▲假如空間並非是你的首要考量，新年式 Kia Stonic 的自我風格絕對值得參考！

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過，其實仔細一想，不難發現各家車廠開發 CUV 的初衷都有所差異，例如方才提及的兩輛國產新秀，其所主打的都是空間、配備堆疊量等特色，相反地，也有品牌逆向操作，將個人化與視覺風格等元素列為產品重點，而這次三度嘗試的 Kia Stonic，即便迎來的年式更新所連帶的配備調整，依舊讓我有這般感受。
設計、舒適配備皆有增減
不管如何，2GameSome 團隊還是秉持專業素養，將這次 24 年式與往年既有編成的差異做出簡要說明。首先，邁入新年式的 Stonic 全面取消的雙色車頂的選擇品項，車色仍依舊提供星鑽白、宇宙藍、豔麗紅、星宇灰以及各位在本篇所看到的動勁藍，也是我認為，搭配在 GT-Line 上顯得格外獨特的車色。雖然取消 two-tone 雙色選擇非常可惜，但以整體設計來看，對比同級對手而言還是有其獨特、個性之處。
至於攸關舒適、科技等配備部分，Stonic 在上回小改款後已經相當完整，但這次則額外在驚艷版以上車型加入方向盤 / 座椅加熱功能，老實說，在炙熱無比的夏日這兩組配備我自己個人是連開都不敢開，但俗話說「有總比沒有好！」，或許等到酷寒的日子到來，才得以感受到加熱科技的美好，以現在而論，個人真心想要通風座椅呀！
除了重要至極的 Apple CarPlay（無線） / Android Auto 仍待給使用者最佳的數位使用體驗外，DRIVEWiSE 智慧安全輔助系統更是一項不差地帶進了 24 年式編成，全車系標配全速域 LFA 車道維持輔助、SCC 智慧巡航控制、FCA 前方主動防撞輔助、FCW 前方碰撞警示、LDW 車道偏移警示、LKA 車道修正輔助等均列為標配；驚艷版以上編成則補足 BCW 盲區偵測警示、BCA 盲區防撞主動煞車輔助、RCCW 後方交通防撞警示、以及 RCCA 後方交通防撞主動煞車輔助等，以規範等級而言，已經達到 LV2 的半自動駕駛標準。值得提及的是，全車系標配的 LVDA 前車駛離提醒系統，每每試駕到 Hyundai – Kia 集團旗下車款時，都覺得特別好用，反應迅速靈敏且準確，尤其在等紅綠燈時，可以協助駕駛維持高度專注。
級距唯一低負擔輕油電體驗
無論是以尺碼、抑或是實際乘坐體驗而言，Stonic 在空間上或許沒辦法拔得頭籌，不過，對比現今市場的敵手來看，Stonic 卻是唯一搭載 1.0 升直列三缸渦輪增壓引擎搭配 48V MHEV 清油電複合動力的 CUV 產品，除了現實面的低稅金優勢外，更是難得少有 90 萬內能夠享受 48V MHEV 駕駛體感的小型休旅產品。
而在年式更新後，本車所具備的輕快感受，藉由七速雙離合器變速箱還是能完善提供，說不上暢快，但以個人體驗過不下四、五次的經驗來看，本車縱使全員滿載，在 Normal 模式下完全不會讓人有任何動力不足的情形發生。當然，若你的用路環境是山路、斜坡等地型居多，切換 Sport 模式、透過引擎轉速區間的提升，絕對能解決需要較大動力的需求。當然，談及輕油電，Stonic 也繳出了 19.9 km/L 優異油耗數字，就算實際用路情境打個八折也依舊優秀，徹底體現了 MHEV 科技的優勢。
此外，Stonic 還有一項在 CUV 級距中很難體驗到的，便是靈活輕巧的轉向體感，歸因於本車在車高方面設定得宜，加上歐系風味十足的 Q 韌彈簧阻尼配置，縱使我進一步將速度提高穿梭於山區道路之間，扎實的車體結構輔助給予了絕佳的支撐性，適度的路面過濾也明顯考量到乘坐者的舒適性，算是市場上少有能夠開得暢快、坐得愉快的小型 CUV 產品，這幾項特性，有興趣的消費者絕對要預約至展示服務中心試乘。
展現獨特自我的優選
一如前述，Kia 在研發本世代 Stonic 時，顯然不是只有一昧地聚焦在空間機能上的塑造，相反地，透過鮮明車色的選擇，甚至 GT-Line 那層次分明、頗有個性的外貌，本車一定程度也吸引到需要一定車室空間，同時又想要不同於傳統廂式休旅的產品，這一點，歷經多次體驗的 Stonic 仍然有水準之上的表現，加上其進口身份、以及落於 79.9 – 88.9 萬的價格設定，本車絕對能跳脫一般消費者對於 CUV 級距的想像，達到實質意義上的豐富選擇。