「臉紅的思春期」安智煐開心在台灣過中秋節 秀超美長腿福利寵粉
南韓「臉紅的思春期」自從禹智潤退團後，安智煐1人獨撐，曾於4月來台舉辦演唱會的她，今（30）日相隔5個多月再唱回台灣，於當時的場地TICC舉辦安可場《2023 BOL4 ASIA TOUR '사랑.zip（愛.zip）'》。適逢中秋假期，安智煐開心能在台度過，她穿著粉色系洋娃娃裝示人，一連帶來19首歌曲，與2000位歌迷共度難忘節日。
記者陳雅蘭／台北報導
「臉紅的思春期」2020年4月宣布吉他手禹智潤退團，公司與安智煐決定「臉紅的思春期」團名維持，也確定不新增成員，將以1人型態繼續活動，安智煐當時坦言會擔心與害怕，但她會努力做好自己分內的事，約定未來會一直帶來好歌聲給觀眾聽。
安智煐表演完《Love Story》、《RED PLANET》後，台下歌迷喊了「不敢相信」，她說：「那句話本來是我要說的！『不敢相信』，我剛剛問才知道這句過時了，但我今天遇到不敢相信的狀況時，我還是會說這句話『不敢相信』！」
其實安智煐29日中秋節就已在台灣，她對於在海外過節感到新奇、特別又幸福，「希望今天可以讓你們留下更美好的回憶。總之對我來說，這是特別的中秋節，我們一定會創造比別人更愉快的中秋節的。」
深怕二樓歌迷看不到表演，安智煐邀請一位粉絲到第一排帶動唱《You》，一位男生自告奮勇走到台下，隨著安智煐的哼唱努力搖擺身體，讓安智煐「不敢相信」，並對著該歌迷說：「我會送禮物給你，勇敢的人都能得到禮物的，謝謝。」
安智煐今晚共換了2套衣服，總計帶來19歌曲表演，除了台上高歌，她也2度站在觀眾席表演數首歌曲，對於能再唱回台灣，感到非常幸福；全場歌迷也準備驚喜手幅應援。