陳維齡全說了！遭抹黑天天痛哭 崩潰認了「騙宋逸民很久」
從模特兒一直到大嫂團，如今成為教會師母的藝人陳維齡，不只演藝事業充滿轉折，踏進教會後也歷經風波，不過如今雨過天晴，陳維齡回想過去遭抹黑的種種，除了感謝國稅局還他清白，也對自己所做的一切坦坦蕩蕩，近日也傳來好消息，將要以新身分跟大家見面，不只跨界當歌手開口唱歌，還擔任歌曲〈我在這裡〉的詞曲創作，陳維齡笑說：「為了這首大合唱的歌曲，我是每天哭著作詞作曲的。」而其實在創作過程裡，她一直不敢拿出作品來，還騙了老公宋逸民很久。
記者吳雨婕／綜合報導
回想創作歷程，陳維齡起先有的靈感，是非常歡樂的歌頌，但沒想到突然經歷了從未想像過的風波，當下所有工作全面暫停，更不用說要繼續創作福音歌曲，但也因為歷經風雨，更能有所體悟，創作出這首歌曲〈我在這裡〉，和先前的歡樂歌頌風格完全大不同，反而是結合了這段日子的感觸，創作成詞曲，其中最關鍵的這四個字「我在這裡」，也是陳維齡在風波中最常在禱告時說的，還透露每次創作幾乎都是不斷地哭和流淚，因為這件事情對她來說，實在太困難，從來沒有創作的經驗，又對自己所寫的沒信心，導致進度一度嚴重落後。
陳維齡說：「其實詞曲陸陸續續完成後，我還是不敢拿出來，一直又藏又騙老公很久，直到最後一刻大家都說已經是沒時間了，我才不好意思地拿出來。」而第一個聽見完整版的就是老公宋逸民，當下還以為會被嫌東嫌西，沒想到卻是得到大大的讚賞，陳維齡還笑說：「結果我老公一整天都在聽，就連開車也在聽。」另外也很感謝老公宋逸民的支持跟鼓勵，每天都給她很大的激勵，用盡各種方式來催稿，讓她持續有進度，還有感謝製作人黃昺翔的協助和編曲，才讓這首歌可以更豐富更有能量。