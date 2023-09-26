六都布局第5站！燦星旅遊台中分公司今開幕 力拓中台灣市場
燦星旅遊持續展開全國性佈局，今（26）日正式宣布台中分公司開幕，標誌著在六都佈局逐步完成。燦星旅遊總經理殳蓁蓁表示，對於中台灣地區的市場潛力抱有滿懷信心，我們期待與中彰投地區的同業攜手合作，共同推廣我們的主力包機產品，為旅遊業界開拓雙贏的藍海市場。
記者許若茵／台北報導
殳蓁蓁提到，同時，也積極擴展直客業務，注重培養在地服務精神，以滿足客戶的需求，服務範圍將由大台中地區延伸至彰化及南投等外縣市，並特別設立專責企業窗口，為中區公司行號及台鋼集團旗下的關係企業提供專業的旅遊服務。
燦星旅遊的產品策略也計畫配合各航空公司在清泉崗機場航線的佈局，積極參與各線市場競爭，以取得更多的機位。由產品部門精心設計以清泉崗機場為出發點的各種行程，以滿足旅客的多樣化需求。
此外，殳蓁蓁也宣布在今年年底前，燦星旅遊將完成在台北市區的設立，這意味在六都的佈局初步完成，對於旅遊的服務品質和體驗有著更高的期望，將不斷努力提升，以滿足旅客的旅遊需求。
殳蓁蓁也說，燦星旅遊將持續聯盟擁有共同理念的旅遊同業，共同為旅遊升級而努力，期待在未來與更多合作夥伴攜手，共創旅遊業界的美好未來，將繼續致力於為客戶提供優質的旅遊體驗，成為顧客旅行的最佳選擇。