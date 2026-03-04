美國與伊朗開戰，美國總統川普稱在伊朗問題上，將「不惜一切代價」，市場憂心戰事可能演變為長期區域戰爭，拖累全球能源供應與經濟前景，昨日全球股市紛紛重挫，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文表示，關鍵原因在於「伊朗封鎖荷姆茲海峽」。
謝金河表示，3日全球股市紛紛重挫，韓國股市漲幅最大，跌幅最重，大跌7.24%，日本股市也跌1778點，台股加權指數也大跌771.44。股市下跌的原因是伊朗封鎖荷姆茲海峽，市場擔心油價會上衝到每桶100美元以上。
謝金河指出，上次油價衝上100美元是2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，造成通膨壓力，美國聯準會展開暴力升息，鮑爾把利率推高至5.25到5.5%。川普上任後，一直要求鮑爾要降息，但鮑爾未如所願，終於要去職。
至於這次油價會漲到哪裡？謝金河直指，要看誰控制了荷姆茲海峽，理論上，伊朗領導核心已經在轟炸中陣亡，剩下革命衛隊的無差別攻擊，伊朗的週邊國家都遭到威脅破壞。這次美國，以色列聯合攻擊伊朗之前，美國的多艘航母已經在這裡集結，也顯示美國在荷姆茲海峽有一定的控制力。
謝金河直言，這個時候要判斷，如果是伊朗革命衛隊控制荷姆茲海峽，那麼伊朗的問題會比較棘手，美國解除伊朗問題，可能要花費比較長的時間，這對資本市場是利空。如果美國可以控制荷姆茲海峽，油價不會突破100美元，頂多在70到80之間盤旋，伊朗問題解決後，油價會進一步回落。
謝金河認為，川普的核心意志是要油價下跌、聯準會降息，這次美國攻擊伊朗，美元指數上升已經衝破98、亞洲貨幣紛紛回貶。這次股市回檔，最主要的是先前的漲幅太大，南韓的海力士、三星大跌是先前的漲幅太大，台灣的記憶體股也紛紛跌停，他強調，「未來資本市場、油價，核心仍然要看誰控制荷姆茲海峽！」
