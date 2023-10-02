▲Nissan Kicks e-Power 預告登台，預售價 104.9 萬起開放接單！

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裕隆日產於2023年2月份率先推出NISSAN X-TRAIL e-POWER，為台灣市場首款搭載e-POWER動力車款，創下預售即完售，熱銷供不應求的銷售佳績。全新NISSAN KICKS e-POWER跨界新能源休旅運用「無須充電 暢玩世界」設計理念，即將在台接棒登場，持續提供新能源科技及多元環保潔淨的駕馭選擇。NISSAN KICKS e-POWER搭載1.2升自然進氣引擎，導入獨家e-POWER智能動力系統，輕鬆擁有高達28.5kgm超強勁扭力，100%電動馬達動力輸出驅動車輛，可在腳踩油門踏板時迅速提供強大扭力，不論是一般市區或郊區都能應付各種駕車情境。搭配車輛最小迴轉半徑5.1m優勢(註5)，在每一次轉向中都能享有靈動滑順的駕駛感受。
NISSAN KICKS e-POWER淨享超節能油耗，擁有平均22.0km/L超優異油耗表現，以及902公里超長行駛里程(註5)，搭載新世代1.2L自然進氣引擎，有效降低引擎啟動頻率，提升純電行駛里程，提高經濟性油耗表現，符合一級能源效率等級標準，大幅降低對燃油的需求。
NISSAN KICKS e-POWER靜音工程座艙寧靜再升級，配備智慧引擎啟閉系統，可根據輪圈震動幅度判斷道路的顛簸程度，並自動開啟或關閉引擎以最小化引擎作動噪音；搭配全車靜音工程再升級，加大隔音棉等隔音素材的使用程度，有效降低車室外部噪音，提升整車駕駛寧靜度，打造安穩舒適的行車體驗。
承襲NISSAN KICKS既有的活力與鮮明外觀，KICKS e-POWER在細節的關注更為著重，除了有e-POWER專屬銘板展現NISSAN獨家e-POWER動力系統的優越外，配備全新e-POWER專屬17吋雙色切削式鋁合金鋁圈及Continental 馬牌輪胎，更能展現 e-POWER 強大動力輸出特性，並同時成就優異的燃油表現。內裝搭配極具前衛科技感的鋼琴烤漆電子排檔桿，可透過三種駕駛模式，讓消費者盡情享受輕快強勁的駕馭感受；配備真皮3D超體感紓壓座椅及真皮D-Shape皮質運動直覺方向盤，更增添整體內裝質感，搭配靜音升級車室空間，讓消費者駕馭體驗全面提升。
全新NISSAN KICKS e-POWER跨界新能源休旅擁有廣受車主喜愛的動感外型，提供絕佳強勁扭力28.5kgm、超強節能油耗22.0 km/L，以及靜肅性全面升級，滿足消費者對新能源車的嚮往與需求，並帶來全新的駕馭體驗。
NISSAN KICKS e-POWER採單一車規編成，建議預售價104.9萬元，為回饋消費者的支持，自即日起至2023年10月17日止啟動線上預售(網址：https://service.nissan.com.tw/eshop/order/choose)，活動期間預訂KICKS e-POWER即可享有早鳥5大好禮優惠：好禮一「運動化套件限量升級」，於預售期間內前150位預訂車主，交車享免費升級原廠運動套件；好禮二「e-POWER 鋰電池專屬保固」，提供鋰電池10年或20萬公里延長保固；好禮三「1萬元配件金」；好禮四「1萬元保修抵用券」；好禮五「優先試駕與交車權益」。
全新NISSAN KICKS e-POWER跨界新能源休旅2023年度車輛配額有限，敬請把握及早下訂，搶先體驗「不用充電的電動車」技術最新生力軍的獨特魅力。相關詳情請洽全國NISSAN展示中心或參閱NISSAN官網：https://event.nissan.com.tw/2023kicks_e-power_presale_event/(註7) 。