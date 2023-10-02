深山爆出「10具屍體分屍案」！《雉岳山怪談》血管海報引起眾怒
韓國恐怖電影《雉岳山怪談》靈感來自韓國1980年發生在雉岳山的10起分屍命案，電影由尹鈞相、金叡園、李泰煥、延濟旭、裴尹振共同演出，除了片名引發抗議，疑似以血管繪製而成的海報也引發民眾不滿，而這張海報由導演金善雄親自設計，他緊急向大家道歉，也讓電影締造新的討論話題。
記者陳雅蘭／綜合報導
《雉岳山怪談》公布一款紅色的前導海報，除了斗大的片名，下方還有類似血管的線條組成山脈的圖形，氛圍相當恐怖。這是導演金善雄親自設計的海報，但照片一公布，卻引發民眾的批評和抗議，理由為視覺太過可怕，讓金善雄大感意外，他也立刻道歉，解釋海報並非電影正式的宣傳海報，僅只是發表在他個人的社群帳號上，但因為有太多影迷大量分享，導演也決定刪除貼文。
《雉岳山怪談》描述登山自行車社團「登山吧」的隊長民俊（尹鈞相 飾）和隊員們前往他的表妹賢智（金叡園 飾）父親的森林小屋，他們計畫在山中練車及拍片，而她的父親多年前在這座山上神祕失踨。當他們進到小屋，深夜突然一陣紅光朝他們襲來，賢智竟被一股奇怪的引力帶走失蹤。其他隊員良培（延濟旭 飾）、秀雅（裴尹振 飾）、以撒（李泰煥 飾）都陸續碰到詭異的事件，但他們所有求生的行動，卻只讓事情變得更加失控。大家也在地下室發現隱藏實驗室，當看到奇怪的錄影內容，讓他們更加不知所措。《雉岳山怪談》10月27日在台上映。