▲ 續航、動力皆有提升 Audi Q4 e-tron年式更新超有感

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全新年式的Q4 e-tron在後軸馬達部分進行更新，最大馬力來到了286匹，讓後驅車款的Q4 45 e-tron以及Sportback車款可以在6.7秒內從靜止加速到時速100km/h，而如果是四驅Q4 45 e-tron quattro的話百公里加速成績則6.6秒，頂規車款Q4 55 e-tron quattro的話最大馬力來到340匹，百公里加速則為5.4秒，所有車型的極速都是180km/h，而在電池部分同樣都擁有77kWh的淨容量，而後驅車款的部分維持135kW的快充效率，但是quattro車型則將快充效率提高到175kW，意味著28分鐘內就可以完成10%充電到80%的成果。
續航部分從先前後驅40 e-tron的517公里進步到現在45 e-tron的562公里，懸吊部分也進行更新，現在整體表現將會更為平衡，不論是標準懸吊或是運動型懸吊，甚至是阻尼可調的懸吊系統全都經過調整，舒適性以及駕駛樂趣都將提升，而配備運動型懸吊之後將會讓車身降低15mm，並且有更為直接的轉向反應，此外在先進駕駛輔助系統部分也進化了，現在將可以使用自動變換車道功能，而特別的是這次的Q4 e-tron在車內以及車外都新增了喇叭，用以製造車輛行駛的聲音，但如果你不喜歡的話也可以官道這個功能，而Audi預計今年對於Q4 e-tron的需求量會增加，因此在布魯塞爾原本生產Q8的工廠將會改為生產Q4 e-tron，以負荷日益增長的龐大需求。