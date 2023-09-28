【試駕】實在太好玩了！沒想到竟然能開著Porsche 911 Dakar去玩沙

【車勢星聞】獨家影音、圖集／《未來少女》幻藍小熊GENBLUE擔任Toyota Yaris Cross發表會表演嘉賓

▲ 【車勢星聞】獨家影音、圖集／《未來少女》幻藍小熊GENBLUE擔任Toyota Yaris Cross發表會表演嘉賓
▲ 【車勢星聞】獨家影音、圖集／《未來少女》幻藍小熊GENBLUE擔任Toyota Yaris Cross發表會表演嘉賓

Carture 車勢文化

《未來少女》節目中幻藍小熊GENBLUE成員（左起）Ayeon、容容、Bido、XXIN（心茗）、許媛媛、毓、采甄出席Toyota總代理和泰汽車全新Yaris Cross新車上市發表會擔任表演嘉賓演唱「TRIP」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
【車勢星聞】《未來少女》節目中幻藍小熊GENBLUE成員（左起）許媛媛、XXIN（心茗）、容容、Bido、毓、采甄、Ayeon。
【車勢星聞】《未來少女》節目中幻藍小熊GENBLUE成員（左起）許媛媛、XXIN（心茗）、容容、Bido、毓、采甄、Ayeon。
【車勢星聞】《未來少女》節目中幻藍小熊GENBLUE成員（左起）Ayeon、容容、Bido、XXIN（心茗）、許媛媛、毓、采甄。
【車勢星聞】《未來少女》節目中幻藍小熊GENBLUE成員（左起）Ayeon、容容、Bido、XXIN（心茗）、許媛媛、毓、采甄。
【車勢星聞】《未來少女》幻藍小熊GENBLUE成員采甄
【車勢星聞】《未來少女》幻藍小熊GENBLUE成員采甄
【車勢星聞】《未來少女》幻藍小熊GENBLUE成員Bido
【車勢星聞】《未來少女》幻藍小熊GENBLUE成員Bido
【車勢星聞】《未來少女》幻藍小熊GENBLUE成員許媛媛
【車勢星聞】《未來少女》幻藍小熊GENBLUE成員許媛媛
【車勢星聞】《未來少女》幻藍小熊GENBLUE成員容容
【車勢星聞】《未來少女》幻藍小熊GENBLUE成員容容
【車勢星聞】《未來少女》幻藍小熊GENBLUE成員XXIN（心茗）
【車勢星聞】《未來少女》幻藍小熊GENBLUE成員XXIN（心茗）
【車勢星聞】《未來少女》幻藍小熊GENBLUE成員Ayeon
【車勢星聞】《未來少女》幻藍小熊GENBLUE成員Ayeon
【車勢星聞】《未來少女》幻藍小熊GENBLUE成員毓
【車勢星聞】《未來少女》幻藍小熊GENBLUE成員毓

裕隆70周年，YES!LIFE裕隆城正式開幕

BMW 5系列公布PHEV規格 最高100公里純電續航表現亮眼

Kia EV6 GT現身台北街頭，預計最快年底前亮相

Genesis最新休旅亮麗登場 GV80雙車型現身 Coupe真的超級美

我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞