Emoji Kitchen玩到瘋！全球最受歡迎Emoji是它 連續霸榜10年
Google鍵盤 Gboard推出「Emoji Kitchen」新功能，可隨意疊加兩個既有表情圖，變成全新的表情圖。不過，你知道全球最受歡迎的Emoji表情圖是哪個嗎？Emojipedia統計出10年來最受歡迎的表情貼為😂「喜極而泣」，而且還連續霸榜10年，平均每45則貼文就有一張😂。
記者徐銘穗/綜合報導
2023年最受歡迎的前5名是：
Top 1：😂喜極而泣
Top 2：🤣 笑得在地上打滾
Top 3：❤️紅心
Top 4：🙏 雙手合十
Top 5：😭 大哭
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根據Emojipedia 的統計，從2013 年初Emojipedia 成立當年，到 2023 年，Twitter 上的全球表情符號使用量增加了約 724%。目前世界上最受歡迎的表情符號仍然是😂 喜極而泣的表情符號；紅色愛心是2023年最受歡迎的心形符號；👌曾經是最受歡迎的手勢，但目前被🙏雙手合十和👍大拇指強佔領先地位。
此外，排名第3的紅心常被用來表心意。不過，「愛心」Emoji有紅黃綠等10種顏色，據EmojiAll表示，大多愛心都與愛情有關，但黃色代表「好朋友」、綠色有「地下情」的含義、藍色可能有點「一言難盡」，千萬別用錯。
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