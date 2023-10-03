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Gogoro Network廣度、密度、量能再升級，10/28快閃台北橋回歸，萬聖節趴報名開跑

▲ Gogoro Network廣度、密度、量能再升級，10/28快閃台北橋回歸，萬聖節趴報名開跑
▲ Gogoro Network廣度、密度、量能再升級，10/28快閃台北橋回歸，萬聖節趴報名開跑

Carture 車勢文化

Gogoro Network 夥伴們以前瞻思維、創新格局，齊心投入開發電動運具，讓PBGN聯盟成為目前台灣電動機車市佔率最高、擁有最廣泛基礎能源建設的跨產業生態系。今 ( 3 ) 日 Gogoro Network 宣布年度豐碩成果，顯示持續擴大的 Gogoro Network 生態系統正在為台灣和全球的電動機車運輸建設帶來重大的影響和改變。

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2023 年是 Gogoro Network 電池交換平台成果豐碩的一年，成長再攀高峰，今年底服務版圖將涵蓋全球 45 個城市、支援超過 55 款電動機車，已累積近 260 萬生態系用戶 1 ，是全世界最大、佈建最廣泛、用戶數最多的智慧電池交換能源網路2 。Gogoro 今 (3) 日舉辦年度記者會，揭曉與 Powered by Gogoro Network (PBGN) 聯盟夥伴引領台灣運具電動化的精彩歷程與未來佈局，更深入能源管理領域，以電池循環應用支援城市電網與基礎設施運作，打造永續智慧城市的國際典範。

伴隨著各家夥伴齊力促進電動機車普及和用戶數迅速增長，Gogoro Network 至今已在全台建置2,545 個 GoStation 電池交換站、12,325 個機櫃 3 、113,792 個電池交換槽，相當於平均每站就擁有 45 個槽數。Gogoro 台灣總經理姜家煒表示：「經過八年的深耕，電動機車的能源基礎建設已經到位，換電已成為日常生活中的一部分。Gogoro Network 朝著『打造有感服務』的目標邁進，不僅電網穩定成長，還透過 Gogoro Rewards 點數獎勵計畫等服務，大幅降低電動機車入手門檻與總體擁有成本。我們將致力發展更優質、更多元的體驗，讓更多消費者輕鬆加入電動機車行列，共同擴大永續影響力。

廣度、深度、量能再升級

全台 86% 覆蓋率，三成 GoStation 位於超商與超市旁，每月平均增加 12,000 顆全新電池

Gogoro Network 服務範圍囊括近 86% 的行政區4 ，設置於便利商店與量販超市旁的 GoStation 就有三成，六都 GoStation 總數更是加油站的 1.28 倍 5 。

根據 Gogoro Network 最新統計資料，超過 130 萬顆智慧電池每天服務 Gogoro 與 PBGN 車主、以及 GoShare 用戶，其中 64% 為第三代電池，還以每月平均增加 12,000 顆全新電池的速度，不斷擴充服務量能。而單站擁有超過 120 個電池槽的 Super GoStation，量能是一般 GoStation 的四倍，平均每月就產生近 200 萬次電池交換，滿格電池交換率達 99.2%，以 3.5% 的站數比例肩負了 12.7% 的 Gogoro Network 能源網路交換量。

GoStation 機櫃也持續迭代，全台 66% 站體已更新為 GoStation 5.0，具備充電效率更高、雙倍快充、可雙向充放電、支援調頻備轉的特性。

更多服務隨心折抵電池資費

綠點折價 & Gogoro Rewards 共減免 $1.5 億資費，每人每月帳單平均享 66 折

訂閱自由省資費方案用戶的車主打開 App，就能找到附近的「綠點」 GoStation（有 10 顆以上滿格電池的站點），在「綠點」單次換電即享最高 8 折的動態折價6 優惠。根據 Gogoro Network 內部數據顯示，全日綠點折價出現比例高達 86%，至今已為車主減免 $6,080 萬資費。

於 2022 年 10 月上線的 Gogoro Rewards 點數獎勵計畫，已吸引 30 萬人使用、台新 Gogoro Rewards 聯名卡發卡量突破 10 萬張，日常消費就能自動累積 Gogoro Smart Points 點數，直接折抵電池資費、購車、維修保養、GoShare 騎乘等任意 Gogoro 消費無上限。Gogoro Network觀察到，Gogoro Rewards 至今已發出 1 億 4 千萬點數，其中 48% 來自聯名卡消費回饋、38% 來自 Gogoro 銷售與服務回饋。9,058 萬點數用於直接折抵資費帳單，佔已使用點數的 82%。

加上「綠點」動態折價與 Gogoro Rewards 點數折抵，每位車主平均每月享受低至 66 折的資費帳單優惠。

擴大電池循環應用，加速台灣能源轉型

跨足虛擬電廠、智慧停車柱、交通號誌不斷電系統

Gogoro Network 積極發展延長電池生命週期的解決方案，各項創新已落地全台多個縣市，扮演永續城市的關鍵推手。

攜手創新能源服務及虛擬電廠龍頭 Enel X（義電智慧能源），完成部署全台逾 1,000 個電池交換站點、​2,500 座機台加入 Enel X 虛擬電廠（Virtual Power Plant, VPP），參與台電電力交易平台的電力輔助服務市場。當電網失衡時，GoStation 能夠安全降載、或在必要時饋電至電網，使其維持穩定運作。這是全球第一個整合虛擬電廠與電池交換能源網路的商轉成功案例。

與遠傳電信合作開發「智慧交通號誌不斷電系統」，解決城市無預警停電造成交通號誌失靈的風險，並於今年在台北市 187 個重要路口完成建置。在電力異常的情況下，此系統能夠維持燈號正常運作，無縫接軌地守護交通與用路人安全。

Gogoro Network 智慧電池為設於全台六縣市的 756 個智慧停車柱提供電力 7 ，打通無紙化與自動化停車管理、以及穩定電源供給的最後一哩路，大幅提高維運效率與停車格週轉效益。

2023 年底優化 50% 站點換電動線與環境、1/10 站點供電擴充後電力提升 15%

2024 達成全台 90% 覆蓋率，每年增加 10% 電池槽數

年度記者會同時邀請到 PBGN 聯盟多位合作夥伴：宏佳騰智慧電車、中華汽車 eMoving、eReady 台鈴智慧電車、Yamaha 台灣山葉機車、PGO 電動車、威速登科技、義電智慧能源、遠傳電信、鳴日科技，共同展望電動機車與智慧能源新未來。

eMoving 率先響應淨零轉型，釋出限時「150 專案」優惠 —— 針對旗下白牌、綠牌、微型二輪給予最高 1 萬元購車金，並陸續與各地政府合作推出專屬購車方案，加速電動機車普及。

eReady 台鈴智慧電車與 Gogoro Network 持續密切合作，期待未來一同開發更多符合市場需求的產品。除了 eReady 大型旗艦店擴展，也鼓勵現有的油車經銷陸續將傳統車行轉型為油電並賣店，把握電動機車產業先機。

宏佳騰秉持著「就敢，與眾不同」的核心精神，以多元化產品滿足市場需求，也讓宏佳騰電車車友正式突破 3 萬名，而今年也時值宏佳騰品牌 25 週年慶，從年初開始積極推動不同類型的車友活動，如「A 級玩家 型玩大挑戰」、「 A 級玩家 強棒出騎」等，凝聚車友向心力，為淨零未來而努力。

整合獨家「熱區指數」大數據分析，Gogoro Network 將週邊 GoStation 分佈、當地 Gogoro 車口數、GoShare 租借熱區、商家覆蓋率、交通狀況、人口密度等參數納入評估，精準找出佈站機會點與各站配置的優化方向，滿足不斷增長的用戶需求。

近期全台 GoStation 已完成升級，等待電池彈出時間大幅縮減 50% 8 ，搭配全新上線的電池與站體回報機制，用戶可於換電當下即時反饋異常狀況，並由營運團隊第一時間處理，帶來更優質的顧客體驗。

今年底前，Gogoro Network 將優化 50% 站點換電動線與環境，讓換電空間更友善便利；並針對 1/10 的站點進行供電擴充，電力提升增幅將達到 15% 9 。此外，道路交通標誌正式新增電池交換站的專屬牌面，目前已在全台九個縣市完成設置，凸顯電動機車設施的重要性。

2024 年，Gogoro Network 將實現全台 90% 覆蓋率、本島超過 94% 覆蓋率，每年更將新增 10% 電池槽數。

「快閃台北橋 – GO 夜行」重磅回歸，首度結合萬聖節打造最狂電車盛事

變裝趴、金曲舞台、風格美食市集嗨翻天，齊聚夜騎台北橋

睽違三年，「快閃台北橋 - 百 GO 夜行」活動將於 10/28 在新北陽光運河籃球場旁盛大登場！規模更大、驚喜更多，號召所有 Gogoro 及 PBGN 車主、GoShare 用戶一起狂歡，10/3 起至 10/24 報名開跑，五大亮點搶先看：

全台首屆 PBGN 電車改裝大賽開催，揭開台北橋狂歡序幕！10/3 至 10/22， 至活動網站上傳改裝愛車作品，就有機會於台北橋活動現場展示愛車，並角逐萬元大獎。

邀請車主與愛車一同變裝出席，巨型打卡裝置拍好拍滿，享受絕無僅有的電車排隊。

超人氣歌手韋禮安、金曲樂團麋先生 MIXER、知名 DJ 賴皮 MR. SKIN 登台演出，還有風格市集獻上多款排隊名店美食，為週末增添無限樂趣。

全體電車騎士首次夜衝台北橋，創造最經典、最震撼的台北橋電車瀑布畫面，展現電車氣勢。

凡報名成功，即可於現場領取限量獨家報到禮，並享有專屬抽獎活動資格，體驗最有感的萬聖節。

「快閃台北橋 - 百 GO 夜行」活動報名網站：https://www.accupass.com/event/2309210526348888019980。

備註：
1. 係指所有 Gogoro Network 及 GoShare 用戶。
2. 本文相關數據資料統計期間截至 2023 年 9 月 30 日。
3. GoStation 電池交換機櫃為 8 至 10 個電池槽數為一單位。GoStation 電池交換機櫃與站點數量包括營運中與建置中。GoStation 實際站點、機櫃數量請以 Gogoro Network 官網公告為準。
4. 計算基準為全台 368 個行政區，GoStation 建置範圍約 317 個行政區，服務範圍覆蓋率近 86%。
5. 全台加油站數據資料來源為經濟部能源局：https://www2.moeaboe.gov.tw/oil111/Dealer/BusinessEntity
6. 若於任一次換電時， GoStation 電池交換站點提供動態折價者（螢幕右下角顯示綠色標誌），動態折價金額將由電池使用費中扣除。Gogoro Network App / Gogoro App 可能因使用者智慧型手機操作而無法隨時更新至最新動態折價資訊，動態折價之提供與否皆以 GoStation 電池交換站顯示為準。
7. 資料來源依據為 Gogoro Network 智慧停車柱方案內部數據，統計期間截至 2023 年 9 月 30 日。
8. 資料來源依據為 Gogoro Network 內部數據，統計期間截至 2023 年 9 月 30 日。
9. 係以擴充設備容量之站點來預估，平均每站設備擴充數量為 15%。

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