熱夠急甩不當引用風波！躺棺材喊「髒藝術家」 自信重啟宣傳
MC HotDog熱狗先前捲入「不當引用」風波，與作家朱德庸互槓，如今他宣布重啟個人新專輯《髒藝術家》的發行計畫，熱狗說：「我曾經說過新專輯將是史上最屌之一，但經過『樓下的房客』事件，現在覺得雖然有可能專輯要做一些調整，但我對這張專輯還是很有自信的，因為這張專輯除了這首還有12首歌，本來就是一張誠意滿滿的專輯，我還是相信這會是一張很棒的專輯。」
記者吳雨婕／綜合報導
談到把重新編曲的〈髒藝術家〉收錄在新專輯中，熱狗說：「其實我們每一個人都是藝術家，因為活著本身他媽的就是一門藝術啊。」接著提到，「髒藝術家」這四個字跟這個概念就可以解釋很多東西，「我不需要去解釋什麼 ，就讓音樂來說話。本來這個時間點就是要安排這首歌上架，MV單曲封面原本也就是長這樣，一切好像都很巧合，不是特別安排好的。年底也將照常舉辦原定台北小巨蛋的演唱會。」
熱狗在MV中躺入量身定做的棺材並親手把棺材蓋上，最後另一個熱狗走回棺材旁，由於MV一鏡到底不容許有任何的小出錯，拍攝當下求好心切的熱狗主動要求重拍好幾次，並表示躺在棺材裡其實不會可怕，而且因為道具棺材太漂亮了，他一開始還以為是鋼琴，他更百無禁忌的說：「其實滿舒服的。」
好幾次躺進去棺材後，等待導演喊卡時，熱狗都閉上了眼睛，但也沒什麼特別的心情，就是一次MV的拍攝，棺材只是道具。依照片場規定，拍攝結束後導演送上紅包沖喜，熱狗居然自曝自己有演過死人的經驗，還教了大家拿到的紅包錢要在當晚的12點前花掉，不能帶回家不然會倒霉。