salon 頂級珍稀單品與訂製服務，從 GUCCI Valigeria 旅行世界系列、珍稀皮件、精緻生活珠寶與腕錶系列、配飾，甚至晚禮服、西裝、禮服等頂級訂製服系列及 Décor 家飾系列等，都能為顧客提供量身訂製。是繼紐約、巴黎、米蘭等城市後的尊榮服務。
歡慶GUCCI台北101旗艦店的開幕，品牌還特別獨家設計推出具紀念意義的數字 101 烙印圖案，更巧妙將台北 101 大樓的城市地標融入其中；且店內就能提供即時烙印的客製化服務。
📌VIP Room開派對等專屬客製禮遇
GUCCI台北101旗艦店還別開生面在專屬VIP Room提供客製禮遇，能為賓客打造生日派對、提供慶祝餐宴等特殊服務，還可在特殊節日打造成主人的夢想空間，實現夢幻享受與難忘回憶。
GUCCI台北101旗艦店本週正式開幕，如此一來，台北101購物中心4樓一線國際精品店陣容總算到齊了！與年初落成的LOUIS VUITTON、DIOR，去年底即重新開幕的BURBERRY、Cartier等品牌，共同以嶄新面貌迎客。