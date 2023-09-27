BMW即將採用AI客服系統 偵測車輛狀態預判你的需求
相信大家都有打電話到客服中心的經驗，尤其是信用卡或者是銀行的客服應該不少人有著切身之痛，因為許多人最主要是想要趕快找到客服人員，但往往接聽到客服人員的時候已經15分鐘過去了，而現在BMW則是想用AI人工智慧來判斷你的需求，在你打電話進入客服中心的時候就可以馬上提供你想要的服務計畫，甚至主動聯繫顧客提供解決之道。
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還記得湯姆克魯斯主演的《關鍵報告》嗎？電影內有著三位先知可以窺探未來，用以防止犯罪事件發生，而BMW現在是要透過AI人工智慧來預測你想要的服務，他們宣布推出Proactive Care，這是一種全新的客戶服務項目，這套系統將會配備在所有的BMW車輛當中，只要你的車輛配有iDrive 7.0以上的版本，就可以擁有這套最新科技，他將會讀取車輛相關數據，在你撥打服務電話之前電腦就會預判你想要什麼服務，並且直接提供解決方案給你。
而其實不只是車主聯繫客服中心可以得到解決計畫，這項服務甚至可以在車主遇到問題之前，由BMW主動聯繫顧客提供解決的方法，像是提供建議將車輛送往正確的服務中心，不過要開啟Proactive Care之前，車主必須擁有有效的BMW ConnectedDrive身份，並且在My BMW應用程式當中註冊車輛，BMW他們相信這樣的主動關懷將會改善車主在使用車輛期間的體驗，但如果三不五時就接到電話說你的車子要因為哪邊壞掉而需要進保養廠維修，相信車主應該也會感到有點荒謬，就像前面提到的《關鍵報告》電影當中的劇情一樣，事件根本還沒有發生，但是卻已經被當成犯人抓走，而BMW透過AI分析之後的預判也代表著車輛可能還沒發生問題，但是卻要進廠維修了。