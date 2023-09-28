《奪魂鋸X》國內外評價出爐！「比利木偶」驚悚現蹤西門町陪看片
由《厲陰宅系列》恐怖大師溫子仁開創，全球累積票房嚇破300億的恐怖經典片《奪魂鋸》，系列最新一集《奪魂鋸X》昨（27）日在西門町舉行首映會，經典人物「比利木偶」空運來台，化身工作人員騎著招牌紅色腳踏車登場，還陪觀眾看電影。本片獲得國外影評稱讚：「15年來最好看的續集，完美融合1、2集，並揭開我們以前從未見過的一面。」
記者黃雅琪／綜合報導
《奪魂鋸X》國外試片後迎來大量好評，影評大讚「他們真的回來了，《奪魂鋸X》絕對是系列史上最佳！」、「《奪魂鋸X》無疑是該系列中最好的作品之一，約翰克萊默比以往任何時候都更能佔據中心舞台，托賓貝爾的殺戮非常出色。阿曼達回歸執行得非常出色。」
台灣首映會也獲得觀眾好評，「這次不僅有精采至極的經典機關，劇情反轉更是精采，沒看過前9集的人也保證你看得懂，而且會看得很爽」、「不愧是拼圖殺人魔，好會演，每個遊戲都快嚇死了。」
《奪魂鋸X》故事描述：「拼圖殺人魔」約翰克萊默（托賓貝爾 飾）前往墨西哥接受高危險的實驗性醫療手術，希望能奇蹟似地治療他的腦癌，沒想到整場手術都是用來詐騙弱勢族群的騙局。約翰克萊默決定運用他最擅長的血腥遊戲，給予詐騙集團最殘酷的報復。《奪魂鋸X》全台熱映中。