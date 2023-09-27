▲ 為住院兒童創造歡樂 Honda性能部門打造Shogo小型電動車

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國小年齡的孩子正是開心玩樂認識世界的時候，但是有些小朋友可能因為疾病之苦而必須住院治療，他們通常沒有太多有趣的遊戲或是活動可以參與，而Honda現在打造了一輛特殊的兒童遊樂設施Shogo，這是為了4~9歲的兒童所設計的電動車，其實這輛電動車早在2021年12月時所啟動的「Project Courage」計畫就已經出現，當時打造了一輛原型車在加州的橘郡兒童健康中心（CHOC）使用，現在推出了「Project Courage 2.0」計畫，希望透過與美國經銷網絡的合作，讓更多住院兒童體驗這輛車的美好。
這輛車由Honda的工程師在內部設計、開發並且使用手工組裝，於加州的HPD工廠已經開始生產這限量60輛的兒童電動車，首先有兩輛車交付給印第安納州以及俄亥俄州的兒童醫院，而預計今年秋天將會於美國各州的醫院都看得到這輛車的身影，而其實這輛車看得出來有Honda量產車的影子，特別的是在車輛後方有特殊支架可以架設醫療設備，並且在前方還有一個可以放玩具的行李箱，座位材料也使用觸感柔軟且易於清潔的配置，而遮量最高時速可以在1.6~8km/h之間調節，當然也可以由成人在後面推動把手前進，相信這輛車的存在會為住院兒童帶來更多笑容與歡樂。