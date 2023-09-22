▲ 575萬起，Jaguar 跑車發展 75 周年─ F-Type R 75 正式在台上市，限量6台Taiwan Limited Edition同步發表

我是廣告 請繼續往下閱讀
Jaguar F-Type 是 Jaguar 豪華跑車的代表，豐富的賽道血統，橫跨了 75 年，包括一些有史以來最具標誌性的車型。
不論是 Coupé 硬頂或 Convertible 敞篷車型，F-Type 在性能和駕駛樂趣之間提供了完美的平衡，它擁有肌肉質感和自信的外觀設計，車內則由豪華材料、精湛的工藝和精緻的細節所塑造。
2023 年作為 Jaguar F-Type 最後一個車型年度，新年式車型變得更加簡約和純粹，讓客戶更容易選擇他們完美的 F-Type。這款車型的外觀也比以往更具自信，標配 20 吋輪圈，包括輪孔蓋和前水箱護罩上徽飾的顏色也由紅色變為黑色，＂R＂和＂R-Dynamic＂徽飾的重點顏色也由現在的黑色和灰色，取代以往紅色和綠色的配色。
Jaguar F-Type R 75 以獨特的內外觀設計元素、精心挑選的配備以及 5.0L V8 機械增壓引擎，紀念 Jaguar F-Type 的最後一個年式車型和 Jaguar 跑車 75 周年。Jaguar F-Type R 75 在 Jaguar 於 2025 年轉型成為一個純電的現代奢華品牌之前，是對內燃機時代與性能的最佳慶祝方式。
承襲優美設計，細節之處展現旗艦氛圍
Jaguar F-Type R 75 外觀設計依然極具張力，是 Jaguar 豪華跑車血統的代表，起源可以追溯到 75 年前。這款前置引擎的雙座跑車採用輕量且堅固的鋁合金打造車身結構，其外型完美的比例讓人一眼就能認出，而其專注和自信的風格則源自 Jaguar 豐富的跑車設計底蘊，始於 1948 年推出的 XK120 - 當時是世界上最快的量產車。
標配銳利 J Blade LED 日行燈，如書法般的＂J＂型日行燈和動態指示方向燈，突顯了車輛的視覺寬度並暗示其性能潛力。它們完美融入到引擎蓋如＂液態金屬＂的表面；優雅向後延伸的造型，受到了 C-TYPE 和 D-TYPE 等經典車型的啟發。
Jaguar F-Type R 75 前葉子板上專屬的低調徽飾，描繪了不可錯認的 F-Type 輪廓。車尾的肌肉線條強化了 Jaguar F-Type 天生的動態性和性能表率的外觀，修長的後 LED 尾燈向兩側延伸，帶有賽場上路沿石的設計特色。排氣管排列於後擾流器中，Jaguar F-Type R 75 排氣尾管採雙邊四出配置，尾管上刻有＂R＂徽飾，標配 20 吋十輻亮黑色搭配鑽石圖裝輪圈，彰顯 F-Type 的強烈性能氛圍。
Jaguar F-Type 以駕駛導向設計的內裝，純粹體現了車輛的優雅和性能。結合 Jaguar 的工藝技術、精緻的細節和豐富的飾面材質，提供了更高水準的奢華感和運動感。
＂1+1＂的座艙配置了一個 12.3 吋高解析度互動式數位儀表板，提供多種顯示主題選擇；以大型中央轉速計的起始畫面為特點，以符合真正跑車的特性。
這個功能以及換檔指示燈巧妙的傳達了 F-Type 的性格和性能潛力，透過數位化增強了傳統機械張力，如像＂心跳＂般的紅色啟動按鈕和發動中央出風口自動升起的效果。
Jaguar F-Type R 75 車型獨有的徽飾以車身輪廓所構成的圖案為特點，呈現於中控台飾板和車門金屬門檻上，而內飾黑色套件則是另一個微妙的增強。
標配高性能跑車座椅，結合了符合人體工程學的外形和優越的舒適性，並具備加熱和通風功能。椅面採溫莎皮革包覆，增添更多的奢華質感，搭配精心製作的車縫線以及頭枕上的躍豹裝飾，標配全皮革內裝升級套裝，進一步強化內裝奢華氛圍。
底盤全面升級，創造專屬駕馭樂趣
Jaguar F-Type 持續樹立真正引人入勝、以駕駛為導向的跑車基準。雙 A 臂前後懸吊結構、精心調校的電子動力輔助系統（EPAS）和煞車控制扭力轉換系統，營造出色的靈活性和真正人車一體的操駕氛圍。這些特點是 Jaguar F-Type 對每次的操控指令都能作出即時且直覺動態回饋的根本要素。
使用輕量化且堅固的鋁合金鍛造及鑄造工法所製造的前部下控制臂懸吊，配合上穩定稈轉接部件及連接部位以及彈簧疏密配比搭配進階避震阻尼器，Jaguar F-Type R 75 的底盤得到了進一步的增強，可以實現對輪胎接觸面的絕對精確控制，從而帶來更為一致的轉向回饋。此外，配備電子主動式差速器（EAD），更加優化車輛的牽引力。
採用智慧型四輪傳動系統（IDD）和智慧扭力分配系統進一步增強了不同路面和所有天氣下的牽引力和動態表現，同時保有 Jaguar F-Type 特有的後輪驅動特性和操控平衡。
Jaguar F-Type R 75 搭載 Adaptive Dynamics 主動式電子懸吊系統，具備可調整的動態功能。使用電子控制的連續可變避震器，優化了低速舒適性和高速控制，而 Configurable Dynamics 跑車化個人設定允許駕駛人調整懸吊硬度、方向盤回饋、油門反應與換檔反應。
Jaguar F-Type R 75 標配專屬 20 吋十輻亮黑色搭配鑽石塗裝輪圈，另提供三款可選配的 R 75 專屬輪圈。作為 F-Type 系列的性能旗艦，R 75 車型換上前 265/35/ZR20、後 305/30/ZR20 由 Pirelli 專門為性能車款所開發的 P Zero 高效能跑胎，更寬的胎面確保車輛隨時擁有卓越的抓地力。
可選配升級的碳纖維陶瓷煞車套件，搭配前六、後四活塞與前 398mm 後 380mm 煞車碟盤，提供獨特性與卓越的制動效能。卡鉗上獨特的黃色塗裝更具備出色的抗退色效果。
搭載強悍動力，獨有的豹式咆嘯
Jaguar F-Type R 75 搭載 5.0L V8 機械增壓引擎，搭配八速 Quickshift 變速箱，可以使用 SportShift 排檔桿或安裝在方向盤上的換擋撥片進行完全手動控制。所有引擎均由位在英國的 JLR 引擎製造中心生產。
為了在各種氣候條件與任何類型的道路上都能提供真正卓越的性能所誕生的 Jaguar F-Type R 75，配備四輪傳動系統，其機械增壓 V8 引擎提供 575PS 與令人驚嘆的 700 Nm 最大動力，0~100km/h 加速僅需 3.7 秒，最高電子速度 300km/h。
標配可切換的主動式排氣系統，Jaguar F-Type 減速時獨特的排氣聲浪仍然存在且經過精心調校。高效的微粒過濾器有助於降低排放。受益於 Quiet Start 功能，它確保了更加微妙、優雅的啟動聲音，後消音器中的電動閥門會一直保持關閉，直到在負載下自動打開，釋放出一直以來都是 Jaguar F-Type 駕駛體驗中獨特的標誌性咆哮聲浪。可透過選擇 Dynamic Mode 或在啟動引擎前按下排氣閥門的按鈕來取消 Quiet Start。
2023 年適逢 Jaguar 跑車 75 周年，這是 Jaguar 發展歷史上的一個重要時刻；同時，將自豪的朝向 2025 年純電豪華汽車品牌的未來邁進。
SV Bespoke 頂級訂製，限量專屬僅獻台灣
Jaguar F-Type R 75 Taiwan Limited Edition 以 R 75 Coupé 車型為基礎，由 SV Bespoke 特製車部門限量打造，車色採用 Firesand Orange 特殊車漆，重現 2012 年 F-Type 第一世代經典代表色。設計上以台灣意象的玉山為設計主軸，以線條勾勒其意象於車內 SV Bespoke 金屬迎賓門檻踏板之上，並標示玉山所在的經緯度；而鑲有「ONE OF 6」字樣的 SV Bespoke 銘牌位於兩座椅中央，標示其特殊地位。Jaguar F-Type R 75 Taiwan Limited Edition 限量六部，僅獻台灣層峰品味人士。
正式在台上市，敬邀即刻入主典藏經典
Jaguar F-Type R 75 延續 Jaguar 歷久彌新的經典跑格設計， 獨特的 Convertible 車型，開棚後即享受不可錯認的豹仕咆哮；頂級皮革材質鋪成舒適車艙空間，R 徽飾巧妙融入，細節之處展現旗艦風範。強悍動力輸出結合電子懸吊與四驅系統，創造更為熱血激情的操駕體驗。21日，JLR Taiwan 台灣捷豹路虎正式宣布新年式 Jaguar F-Type 在台上市，導入 R 75 Coupé、Convertible 車型，建議售價575 萬元起。Jaguar 將於 2025 年起全面進化成為純電豪華品牌，在由油轉電的重要時刻，敬邀所有喜愛英倫跑格的車迷朋友蒞臨全台授權經銷商，一同見證參與燃油時代最後的豹式經典。
| Jaguar F-Type
| 車型
| 2024 年式建議售價
| Jaguar F-Type P300 R-DYNAMIC RWD
| 381萬元
| Jaguar F-Type R 75 Coupé AWD
| 575萬元
| Jaguar F-Type R 75 Convertible AWD
| 575萬元
| Jaguar F-Type R 75 Taiwan Limited Edition
| 665萬元