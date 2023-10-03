▲ Gogoro Network廣度、密度、量能再升級，10/28快閃台北橋回歸，萬聖節趴報名開跑

我是廣告 請繼續往下閱讀
2023 年是 Gogoro Network 電池交換平台成果豐碩的一年，成長再攀高峰，今年底服務版圖將涵蓋全球 45 個城市、支援超過 55 款電動機車，已累積近 260 萬生態系用戶 1 ，是全世界最大、佈建最廣泛、用戶數最多的智慧電池交換能源網路2 。Gogoro 今 (3) 日舉辦年度記者會，揭曉與 Powered by Gogoro Network (PBGN) 聯盟夥伴引領台灣運具電動化的精彩歷程與未來佈局，更深入能源管理領域，以電池循環應用支援城市電網與基礎設施運作，打造永續智慧城市的國際典範。
伴隨著各家夥伴齊力促進電動機車普及和用戶數迅速增長，Gogoro Network 至今已在全台建置2,545 個 GoStation 電池交換站、12,325 個機櫃 3 、113,792 個電池交換槽，相當於平均每站就擁有 45 個槽數。Gogoro 台灣總經理姜家煒表示：「經過八年的深耕，電動機車的能源基礎建設已經到位，換電已成為日常生活中的一部分。Gogoro Network 朝著『打造有感服務』的目標邁進，不僅電網穩定成長，還透過 Gogoro Rewards 點數獎勵計畫等服務，大幅降低電動機車入手門檻與總體擁有成本。我們將致力發展更優質、更多元的體驗，讓更多消費者輕鬆加入電動機車行列，共同擴大永續影響力。
廣度、深度、量能再升級
全台 86% 覆蓋率，三成 GoStation 位於超商與超市旁，每月平均增加 12,000 顆全新電池
Gogoro Network 服務範圍囊括近 86% 的行政區4 ，設置於便利商店與量販超市旁的 GoStation 就有三成，六都 GoStation 總數更是加油站的 1.28 倍 5 。
根據 Gogoro Network 最新統計資料，超過 130 萬顆智慧電池每天服務 Gogoro 與 PBGN 車主、以及 GoShare 用戶，其中 64% 為第三代電池，還以每月平均增加 12,000 顆全新電池的速度，不斷擴充服務量能。而單站擁有超過 120 個電池槽的 Super GoStation，量能是一般 GoStation 的四倍，平均每月就產生近 200 萬次電池交換，滿格電池交換率達 99.2%，以 3.5% 的站數比例肩負了 12.7% 的 Gogoro Network 能源網路交換量。
GoStation 機櫃也持續迭代，全台 66% 站體已更新為 GoStation 5.0，具備充電效率更高、雙倍快充、可雙向充放電、支援調頻備轉的特性。
更多服務隨心折抵電池資費
綠點折價 & Gogoro Rewards 共減免 $1.5 億資費，每人每月帳單平均享 66 折
訂閱自由省資費方案用戶的車主打開 App，就能找到附近的「綠點」 GoStation（有 10 顆以上滿格電池的站點），在「綠點」單次換電即享最高 8 折的動態折價6 優惠。根據 Gogoro Network 內部數據顯示，全日綠點折價出現比例高達 86%，至今已為車主減免 $6,080 萬資費。
於 2022 年 10 月上線的 Gogoro Rewards 點數獎勵計畫，已吸引 30 萬人使用、台新 Gogoro Rewards 聯名卡發卡量突破 10 萬張，日常消費就能自動累積 Gogoro Smart Points 點數，直接折抵電池資費、購車、維修保養、GoShare 騎乘等任意 Gogoro 消費無上限。Gogoro Network觀察到，Gogoro Rewards 至今已發出 1 億 4 千萬點數，其中 48% 來自聯名卡消費回饋、38% 來自 Gogoro 銷售與服務回饋。9,058 萬點數用於直接折抵資費帳單，佔已使用點數的 82%。
加上「綠點」動態折價與 Gogoro Rewards 點數折抵，每位車主平均每月享受低至 66 折的資費帳單優惠。
擴大電池循環應用，加速台灣能源轉型
跨足虛擬電廠、智慧停車柱、交通號誌不斷電系統
Gogoro Network 積極發展延長電池生命週期的解決方案，各項創新已落地全台多個縣市，扮演永續城市的關鍵推手。
攜手創新能源服務及虛擬電廠龍頭 Enel X（義電智慧能源），完成部署全台逾 1,000 個電池交換站點、2,500 座機台加入 Enel X 虛擬電廠（Virtual Power Plant, VPP），參與台電電力交易平台的電力輔助服務市場。當電網失衡時，GoStation 能夠安全降載、或在必要時饋電至電網，使其維持穩定運作。這是全球第一個整合虛擬電廠與電池交換能源網路的商轉成功案例。
與遠傳電信合作開發「智慧交通號誌不斷電系統」，解決城市無預警停電造成交通號誌失靈的風險，並於今年在台北市 187 個重要路口完成建置。在電力異常的情況下，此系統能夠維持燈號正常運作，無縫接軌地守護交通與用路人安全。
Gogoro Network 智慧電池為設於全台六縣市的 756 個智慧停車柱提供電力 7 ，打通無紙化與自動化停車管理、以及穩定電源供給的最後一哩路，大幅提高維運效率與停車格週轉效益。
2023 年底優化 50% 站點換電動線與環境、1/10 站點供電擴充後電力提升 15%
2024 達成全台 90% 覆蓋率，每年增加 10% 電池槽數
年度記者會同時邀請到 PBGN 聯盟多位合作夥伴：宏佳騰智慧電車、中華汽車 eMoving、eReady 台鈴智慧電車、Yamaha 台灣山葉機車、PGO 電動車、威速登科技、義電智慧能源、遠傳電信、鳴日科技，共同展望電動機車與智慧能源新未來。
eMoving 率先響應淨零轉型，釋出限時「150 專案」優惠 —— 針對旗下白牌、綠牌、微型二輪給予最高 1 萬元購車金，並陸續與各地政府合作推出專屬購車方案，加速電動機車普及。
eReady 台鈴智慧電車與 Gogoro Network 持續密切合作，期待未來一同開發更多符合市場需求的產品。除了 eReady 大型旗艦店擴展，也鼓勵現有的油車經銷陸續將傳統車行轉型為油電並賣店，把握電動機車產業先機。
宏佳騰秉持著「就敢，與眾不同」的核心精神，以多元化產品滿足市場需求，也讓宏佳騰電車車友正式突破 3 萬名，而今年也時值宏佳騰品牌 25 週年慶，從年初開始積極推動不同類型的車友活動，如「A 級玩家 型玩大挑戰」、「 A 級玩家 強棒出騎」等，凝聚車友向心力，為淨零未來而努力。
整合獨家「熱區指數」大數據分析，Gogoro Network 將週邊 GoStation 分佈、當地 Gogoro 車口數、GoShare 租借熱區、商家覆蓋率、交通狀況、人口密度等參數納入評估，精準找出佈站機會點與各站配置的優化方向，滿足不斷增長的用戶需求。
近期全台 GoStation 已完成升級，等待電池彈出時間大幅縮減 50% 8 ，搭配全新上線的電池與站體回報機制，用戶可於換電當下即時反饋異常狀況，並由營運團隊第一時間處理，帶來更優質的顧客體驗。
今年底前，Gogoro Network 將優化 50% 站點換電動線與環境，讓換電空間更友善便利；並針對 1/10 的站點進行供電擴充，電力提升增幅將達到 15% 9 。此外，道路交通標誌正式新增電池交換站的專屬牌面，目前已在全台九個縣市完成設置，凸顯電動機車設施的重要性。
2024 年，Gogoro Network 將實現全台 90% 覆蓋率、本島超過 94% 覆蓋率，每年更將新增 10% 電池槽數。
「快閃台北橋 – 百 GO 夜行」重磅回歸，首度結合萬聖節打造最狂電車盛事
變裝趴、金曲舞台、風格美食市集嗨翻天，齊聚夜騎台北橋
睽違三年，「快閃台北橋 - 百 GO 夜行」活動將於 10/28 在新北陽光運河籃球場旁盛大登場！規模更大、驚喜更多，號召所有 Gogoro 及 PBGN 車主、GoShare 用戶一起狂歡，10/3 起至 10/24 報名開跑，五大亮點搶先看：
全台首屆 PBGN 電車改裝大賽開催，揭開台北橋狂歡序幕！10/3 至 10/22， 至活動網站上傳改裝愛車作品，就有機會於台北橋活動現場展示愛車，並角逐萬元大獎。
邀請車主與愛車一同變裝出席，巨型打卡裝置拍好拍滿，享受絕無僅有的電車排隊。
超人氣歌手韋禮安、金曲樂團麋先生 MIXER、知名 DJ 賴皮 MR. SKIN 登台演出，還有風格市集獻上多款排隊名店美食，為週末增添無限樂趣。
全體電車騎士首次夜衝台北橋，創造最經典、最震撼的台北橋電車瀑布畫面，展現電車氣勢。
凡報名成功，即可於現場領取限量獨家報到禮，並享有專屬抽獎活動資格，體驗最有感的萬聖節。
「快閃台北橋 - 百 GO 夜行」活動報名網站：https://www.accupass.com/event/2309210526348888019980。