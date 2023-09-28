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【試駕】實在太好玩了！沒想到竟然能開著Porsche 911 Dakar去玩沙

▲ 【試駕】實在太好玩了！沒想到竟然能開著Porsche 911 Dakar去玩沙
▲ 【試駕】實在太好玩了！沒想到竟然能開著Porsche 911 Dakar去玩沙

Carture 車勢文化

為向1984年Porsche在巴黎-達卡拉力賽事中第一次獲得總冠軍戰績致敬，Porsche推出僅限量生產2,500輛的911 Dakar，與一般911相比911 Dakar有著更高的車身高度，但你以為加高後的911就不再是911，那就代表你不了解Porsche，可以直接告訴你，911 Dakar不僅一樣還是911，甚至還更好玩。

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1984年Porsche在巴黎-達卡拉力賽事中第一次獲得總冠軍輝煌戰績，與此同時這戰功彪炳的戰績也代表了911搭載四輪驅動系統的濫觴，而在近40年後為向當年冠軍榮耀致敬推出了限量2,500輛的911 Dakar。

一般對於911的印象就是圓潤大眼和迷人的豐臀還有低扁的跑車身形，從沒想過有一天911竟然會長高，但911 Dakar就在保有這些條件設定下較911增高了50mm。增高後的911 Dakar很容易就讓人看出不同，雖然配置具有擾流設計的碳纖維引擎蓋和尾翼散發強烈的性跑車氣勢，但車身與輪拱的防護飾板及選配的車頂行李架，展現更多的是高人一等的越野氣息。

911 Dakar儘管變高但911跑車曲線與氣勢依舊存在，此金屬魅影綠車色為選配色。
911 Dakar儘管變高但911跑車曲線與氣勢依舊存在，此金屬魅影綠車色為選配色。
但輪拱防刮飾板與車頂行李架和身高，散發更多的是越野氣息。
但輪拱防刮飾板與車頂行李架和身高，散發更多的是越野氣息。
結合豐臀、大尾翼與不鏽鋼下護板，911 Dakar有著獨特迷人樣貌。
結合豐臀、大尾翼與不鏽鋼下護板，911 Dakar有著獨特迷人樣貌。
前245/45 R19、後295/40 R20輪胎不僅在外觀帶來越野氣息，於乘坐方面也給予舒適感受。
前245/45 R19、後295/40 R20輪胎不僅在外觀帶來越野氣息，於乘坐方面也給予舒適感受。
引擎蓋、後視鏡、車頂與尾翼皆為碳纖維材質。
引擎蓋、後視鏡、車頂與尾翼皆為碳纖維材質。
有了911 Dakar當然要去野外或露營，這時就要選配具有42公斤負載能力附有探照燈的車頂行李架。
有了911 Dakar當然要去野外或露營，這時就要選配具有42公斤負載能力附有探照燈的車頂行李架。
不管是911還是增高和多了越野氣息的911 Dakar都讓人迫不及待想要躍躍欲試，為了營造拉力賽事氛圍，911 Dakar配置碳纖維賽車桶型座椅，使其用看或是進出都帶來濃厚的賽車儀式，只差沒穿賽車服與安全帽而已。

在完成賽車儀式後發動3.0升六缸渦輪引擎，低沉渾厚的聲浪清楚告知911身分，而踩下油門聲浪逐漸放大，但隨即而來的並不是突兀的加速力道，而是敏捷順暢漸進的感受。由於911 Dakar配置前245/45 R19、後295/40 R20輪胎，由於扁平比增加，因此上路後沒多久卻發現911 Dakar不僅沒有跑車的硬派個性，反而有著可以用來代步的舒適感受。

在濃厚的越野外表下碳纖維賽車桶椅則帶來強烈賽車氣息(黃色安全帶與六點式安全帶為選配項目)。
在濃厚的越野外表下碳纖維賽車桶椅則帶來強烈賽車氣息(黃色安全帶與六點式安全帶為選配項目)。
一般模式下引擎出力與懸吊作動不會太過熱血激進甚至還有點舒適。
一般模式下引擎出力與懸吊作動不會太過熱血激進甚至還有點舒適。
以往試駕911或跑車都會前往山路好好體驗一番，但911 Dakar畢竟是致敬拉力賽事，那當然要找處有沙地的環境才無愧於所強調的越野本事。當來到越野場地後心中格外興奮，甚至比試駕超跑都還要來得期待，因為這可是第一次開著911 Offroad。為了應付不同地形911 Dakar有提供 Offroad與Rallye模式，基於安全考量在進入場地前將模式切至Offroad，此時懸吊會自動升高增加離地高度，而標配的前後軸抬升系統還能讓前後軸高度額外增加30mm。

在車高提高後和配備全地形輪胎及四輪驅動系統，911 Dakar能和休旅車般在沙地上悠哉的奔馳，甚至也無懼崎嶇高低差路面，這還不是用蠕行慢速前進，而是用稍快速度享受捲起滾滾沙塵玩沙的樂趣，若捨得或環境許可911 Dakar還允許在170km/h內用高底盤模式進行越野操駕。

為應付越野道路911 Dakar有提供 Offroad與Rallye模式。
為應付越野道路911 Dakar有提供 Offroad與Rallye模式。
配備的前後軸抬升系統可讓前後軸高度額外增加30mm。
配備的前後軸抬升系統可讓前後軸高度額外增加30mm。
從沒想過有一天可以開著911在越野地奔馳捲起沙塵。
從沒想過有一天可以開著911在越野地奔馳捲起沙塵。
在沙地崎嶇路面無須擔心慢慢開，如果你敢911 Dakar可是允許在170km/h內用高底盤模式進行操駕。
在沙地崎嶇路面無須擔心慢慢開，如果你敢911 Dakar可是允許在170km/h內用高底盤模式進行操駕。
911 Dakar畢竟是身為911車系中的成員，在這響亮的銘牌背後Porsche替911 Dakar配置一具3.0升六缸渦輪引擎，並且帶來480hp最大馬力與58.1kgm峰值扭力，不過因受限使用全地形胎，因此最高極速則限制在240km/h。

雖然最高極速受到限制，但這並不影響911 Dakar加速表現，輕踏油門雖沒有突兀的力道，不過只要略加施壓就會感受一股飽滿厚實，擁有百公里加速3.4秒的能量從後方逐漸湧現，過程中想要慢或快會隨著油門深度立即給予回應。此等表現足已讓人大呼過癮，然而這還僅是一般模式而已，在Sport模式下無論動力輸出力道或變速箱換檔邏輯，都會來得更加強勁快速，而懸吊作動也比變成911該有的跑車調性。

911 Dakar最高極速則限制在240km/h。
911 Dakar最高極速則限制在240km/h。
搭載3.0升六缸渦輪引擎，具有480hp/58.1kgm最大輸出。
搭載3.0升六缸渦輪引擎，具有480hp/58.1kgm最大輸出。
如果你覺得車高較高的911 Dakar就不是911了，那你就是低估了Porsche調校的功力，高如Cayenne的休旅車都能有著充滿樂趣的動態表現，何況只是加高50mm的911 Dakar，而且別忘了這車是隸屬於911車系。為了符合911銘牌身分，911 Dakar配置PDCC動態底盤控制及防傾穩定系統，在兩大利器助益下911 Dakar除能在越野地玩耍外，於山路亦有著和911幾乎無異的動態身手，無論急彎或是高速彎角都能輕易通過，而鮮少的側傾與沉穩的底盤，加上在後方不斷股催的聲浪，在在都在告訴駕駛我可以的，你可以在開快點。

911 Dakar加速反應相當好掌握，能量會依照油門深度立即做出回應。
911 Dakar加速反應相當好掌握，能量會依照油門深度立即做出回應。
別以為911 Dakar車身高度較高會犧牲操控，但彎中依然有著犀利的身手。
別以為911 Dakar車身高度較高會犧牲操控，但彎中依然有著犀利的身手。
911就是要五環儀表。
911就是要五環儀表。
該有的便利性配備都有提供。
該有的便利性配備都有提供。
八速PDK雙離合器自手排變速系統換檔反應相當快速。
八速PDK雙離合器自手排變速系統換檔反應相當快速。
向賽事致敬的911 Dakar當然要選配滅火器與防滾桿。
向賽事致敬的911 Dakar當然要選配滅火器與防滾桿。
可自行控制懸吊、聲浪、車高。
可自行控制懸吊、聲浪、車高。
方向盤旋鈕可快速切換駕駛模式。
方向盤旋鈕可快速切換駕駛模式。
以往911只能在公路、山路或賽道行駛，但911 Dakar不僅沒犧牲任何911原有的操駕身手，甚至還多了其它911去不了的越野地能力，就算沒有要去越野，但開著911 Dakar載著設備去野外露營，光想這畫面就覺得很夢幻。

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