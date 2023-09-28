▲ 【試駕】實在太好玩了！沒想到竟然能開著Porsche 911 Dakar去玩沙

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1984年Porsche在巴黎-達卡拉力賽事中第一次獲得總冠軍輝煌戰績，與此同時這戰功彪炳的戰績也代表了911搭載四輪驅動系統的濫觴，而在近40年後為向當年冠軍榮耀致敬推出了限量2,500輛的911 Dakar。
一般對於911的印象就是圓潤大眼和迷人的豐臀還有低扁的跑車身形，從沒想過有一天911竟然會長高，但911 Dakar就在保有這些條件設定下較911增高了50mm。增高後的911 Dakar很容易就讓人看出不同，雖然配置具有擾流設計的碳纖維引擎蓋和尾翼散發強烈的性跑車氣勢，但車身與輪拱的防護飾板及選配的車頂行李架，展現更多的是高人一等的越野氣息。
不管是911還是增高和多了越野氣息的911 Dakar都讓人迫不及待想要躍躍欲試，為了營造拉力賽事氛圍，911 Dakar配置碳纖維賽車桶型座椅，使其用看或是進出都帶來濃厚的賽車儀式，只差沒穿賽車服與安全帽而已。
在完成賽車儀式後發動3.0升六缸渦輪引擎，低沉渾厚的聲浪清楚告知911身分，而踩下油門聲浪逐漸放大，但隨即而來的並不是突兀的加速力道，而是敏捷順暢漸進的感受。由於911 Dakar配置前245/45 R19、後295/40 R20輪胎，由於扁平比增加，因此上路後沒多久卻發現911 Dakar不僅沒有跑車的硬派個性，反而有著可以用來代步的舒適感受。
以往試駕911或跑車都會前往山路好好體驗一番，但911 Dakar畢竟是致敬拉力賽事，那當然要找處有沙地的環境才無愧於所強調的越野本事。當來到越野場地後心中格外興奮，甚至比試駕超跑都還要來得期待，因為這可是第一次開著911 Offroad。為了應付不同地形911 Dakar有提供 Offroad與Rallye模式，基於安全考量在進入場地前將模式切至Offroad，此時懸吊會自動升高增加離地高度，而標配的前後軸抬升系統還能讓前後軸高度額外增加30mm。
在車高提高後和配備全地形輪胎及四輪驅動系統，911 Dakar能和休旅車般在沙地上悠哉的奔馳，甚至也無懼崎嶇高低差路面，這還不是用蠕行慢速前進，而是用稍快速度享受捲起滾滾沙塵玩沙的樂趣，若捨得或環境許可911 Dakar還允許在170km/h內用高底盤模式進行越野操駕。
911 Dakar畢竟是身為911車系中的成員，在這響亮的銘牌背後Porsche替911 Dakar配置一具3.0升六缸渦輪引擎，並且帶來480hp最大馬力與58.1kgm峰值扭力，不過因受限使用全地形胎，因此最高極速則限制在240km/h。
雖然最高極速受到限制，但這並不影響911 Dakar加速表現，輕踏油門雖沒有突兀的力道，不過只要略加施壓就會感受一股飽滿厚實，擁有百公里加速3.4秒的能量從後方逐漸湧現，過程中想要慢或快會隨著油門深度立即給予回應。此等表現足已讓人大呼過癮，然而這還僅是一般模式而已，在Sport模式下無論動力輸出力道或變速箱換檔邏輯，都會來得更加強勁快速，而懸吊作動也比變成911該有的跑車調性。
如果你覺得車高較高的911 Dakar就不是911了，那你就是低估了Porsche調校的功力，高如Cayenne的休旅車都能有著充滿樂趣的動態表現，何況只是加高50mm的911 Dakar，而且別忘了這車是隸屬於911車系。為了符合911銘牌身分，911 Dakar配置PDCC動態底盤控制及防傾穩定系統，在兩大利器助益下911 Dakar除能在越野地玩耍外，於山路亦有著和911幾乎無異的動態身手，無論急彎或是高速彎角都能輕易通過，而鮮少的側傾與沉穩的底盤，加上在後方不斷股催的聲浪，在在都在告訴駕駛我可以的，你可以在開快點。
以往911只能在公路、山路或賽道行駛，但911 Dakar不僅沒犧牲任何911原有的操駕身手，甚至還多了其它911去不了的越野地能力，就算沒有要去越野，但開著911 Dakar載著設備去野外露營，光想這畫面就覺得很夢幻。