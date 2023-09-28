▲ Genesis最新休旅亮麗登場 GV80雙車型現身 Coupe真的超級美

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GV80與GV80 Coupe兩者從車頭看去其實非常接近，而與改款前的GV80相比有著更具運動化的下氣霸，從這也可以看出是否為Coupe車型，因為在GV80身上的氣壩下方比較像是休旅車擁有的護板樣貌，而GV80 Coupe最給予了極細的狹縫，象徵的更為運動化的配置，而GV80 Coupe也比GV80還要更長，車長來到4,965mm(GV80短了25mm)，這是因為後懸較長的關係，而車高部分Coupe車型低了5mm，軸距同樣都是2,955mm，而車尾部分則與概念車不盡相同，少了貫穿式的尾燈設計，讓人覺得有點可惜。
內裝部分除了27吋的OLED螢幕之外，全新的中控台結合觸控感應與實體旋鈕，整體而言將會帶來更好的操作體驗，並且有著新的無線充電板、更大的杯架，後座部分則有兩個14.6吋的螢幕、四驅恆溫空調、香氛系統以及B&O音響，此外Coupe車型配置平底化方向蠻、金屬踏板，而其實兩輛車的內裝配色也不盡相同，Coupe較為酷炫，而GV80則更顯大器。動力有著2.5升渦輪四缸的300匹/43公斤米、3.5升渦輪V6的375匹/54.1公斤米以及最強的3.5升渦輪V6與48V為油電結合，創造出409匹/56公斤米輸出，目前車輛預計將會在2024年於韓國率先銷售。