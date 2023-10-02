Volvo EM90釋出更多消息 預計11月12日正式發表
先前我們透過短片看到Volvo的EM90即將登場，採用了MPV的車型想要在市場上開出另一片天地，畢竟這塊市場目前的車輛並不多，而高階品牌更是只有LM或者是Alphard可以勝任，EM90現在又透過更多預告照片來顯現這輛車的局部設計，而根據消息指出該車款將會基於中國的Zeekr 009為基礎打造，為高階MPV市場注入強心針。
Carture 車勢文化
這次的預告照片是在家中進行拍攝，而EM90則是若隱若現地在窗簾後方出現，從車尾的整體尺寸以及輪廓看來，這輛車確實非常地大，而直立式的車尾造型與尾燈讓車輛看起來相當具有氣勢，其尾燈面積也非常地廣，包含了左右垂直的柱子有著佔據超過一半的面積，而橫向的尾燈雖然沒有貫穿式的設計，但是整體的組合讓人一眼就可以辨識出Volvo品牌的車輛。
而在車輛的前方看起來就較為傳統，日行燈採用的是雷神之鎚風格，另外在中央大型鍍鉻的水箱護罩當中，其廠徽採用了發光的設計，其電動的車份也是一大亮點，在動力系統部分將會採用與Zeekr极氪009相同的配置，電池是寧德時代的140kWh麒麟電池，該電池能量密度可達255Wh/kg，其材料以鋰鎳錳鈷金屬為主，而根據CLTP的測試規範，Zeekr 009擁有822公里的續航里程，一對電動馬達的驅使下擁有536匹最大馬力，相信在11月12日正式發表前，Volvo還會釋出更多關於EM90的消息。