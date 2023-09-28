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71萬起，年輕新戰力 ─ Toyota全新Yaris Cross正式上市

▲ 71萬起，年輕新戰力 ─ Toyota全新Yaris Cross正式上市
▲ 71萬起，年輕新戰力 ─ Toyota全新Yaris Cross正式上市

Carture 車勢文化

在CUV盛行的時期裡，Toyota在台灣國產車市場中一直缺少CUV級距產品，到了2023年終於盼到Yaris Cross到來，Toyota總代理和泰汽車於9月28日舉辦了Yaris Cross新車上市發表會，且在發表會中邀請當前正夯的選秀節目《未來少女》中的幻藍小熊GENBLUE擔任表演嘉賓，展現年輕活力一面。

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全新Yaris Cross以4,310mm的車身、創造出458L的超大行李廂空間，搭配絕佳的17.5km/l平均油耗，與標配Toyota Safety Sense及6SRS氣囊等多項主被動安全配備註1，於8月下旬開放預訂後，已累積超過2,000台的訂單。

Toyota總代理和泰汽車全新Yaris Cross新車上市發表會邀請《未來少女》節目中幻藍小熊GENBLUE成員（左起）Ayeon、容容、Bido、XXIN（心茗）、許媛媛、毓、采甄出席擔任表演嘉賓演唱「TRIP」。
Toyota總代理和泰汽車全新Yaris Cross新車上市發表會邀請《未來少女》節目中幻藍小熊GENBLUE成員（左起）Ayeon、容容、Bido、XXIN（心茗）、許媛媛、毓、采甄出席擔任表演嘉賓演唱「TRIP」。
Yaris Cross以Solid Dynamic為設計理念，並延續Toyota SUV家族設計語彙，打造出動感活潑且量感飽滿的車體外觀！雙梯形的進氣壩設計，以及配備銳利的LED Bi-Beam頭燈與流線的LED光條式尾燈，不僅增添Yaris Cross外觀科技感，更打造動感活潑的前衛造型。

Yaris Cross 4.3公尺的車身設計，具有最小迴轉半徑5.2公尺的靈活優勢，讓消費者能夠輕鬆的穿梭在都會巷弄中；再搭配全新調校的1.5升Dual VVT-i引擎，與平均油耗17.5km/l的省油表現註2，有效降低消費者的用車成本。動力輸出部分，則擁有106PS最大馬力與14.1kgm最大扭力。

        Yaris Cross具有方正的458L超大行李廂空間，而行李廂下層置物空間還可容納2個20吋行李廂註3，再加上高度兩段式可調隔板、與足踢感應式電動尾門(潮玩版)，讓消費者能夠自在運用充足的置物機能。

在乘坐空間上，Yaris Cross透過最大化軸距設計，在4.3公尺的車身尺寸下創造出2,620mm的優異軸距表現，搭配上出色的頭部與膝部空間，提供乘客寬闊的乘坐體驗！此外，Yaris Cross更配備兩段椅背傾角可調後座椅、後座出風口(酷動版、潮玩版)及雙Type-C充電孔，舒適與便利滿分。

Yaris Cross以駕駛者為導向，座艙採雙層式環艙設計，創造出讓駕駛者能夠專注駕駛的空間，同時亦保有副駕乘客寬闊的空間感受。內裝以大量鋼琴烤漆搭配浮雕設計門飾板，增添車室質感，座椅則以藍色縫線點綴(潮玩版)，創造年輕動感的風格。

在科技配備上，除標配支援Apple CarPlay與Android Auto連結的9吋Drive+ Link智能車載系統外，更搭載新潮設計的7吋全彩數位儀錶(潮玩版)，可設定多達十組的生日或紀念日提醒，貼心程度再加分！

為全面守護消費者安全，Yaris Cross標配EPB電子駐車煞車系統與Auto Hold電子定車煞車系統、6SRS氣囊及Toyota Safety Sense安全系統。TSS包含消費者重視的ACC全速域主動式車距維持定速系統(含Stop & Go)、PCS預警式防護系統、與車道行駛輔助系統等主動安全配備。另外，還搭載BSM盲點偵測警示系統(潮玩版)、RCTA後方車側警示系統(潮玩版)等，最高搭載29項主、被動安全配備註4，兼顧駕駛者與乘客的乘坐安全。

左起為國瑞汽車長沼一生董事長、宇田總工程師、和泰汽車黃南光董事長、蘇純興總經理。
左起為國瑞汽車長沼一生董事長、宇田總工程師、和泰汽車黃南光董事長、蘇純興總經理。
Yaris Cross無疑是Toyota在2023年最重要的新車，具有靈活操控、低油耗與充足的置物空間等特色，搭配汰舊換新價66萬起註5，給予消費者一款來自Toyota的安全牌新選擇，勢必對CUV市場帶來不小衝擊，CUV市場，甚至整體小型車市場都可能因此有所轉變。

和泰汽車歡迎消費者親臨展間實際感受TOYOTA車款魅力。相關資訊亦可上TOYOTA 網站: http://www.toyota.com.tw查詢。

車型

 Yaris Cross
享樂版

 酷動版

 潮玩版
建議售價

 71萬

 75萬

 82萬
註1： 各項安全配備(含SRS氣囊及ASL自排防暴衝裝置等)作動均有條件限制，相關內容請洽各地經銷商，以瞭解車主使用手冊相關說明。實際道路行駛時，受車速、路況及天候等因素影響，駕駛仍須參考車主使用手冊之詳細內容，並於行駛時隨時掌握周遭狀況，以確保安全駕駛。
註2：前述平均油耗為測試值，油耗公告資料係依據歐盟1999/100/EC指令及後續修正指令之標準測試程序測得。本標示之測試值係在實驗室內，依規定的行車型態於車體動力計上測得。實際道路行駛時，因受天候、路況、載重、使用空調系統、駕駛習慣及車輛維護保養等因素影響，其實際值可能與測試值有所差異。詳情請參閱經濟部能源局網站。
註3：實際擺放20吋行李箱尺寸為55 x 35 x 25公分。
註4：29項主被動安全防護系統為Yaris Cross潮玩版所搭載。
註5：汰舊換新預購價66萬為享樂版，此價格已扣除政府補助汰舊換新5萬元。有關政府汰舊換新退稅5萬之補助資格以主管機關審核為準，詳細適用範圍、對象與限制請參財政部官網。各等級實際售價將於上市後正式公告，多退少不補。

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