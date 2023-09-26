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唱作才女文慧如結婚了！情定9年音樂人男友　公開浪漫婚紗照

▲文慧如（右）宣布嫁給音樂人張暐弘，婚紗照曝光。（圖／翻攝自文慧如IG）
▲文慧如（右）宣布嫁給音樂人張暐弘，婚紗照曝光。（圖／翻攝自文慧如IG）

記者楊穎軒／綜合報導

29歲新加坡唱作才女文慧如今（26）日中午透過IG宣布結婚喜訊，對象是認識9年音樂人男友張暐弘，從求婚到準備婚禮因為疫情拖了2年，如今終於將要完成終身大事，文慧如分享浪漫婚紗照，與老公放閃：「希望看到的人也幸福+1！」

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▲文慧如、張暐弘草原婚紗照唯美。（圖／華研國際提供）
▲文慧如（右）、張暐弘草原婚紗照唯美。（圖／華研國際提供）
文慧如表示，這兩年逢人都被問她和未婚夫什麼時候結婚，「我心想這就是把兩個射手座放在一起的結果，兩個無拘無束的射手座，時而衝動時而愜意，衝動的求了婚卻悠哉的在每次旅行時睡到自然醒，偶爾吃飯時你還笑笑問我『想辦婚禮了嗎？』然後隨著一部Netflix影集我們又轉移話題討論起劇情了」，自嘲拖延症很嚴重，不過兩人的心依然堅定。

▲文慧如（右）、張暐弘婚期順延2年。（圖／華研國際提供）
▲文慧如（右）、張暐弘婚期順延2年。（圖／華研國際提供）
「所以這次，我們終於準備要來結婚了！」文慧如透露，這3個月趕快把結婚事宜都補上，大笑：「射手座的熱情一上來就是這麼急！今天想跟大家分享我們幸福滿滿的婚紗照，希望看到的人也幸福+1！感謝各位朋友家人粉絲們的一路陪伴和支持， 謝謝你們讓我和暐弘成為更完整的人，能夠在今天成為匹配彼此的好人。」

▲文慧如（右）、張暐弘相識相戀9年修成正果。（圖／翻攝自文慧如IG）
▲▼文慧如（上下圖右）、張暐弘相識相戀9年修成正果。（圖／翻攝自文慧如IG、華研國際提供）
▲文慧如（右）宣布嫁給音樂人張暐弘，婚紗照曝光。（圖／華研國際提供）
文末，文慧如感性地說「想說人生就是日復一日感覺什麼都沒變，但回頭看時卻發現什麼都不一樣了。這9年裡一步一腳印，回頭看時發現這次我們終於終於真的要結婚啦」，好友周慧、何維健驚喜祝賀，粉絲留言：「恭喜文文跟暐弘」、「恭喜文文女神，祝妳早生貴子」、「婚照在大草原拍超美！要幸福哦」！

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