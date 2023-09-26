《7人的逃脫》媒體老闆為了富豪遺產　聯手情婦「把公公推下橋」

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黃正音劇中的角色陰險狠毒，為達到個人目的六親不認，親生女兒鄭拉爾因破壞她爭產計畫，讓她氣到花錢買凶阻止女兒，甚至冷血說「殺了她也沒關係」，劇情顛覆價值觀。黃正音「一秒變臉」演技更是受到網友討論，上一秒還笑臉迎人、下一秒就翻臉露出冷酷刻薄神情，還隨時都能潑婦上身，破口大罵、甩人巴掌都是基本動作。
以《Penthouse上流戰爭》裡渣男朱丹泰一角深植人心的嚴基俊，再度與編導合作，這次在《7人的逃脫》裡飾演神祕人物馬修李，在目前播出的4集裡尚未露出正面，令觀眾相當好奇。嚴基俊先前受訪表示，他在接到該劇邀約時，第一時間就爽快答應演出，並大讚該劇是「以前前所未見，以後也未必看得到的有趣電視劇」，但唯一擔心的地方，就是怕角色和「朱丹泰」重疊，他也因此下了不少功夫揣摩，「為了和先前角色做區隔，花了許多心思在語調和語速上」。
李準在劇中飾演背負不少罪名、闖禍不斷的黑幫危險男子閔道赫，有許多逃亡、打鬥的動作戲碼，他受訪透露為了飾演好該角，特別減重8公斤讓身材更精壯，還去了武打教室練習俐落身手，但他坦言：「我很認真的練習了，不過難過的是，我以為我把身體維持在很好的狀態，但拍動作戲時還是受傷了，在跳躍時傷到了膝蓋，這點很遺憾。」他也強調，目前受傷狀況都已痊癒，是很健康的狀態。《7人的逃脫》每週五、六在MyVideo同步跟播。
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