Hyundai N Vision 74又有傳聞了，這次是註冊「Hyundai N74」商標
Hyundai先前推出的N Vision 74概念車實在太讓人期待了，使其有許多傳聞，其中5月時外媒還報導會在當月推出N Vision 74量產車，這部份後來則被原廠否認，而近日關於N Vision 74又有傳聞了，這次則是Hyundai在歐洲註冊N Vision 74相關商標。
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Hyundai在2022年「N Day」活動中展出RN22e和N Vision 74，其中有著Pony Coupe概念車充滿復古氣息的N Vision 74更是受到許多車迷喜愛，甚至敲碗Hyundai可以推出量產車，後來有消息指出Hyundai似乎有意要量產，這部分原廠表示是有意願，
只不過在搭載碳纖維底盤，動力有提供燃油、Hybrid與氫燃料電池系統等多種選項下，其高成本所帶來的售價在市場接受度並不高，這也是現階段要克服的項目。到了今年5月外媒報導Hyundai會在月底時帶來N Vision 74量產版，但這傳聞很快地就被原廠否認。
而關於N Vision 74近日又有新的消息了，據外媒報導Hyundai在歐洲註冊「Hyundai N74」商標，而在商標網站也確實有看到Hyundai N74，而在類型項目中則標註電動車，這是否代表要放棄氫燃料改採純電系統，使其進一步降低成本。從此次註冊商標來看，N Vision 74離量產似乎又進了一步。