▲ Skoda純電休旅Enyaq iV台灣初亮相，預計2024年初正式引進

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Enyaq iV是基於VW集團MEB平台所開發的電動休旅車，車系中除了有基本的中型SUV車型，亦有斜背跑格化的Enyaq Coupe iV，本次遇見會，兩款車型同步亮相，動力等級分別是Enyaq iV 80X以及高性能版本的Enyaq iV RS Coupe，不過兩輛車都是原廠商借來台展出，並非未來台灣引進規格，正式引進的時間將會落在2024年上半年，規格等級都會在引進時正式公布。
Enyaq iV在動力規格配置上，基本有三種電池容量，五種動力輸出版本，而在台灣首亮相的兩款都是較高規版本，都是搭載82kWh（可用77kWh）的電池，並都採用雙馬達四輪傳動配置，Enyaq iV 80X具備261PS最大馬力，以WLTP測試標準之續航力可達524km；而Enyaq iV RS Coupe之最大馬力為302PS，續力為517km，0-100km/h加速成績為6.9秒。
Enyaq iV身尺碼為4,649mmx1,879mmx1,620mm，軸距2,764mm，Enyaq iV RS Coupe則為4,653mmx1,879mmx1,608mmx2,768mm，都採用Skoda新世代家族捨計理念，但不跳脫一貫的鑽石切線輪廓，而本次首亮相得兩款新車外觀上最大的亮點是那131顆LED發光模組構成的Crystal Face水晶發光水箱罩，視覺上格外亮眼。
座艙陳設部分，亮點在於新配置的13忖中央觸控螢幕，而數位儀表板的尺寸則為5.3吋，用以提供基本車輛數據，其他資訊則透過抬頭顯示器提供，頗具科技感，整體座艙仍舊具備Skoda一項優異的寬敞空間，而本次展出的Enyaq iV 80X還選備了棕色皮椅，更具豪華感，Enyaq iV RS Coupe則是標配跑車化座椅。
安全配備部分，兩款展示車都配置有最新的Travel Assist 2.5駕駛輔助技術，以及9氣囊，讓主被動安全都能有水準以上的表現，只是本次僅為Enyaq Iv正式引進前的預賞活動，未來引進規格仍須以屆時公布為準。若Enyaq iV車系能在2024年上半年順利引進，將會是台灣市場中最早跨入進口中型電動SUV的先驅之一。