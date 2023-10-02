Ford Ranger也能變身6X6極致皮卡 馬力還增加282匹
福特Ford近日針對了Ranger推出PHEV插電式油電複合動力版本，而現在車輛改裝公司Ricardo也為這輛車提供了另類的油電動力，而且車輛還可以變身成為6X6的超強大車款，這輛Ranger HEX 6X6在車輛後方增加了第三車軸，除了懸吊系統佈局不同之外，他們更為了這一個額外的車軸添加動力，其電動馬達可以額外提供282匹的最大馬力。
Carture 車勢文化
雖然大部分的人都用不到6X6的越野功能，但是不論是什麼車款，有六個輪子看起來就是比較炫，現在Ricardo發表了Ranger HEX 6X6這輛車，現有的3.0升V6柴油引擎沒有任何更動，不過在他們額外增加的車軸擁有電動馬達輔助，多達282匹的馬力支援，據悉該組電動輔助系統還可以協同引擎作動，可以將地油耗表現，並且車主也可以根據用途選擇不同容量的電池，而且在負重表現方面竟然也可以更好。
除了馬力跟輪子增加之外，改裝過後現在車輛可以荷重3,800公斤，這比原廠還要強了兩倍以上，但有外媒表示這可能是該改裝公司的資訊誤傳，很可能是車輛的總重可以來到3,8000公斤，這大概比原廠的Ranger總重表現還要多了600公斤左右，而車輛有了多一個車軸，有這樣的增加也是在合理範圍內，除此之外該改裝廠其實沒有透露太多相關消息，不過他們表示在底盤結構上沒有任何改變，車主還是可以回到原廠進行維修，而且在必要時也可以拆除整個套件。