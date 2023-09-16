南台科技大學校長吳誠文 榮任「國家運動科學中心」董事長

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總統蔡英文表示，今天是台灣體育界重要里程碑，高興跟大家一起見證國家運科中心正式揭牌，她並承諾選手在賽場努力超越自我，政府也要作他們堅強的後盾。對運科中心充滿信心，未來運科中心會和國訓中心共同合作在原有基礎上更有制度推動運動科學研究，培訓優秀選手以及培育運動科學人才。
運動科技的推展目前已列為我國重要政策，包含強化基礎結構、擴大運科能量、推動數據治理及建構產業生態等四大策略，並預計於115年能達成推動3個具國際級水準的運動場域智慧化典範、將研發技術產品鏈結企業投資，帶動產業發展、打造臺灣成為國際級數據治理中心，發展運動健康資料治理服務及建構亞太第一運動科技新創國際據點，使台灣成為運動科技王國等四大目標。預計未來對國人運動習慣、健身風氣與相關產業發展有重大的影響。「國家運動科學中心」為我國運動產業升級的重要推手，成立後致力推動運動科學研究及應用，提升國際運動競爭力。為因應全球運動產業科技化發展趨勢，我國將以完善的運動產業供應鏈優勢為基礎，進一步整合產、官、學、研與跨界、跨域資源，促成為我國新兆元產業。
目前擔任南台科大校長，也同時擔任「國家運動科學中心」董事長的吳誠文博士於致詞時表示，運動科技的研發工作將會成為運科中心的工作重點，而第一項任務就是提供武器給前線的國訓中心，這些先進的武器就是運動科技研發的成果，包含運動場館智慧化、國家運動資料中心、各項智慧訓練設備與系統、各項技戰術分析系統等。為了發展成熟可用的設備、系統、與服務，必須借助台灣的科技產業實力，而這也促成運動科技產業的發展，以及全民運動的普及，一舉數得。吳董事長對體育署及國訓中心能在林次長的督導下讓國家運科中心以最快的速度將運動科技中心奠基表示感謝，並期許在大家一起努力下，持續提升我國運動水準，讓運動科技產業能立足台灣，傲視全球。