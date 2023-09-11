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GUCCI台北101旗艦店開幕！LED藝術牆、珍稀單品訂製　4大亮點曝光

▲GUCCI台北101旗艦店將正式開幕，搶先直擊310坪全新義式美學空間，全球獨有LED藝術牆藏有台灣特色天燈、搭配復古電梯，常態進駐珍稀單品訂製服務等4大亮點。（圖／記者蕭涵云攝）
▲GUCCI台北101旗艦店將正式開幕，搶先直擊310坪全新義式美學空間，全球獨有LED藝術牆藏有台灣特色天燈、搭配復古電梯，常態進駐珍稀單品訂製服務等4大亮點。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

GUCCI台北101旗艦店本週將正式開幕，《NOWnews今日新聞》帶大家搶先直擊兩層樓高、310坪全新義式奢華美學空間，全球獨有高達 10 米的LED藝術牆面裝置藏有台灣特色天燈、搭配專屬復古電梯，常態進駐 GUCCI Salon 頂級珍稀單品與訂製服務，VIP Room開派對等專屬客製禮遇，4大亮點一次曝光。

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📌310坪全新義式奢華美學空間！跨足兩層樓高
GUCCI台北101旗艦店位於台北 101 購物中心的四及五樓，總面積達310坪、跨足兩層樓高，融匯百年經典與現代創新的全新義式奢華美學，門店外觀靈感擷取於義大利古建築特色，外牆與門廳的每片花磚均在義大利手工繪製後空運來台再鑲嵌組裝，色彩飽和的義大利馬賽克花磚與 LED 燈光相互點綴，富麗堂皇混搭新穎科技，令人目不暇給。

▲GUCCI台北101旗艦店各區域，光是地板就很有故事。（圖／記者蕭涵云攝）
▲GUCCI台北101旗艦店各區域，光是地板就很有故事。更搶先販售最新秋冬系列商品。（圖／記者蕭涵云攝）
▲有如梅杜莎頭髮放射效果的馬賽克地板，陳列著精緻生活珠寶與腕錶，與極其珍貴的喜馬拉雅鱷魚皮革系列單品。（圖／記者蕭涵云攝）
▲有如梅杜莎頭髮放射效果的馬賽克地板，陳列著精緻生活珠寶與腕錶，與極其珍貴的喜馬拉雅鱷魚皮革系列單品。（圖／記者蕭涵云攝）
師傅手工刷製的精緻木地板、饒富歐洲藝術文化趣味的幾何大理石地板等，呈現各區域不同特色。四樓精緻生活珠寶與腕錶空間，以梅杜莎馬賽克作為地板花紋創作靈感，放射性的視覺效果就像梅杜莎活靈活現的頭髮；而五樓男裝區的設計，則取材義大利卡塞塔王宮其中一層地板花紋。

GUCCI台北101旗艦店完整展示男女服飾、皮件、配飾、鞋履、香水、珠寶、腕錶及眼鏡等全品項；同時提供多樣獨家單品與頂級訂製服務。

▲GUCCI台北101旗艦店包款選擇十分齊全。（圖／記者蕭涵云攝）
▲GUCCI台北101旗艦店包款選擇十分齊全。（圖／記者蕭涵云攝）
▲GUCCI台北101旗艦店內，高達10米的LED藝術牆面裝置，是全球獨有。（圖／記者蕭涵云攝）
▲GUCCI台北101旗艦店內，高達10米的LED藝術牆面裝置，是全球獨有。（圖／記者蕭涵云攝）
📌全球獨有！高達10米LED藝術牆面裝置　搭配復古電梯
走入GUCCI台北101旗艦店內，可看見全球獨有、高達10米的LED藝術牆面裝置，運用繪畫藝術歌頌著義式情懷與在地台灣文化，播映著「當佛羅倫斯遇見台北」主題動畫，在湛藍天空中翱翔的熱氣球，看得到以品牌發源地佛羅倫斯的聖母百花大教堂意象、教堂穹頂及立面花窗等設計的球面圖騰，遨遊於台灣蓊鬱翠綠山景後，來到台北 101 大樓前，隨時間推移迎接夜晚，則冉冉升起象徵著台灣的天燈，兩大文化幻境穿越時空而相遇。

▲時序推移至夜晚，可看見裝飾有佛羅倫斯聖母百花大教堂意象的台灣天燈，冉冉升起。（圖／記者蕭涵云攝）
▲時序推移至夜晚，可看見裝飾有佛羅倫斯聖母百花大教堂意象的台灣天燈，冉冉升起。（圖／記者蕭涵云攝）
▲LED藝術牆面裝置搭配復古電梯，十足奢華義式風格。（圖／記者蕭涵云攝）
▲LED藝術牆面裝置搭配復古電梯，十足奢華義式風格，有如走進歐洲百年精品店。（圖／記者蕭涵云攝）
一旁四樓通往五樓的專屬電梯，則以歐式復古風格所打造，擁有透視性結構，讓人乘坐時可飽覽店內整體空間、室內設計與 LED 藝術牆面，享受不同視角的逛店體驗。

▲GUCCI台北101旗艦店常態進駐 GUCCI Salon 頂級珍稀單品與訂製服務。（圖／記者蕭涵云攝）
▲GUCCI台北101旗艦店常態進駐 GUCCI Salon 頂級珍稀單品與訂製服務。（圖／記者蕭涵云攝）
▲包款也選擇各種珍稀材質訂製。（圖／記者蕭涵云攝）
▲包款也選擇各種珍稀材質訂製。（圖／記者蕭涵云攝）
📌常態進駐 GUCCI Salon 頂級珍稀單品與訂製服務
GUCCI強化對台灣頂級嬌客的升級服務，為台北 101 旗艦店常態進駐 GUCCI Salon 頂級珍稀單品與訂製服務，從 GUCCI Valigeria 旅行世界系列、珍稀皮件、精緻生活珠寶與腕錶系列、配飾，甚至晚禮服、西裝、禮服等頂級訂製服系列及 Décor 家飾系列等，都能為顧客提供量身訂製。是繼紐約、巴黎、米蘭等城市後的尊榮服務。

▲GUCCI台北101旗艦店本週將正式開幕。（圖／記者蕭涵云攝）
▲GUCCI台北101旗艦店本週將正式開幕。（圖／記者蕭涵云攝）
▲店內能提供即時烙印的客製化服務，歡慶GUCCI台北101旗艦店開幕，還獨家設計巧妙融合台北 101 大樓的烙印圖案。（圖／記者蕭涵云攝）
▲店內能提供即時烙印的客製化服務，歡慶GUCCI台北101旗艦店開幕，還獨家設計巧妙融合台北 101 大樓的烙印圖案。（圖／記者蕭涵云攝）
歡慶GUCCI台北101旗艦店的開幕，品牌還特別獨家設計推出具紀念意義的數字 101 烙印圖案，更巧妙將台北 101 大樓的城市地標融入其中；且店內就能提供即時烙印的客製化服務。

▲VIP Room有隱藏機關可變身成隱密的派對場地。（圖／記者蕭涵云攝）
▲VIP Room有隱藏機關可變身成隱密的派對場地。（圖／記者蕭涵云攝）
▲賓客可盡情飽覽店內完整商品。（圖／記者蕭涵云攝）
▲賓客可盡情飽覽店內完整商品。（圖／記者蕭涵云攝）
📌VIP Room開派對等專屬客製禮遇
GUCCI台北101旗艦店還別開生面在專屬VIP Room提供客製禮遇，能為賓客打造生日派對、提供慶祝餐宴等特殊服務，還可在特殊節日打造成主人的夢想空間，實現夢幻享受與難忘回憶。

▲男士系列商品也一應俱全。（圖／記者蕭涵云攝）
▲男士系列商品也一應俱全。（圖／記者蕭涵云攝）
▲尤其主打聯名FPM的鋁製香水箱、珠寶首飾箱及腕錶箱。（圖／記者蕭涵云攝）
▲尤其主打聯名FPM的鋁製香水箱、珠寶首飾箱及腕錶箱。（圖／記者蕭涵云攝）
GUCCI台北101旗艦店本週正式開幕，如此一來，台北101購物中心4樓一線國際精品店陣容總算到齊了！與年初落成的LOUIS VUITTONDIOR，去年底即重新開幕的BURBERRYCartier等品牌，共同以嶄新面貌迎客。

▲LOUIS VUITTON路易威登台北101旗艦店，今年1月嶄新開幕。（圖／記者蕭涵云攝）
▲路易威登LOUIS VUITTON台北101旗艦店，今年1月嶄新開幕，有著日本藝術家草間彌生期間限定裝置藝術。（圖／記者蕭涵云攝）
▲DIOR台北101旗艦店內的旋轉樓梯，可蜿蜒而上欣賞整面純白胚布服裝牆。（圖／記者蕭涵云攝）
▲DIOR台北101旗艦店內的旋轉樓梯，可蜿蜒而上欣賞整面純白胚布服裝牆。（圖／記者蕭涵云攝）

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