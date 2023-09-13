▲ 【試駕】新年式Kia Stonic 1.0T GT-line是位貼心呵護的暖男

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新年式Kia Stonic在外觀上並沒有變動，依舊維持家族化虎鼻式造型水箱護罩，搭配四點式LED日行燈的Tiger Eyeline造型頭燈，及先天身形曲線和防刮飾板等，營造出動感氣勢同時更展現都會休旅與跨界身分。與此同時新年式Stonic也取消取消Two-Tone雙色改採提供單一五種鮮豔車色。
為了要在競爭激休旅市場中獲得關注和擄獲消費者歡心，新年式Stonic做出暖心舉動，首先全車系皆標配自動恆溫空調系統，而中規車型驚艷版以上就增加方向盤加熱功能與雙前座加熱座椅等配備，雖然試駕時仍處於炎熱季節，但當天氣轉冷或寒流來襲時，方向盤與座椅加熱功能就像貼心伴侶全程暖心呵護著你。
除暖男行為無線Apple Carplay/Android Auto與Drive Wise智慧安全輔助系統是全車標配，配置的SCC智慧巡航控制、LFA車道維持輔助(全速域)、FCA前方主動防撞輔助(含行人、騎士、車輛偵測)、LKA車道修正輔助等系統，帶來Level 2半自動駕駛輔助能力，中規車型以上還有BCA盲區防撞主動煞車輔助與RCCA後方交通防撞主動煞車輔助系統，除提供更輕鬆駕馭的便利性，也給予最完善的安全照護。
除在增加配備外新年式Stonic於車型編制方面也調整，為因應品牌新能源策略，因此取消1.4升自然進氣車型，現行僅有提供1.0T智慧油電車型。1.0T智慧油電車型搭載一具1.0升渦輪引擎搭配48V MHEV系統後，不僅擁有120hp/20.4kgm最大動力輸出，同時也繳出19.9km/L平均油耗表現。
在節能之餘透過7速雙離合器自手排系統及Eco/Sport/Normal模式的Drive Mode可變行車駕馭系統，也換得令人出乎意外大感滿意的加速反應，飽滿且輕盈的特性無論在市區穿梭或高速巡航都有稱職表現。不僅如此低重心設定和歐系底盤調校，其紮實沉穩的行路風格更展現出如同鋼砲的動態氛圍，無論日常或操駕都有著全面顧及的身手。
新年式Stonic的暖心體貼舉動並沒有要向你索取任何費用，在增加方向盤加熱功能與雙前座加熱座椅等配備後，售價依舊不變維持79.9萬～88.9萬元，同時也一併奉上Level 2半自動駕駛輔助與BCA盲區防撞主動煞車輔助和RCCA後方交通防撞主動煞車輔助系統，而紮實的歐系風格更是同級難得能給予的愉悅操駕感受。