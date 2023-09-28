【試駕】實在太好玩了！沒想到竟然能開著Porsche 911 Dakar去玩沙

Genesis最新休旅亮麗登場 GV80雙車型現身 Coupe真的超級美

▲ Genesis最新休旅亮麗登場 GV80雙車型現身 Coupe真的超級美
▲ Genesis最新休旅亮麗登場 GV80雙車型現身 Coupe真的超級美

Carture 車勢文化

韓國汽車大廠Hyundai現代的高級品牌Genesis現在有著越來越多的產品，而其實在先前我們就看過GV80 Coupe Concept這輛車，現在量產版本的規格也曝光，連同兄弟黨GV80一同現身，外觀其實與當時的概念車非常接近，而內裝也保有著高級的風格，前方一體式的27吋OLED螢幕也是最大亮點。

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GV80與GV80 Coupe一同亮相，最快2024年初就於韓國販售，2024第二季開始於其他市場上市。
GV80與GV80 Coupe一同亮相，最快2024年初就於韓國販售，2024第二季開始於其他市場上市。
GV80與GV80 Coupe兩者從車頭看去其實非常接近，而與改款前的GV80相比有著更具運動化的下氣霸，從這也可以看出是否為Coupe車型，因為在GV80身上的氣壩下方比較像是休旅車擁有的護板樣貌，而GV80 Coupe最給予了極細的狹縫，象徵的更為運動化的配置，而GV80 Coupe也比GV80還要更長，車長來到4,965mm(GV80短了25mm)，這是因為後懸較長的關係，而車高部分Coupe車型低了5mm，軸距同樣都是2,955mm，而車尾部分則與概念車不盡相同，少了貫穿式的尾燈設計，讓人覺得有點可惜。

內裝部分除了27吋的OLED螢幕之外，全新的中控台結合觸控感應與實體旋鈕，整體而言將會帶來更好的操作體驗，並且有著新的無線充電板、更大的杯架，後座部分則有兩個14.6吋的螢幕、四驅恆溫空調、香氛系統以及B&O音響，此外Coupe車型配置平底化方向蠻、金屬踏板，而其實兩輛車的內裝配色也不盡相同，Coupe較為酷炫，而GV80則更顯大器。動力有著2.5升渦輪四缸的300匹/43公斤米、3.5升渦輪V6的375匹/54.1公斤米以及最強的3.5升渦輪V6與48V為油電結合，創造出409匹/56公斤米輸出，目前車輛預計將會在2024年於韓國率先銷售。

GV80下氣壩下方是一塊金屬護板，而車輛整體顯現著優美風格。
GV80下氣壩下方是一塊金屬護板，而車輛整體顯現著優美風格。
正面看去可以發現與Coupe車型相差不多，若不是氣壩下方的設計不同很難察覺兩者差異。
正面看去可以發現與Coupe車型相差不多，若不是氣壩下方的設計不同很難察覺兩者差異。
Coupe車型在氣壩下方採用極細的狹縫設計，更有跑車的味道。
Coupe車型在氣壩下方採用極細的狹縫設計，更有跑車的味道。
GV80 Coupe的車長為4,965mm，比起GV80還要長了25mm。
GV80 Coupe的車長為4,965mm，比起GV80還要長了25mm。
GV80則是比Coupe車型還要高了5mm，最主要差別是在行李架的部分。
GV80則是比Coupe車型還要高了5mm，最主要差別是在行李架的部分。
GV80 Coupe沒有概念車上的貫穿式尾燈設計，不過下方尾管採用相當運動化的四出排氣管配置。
GV80 Coupe沒有概念車上的貫穿式尾燈設計，不過下方尾管採用相當運動化的四出排氣管配置。
GV80的後方看起來沒有那麼運動，保桿以及排氣尾管的設計也都走精緻高級路線。
GV80的後方看起來沒有那麼運動，保桿以及排氣尾管的設計也都走精緻高級路線。
全車系採用27吋超大的OLED螢幕，結合了駕駛的儀表以及中央車載娛樂系統功能。
全車系採用27吋超大的OLED螢幕，結合了駕駛的儀表以及中央車載娛樂系統功能。
整個螢幕的介面都經過重新設計，將會創造出更好的使用者體驗。
整個螢幕的介面都經過重新設計，將會創造出更好的使用者體驗。
中控台的控制介面也獲得更新，現在也擁有更大的擲杯架以及無線充電板。
中控台的控制介面也獲得更新，現在也擁有更大的擲杯架以及無線充電板。
全車系都搭載10具SRS輔助氣囊，確保車輛駕乘客的安全。
全車系都搭載10具SRS輔助氣囊，確保車輛駕乘客的安全。
全車系也都搭載最新的ADAS先進駕駛輔助系統，讓車輛安全表現更好。
全車系也都搭載最新的ADAS先進駕駛輔助系統，讓車輛安全表現更好。
GV80 Coupe配置上平底化方向盤，內裝的配色也走得比較酷炫風格。
GV80 Coupe配置上平底化方向盤，內裝的配色也走得比較酷炫風格。
GV80 Coupe踏板採用金屬表面，看起來更有性能味。
GV80 Coupe踏板採用金屬表面，看起來更有性能味。
B&O音響將會帶來極佳的聽覺饗宴，畢竟這是Genesis品牌，主打層峰等級市場，這樣的音響配備也是應該的。
B&O音響將會帶來極佳的聽覺饗宴，畢竟這是Genesis品牌，主打層峰等級市場，這樣的音響配備也是應該的。
GV80的配色走的就比較高級大器，方向盤也是傳統的原型。
GV80的配色走的就比較高級大器，方向盤也是傳統的原型。
不論是GV80或者是GV80 Coupe都擁有優異的皮革鋪陳。
不論是GV80或者是GV80 Coupe都擁有優異的皮革鋪陳。
後座的舒適度也是很大的重點，相信GV80在這一方面應該做的非常好才是。
後座的舒適度也是很大的重點，相信GV80在這一方面應該做的非常好才是。

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