台南美食怎麼都好甜！老總鋪師揭原因 米其林主廚「意見不同」
連假到台南玩，會發現台南人真的愛吃甜，不只甜點、冰品比較甜，連羹湯、鱔魚麵、肉燥、滷味，甚至是醬油膏、辣椒醬等調味料等，也都帶著濃厚的甜味。台南在地老總鋪師陳亞家詳述其歷史意義，因早期人覺得吃得起糖，才表示生活過得好。也有台菜老師傅另提意見，覺得台南人愛的甜，是多種食材融合出的「甘甜」，而非僅是糖所帶出的死甜。
記者葉盛耀/綜合報導
而台南人愛吃甜的原因，最大可能是因為，舊稱「府城」的台南，從荷蘭時期到清末，是政治和經濟中心，而當時嘉南平原更是大量種植甘蔗以產蔗糖，於是台南人習慣當碰到有貴賓到家裡作客時，就會把最珍貴的糖，加入菜餚中來增添風味。
在台南當地資歷有50年的總舖師陳亞家也證實：「以前我們都說南部在地人總是比較臭屁，吃得更甜，才表示有錢，因為是生活比較好的人，他才買得起糖，也就演變後來南部人口味習慣吃甜一點。」這樣的飲食文化在台南廣為流傳，從宴客料理，一直到市井小吃，都習慣添加或凸顯出甜味。
而連續兩屆獲得米其林必比登推薦的台南「東香台菜海味料理」餐廳，其老闆為大家慣呼「大頭師」的蔡瑞成師傅，他也提到，台南美食的「甜」，其實被很多外縣市人誤會，甜味的來源不僅有糖，台南的菜色，也會利用洋蔥、蘋果、高麗菜與海鮮等，來帶出甜味，像是廣為人知的汕頭火鍋、牛肉鍋等湯頭，甜味的來源就是這些天然蔬果，而小卷米粉與鹹粥，甜味則來自於海鮮。因此到台南享受美食之時，可得要尊重在地歷史及飲食習慣。