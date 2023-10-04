買房不住反租屋！他曝神操作「睡飽飽又賺1萬」 一堆人都這樣做
對不少租屋族來說，最大的夢想就是擁有自己的房子，不用再幫房東繳房貸！但卻有網友分享，他把自己的房子租給別人住，自己卻去租別人的房子住。貼文釣出一大串和他相同作法的網友，有人分享她自己的房出租3.5萬，在離公司10分鐘路程處花2.5萬租屋，「睡飽飽又賺1萬元」。對此，房產專家讚說，這樣的做法能保有彈性，以租抵租、房貸照繳，但因身兼房東，也要付出管理的代價。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO在臉書「買房知識家 A你的Q」社團發文表示，他把自己的房子租給別人住，自己卻去租別人的房子住，好奇問道：「想瞭解一下，有多少人跟我一樣？」一大串網友聞訊紛紛舉手，回應「我家啊」、「我是十幾年前就這樣了，收的租金付住的租金，多餘的又再來買房。」不少人反映是地點及空間大小等因素造成。
網友分享，她將自家以3萬5000元出租，然後花2萬5000元在離公司10分鐘路程處租屋，笑說：「睡飽飽又賺1萬。」也有人分享朋友把車位租別人，自己騎車，「20年來租金總收入近百萬台幣」；一名房仲也分享，客戶買大樓租人2.3萬，自己另外租公寓1萬元，「刻苦耐勞的懂理財」。有人則是出租24坪公寓，另租36坪大空間，「一來一回只需多付1萬就換到大空間」。
對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德告訴《NOWnews今日新聞》說，出租自家改租別人租其實是相當聰明的作法，最容易因工作變遷或小孩學區問題而出現，例如不少人房子買在桃園，卻在台北上班，因通勤考量而選擇把自家出租，改在工作地點附近租屋，拿租金抵租金、房貸照繳，好處是保有彈性，但要留意因身兼房東與房客，要付出相對管理的代價。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。