vivo V29在台登場！獨創冷暖柔光環　夜晚拍照免怕臉黑黑

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新機很大亮點放在補光系統上，加入了冷暖柔光環，為vivo迄今為止最大、最高規格的柔光環，外環直徑較以往增加20%，發光面積達到普通閃光燈的20倍，光線效果更具立體感和自然感，並透過360度均勻布光，能減少面部陰暗區域，提供專業出色的補光能力，且為確保每一張照片的色溫和諧統一，vivo V29 5G獨創冷暖柔光環實現1800-4500K色溫智慧變化，能夠智慧辨識場景提供最佳色溫，告別模糊黑臉和光線不均的人像。
前鏡頭的部分，使用5000萬超高畫素和高達92°的AF自拍廣角大光圈，後置主鏡頭採用1/1.57吋GN5旗艦級感光元件，及OIS與EIS雙重防手震技術，讓感光能力及暗光成片率大幅提升。影片拍攝體驗升級，Vlog微電影功能在冷暖柔光環的助攻下，大幅提升影片亮度、減少畫面噪點，呈現更多畫面細節，可一鍵切換鏡頭，從拍攝到剪輯都能輕鬆完成，內建的黑柔濾鏡、電影畫幅比例，讓短影音提升至高質感的電影水準。
vivo V29 5G採用目前V系列最頂階的6.78吋 1.5K超高解析度 AMOLED曲面大螢幕，支援 120Hz螢幕刷新率，並憑藉10.7億色彩顯示與媲美電影級的100% DCI-P3廣色域，硬體方面全面升級，搭載高通驍龍778G處理器，採用6nm製程技術，搭配八核心設計，透過強大的計算能力和較低的功耗率，享受更流暢、更細緻的遊戲體驗。
V29 5G搭載80W極速閃充和4600mAh大電量，大幅提升續航力。12GB+256GB售價1萬6990元，有「山海青」、「繁星紫」、「蒼穹黑」可選；而12GB+512GB則有「山海青」、「蒼穹黑」兩色可選，售價1萬9990元。即日起至10月31日於指定通路，最高可享近1萬6680元早鳥優惠好禮。