▲ 【車勢星聞】獨家影音、圖集／《未來少女》幻藍小熊GENBLUE擔任Toyota Yaris Cross發表會表演嘉賓

《未來少女》節目中幻藍小熊GENBLUE成員（左起）Ayeon、容容、Bido、XXIN（心茗）、許媛媛、毓、采甄出席Toyota總代理和泰汽車全新Yaris Cross新車上市發表會擔任表演嘉賓演唱「TRIP」。 我是廣告 請繼續往下閱讀 【車勢星聞】《未來少女》節目中幻藍小熊GENBLUE成員（左起）許媛媛、XXIN（心茗）、容容、Bido、毓、采甄、Ayeon。×【車勢星聞】《未來少女》節目中幻藍小熊GENBLUE成員（左起）許媛媛、XXIN（心茗）、容容、Bido、毓、采甄、Ayeon。【車勢星聞】《未來少女》節目中幻藍小熊GENBLUE成員（左起）Ayeon、容容、Bido、XXIN（心茗）、許媛媛、毓、采甄。×【車勢星聞】《未來少女》節目中幻藍小熊GENBLUE成員（左起）Ayeon、容容、Bido、XXIN（心茗）、許媛媛、毓、采甄。【車勢星聞】《未來少女》幻藍小熊GENBLUE成員采甄×【車勢星聞】《未來少女》幻藍小熊GENBLUE成員采甄【車勢星聞】《未來少女》幻藍小熊GENBLUE成員Bido×【車勢星聞】《未來少女》幻藍小熊GENBLUE成員Bido【車勢星聞】《未來少女》幻藍小熊GENBLUE成員許媛媛×【車勢星聞】《未來少女》幻藍小熊GENBLUE成員許媛媛【車勢星聞】《未來少女》幻藍小熊GENBLUE成員容容×【車勢星聞】《未來少女》幻藍小熊GENBLUE成員容容【車勢星聞】《未來少女》幻藍小熊GENBLUE成員XXIN（心茗）×【車勢星聞】《未來少女》幻藍小熊GENBLUE成員XXIN（心茗）【車勢星聞】《未來少女》幻藍小熊GENBLUE成員Ayeon×【車勢星聞】《未來少女》幻藍小熊GENBLUE成員Ayeon【車勢星聞】《未來少女》幻藍小熊GENBLUE成員毓×【車勢星聞】《未來少女》幻藍小熊GENBLUE成員毓 裕隆70周年，YES!LIFE裕隆城正式開幕 BMW 5系列公布PHEV規格 最高100公里純電續航表現亮眼 Kia EV6 GT現身台北街頭，預計最快年底前亮相 Genesis最新休旅亮麗登場 GV80雙車型現身 Coupe真的超級美