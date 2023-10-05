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保時捷公開發行上市後第一年表現優異

▲保時捷公開發行上市後第一年表現優異
▲保時捷公開發行上市後第一年表現優異

2GameSome - 有車賞

回顧德國保時捷於2022年9月首次公開發行上市後的一年，保時捷全球執行董事會主席 Oliver Blume表示：「今天，我們能正式宣布去年保時捷首度公開發行表現成果廣受正面肯定。保時捷所有的客戶、股東和員工皆受惠。公司的公開發行使我們在決策上擁有更高的自主性與靈活性，讓我們更加專注，也能加速行動。在充滿挑戰的外在環境下，這些比以往更加重要。」

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德國保時捷首次公開募股後，集團與軟體領域夥伴建立新的合作關係，合作廠商包含Apple及Mobileye等。「這種以未來為導向的行動使我們能實踐超越客戶的期望的服務，未來也將持續為車迷提供卓越的產品與無可取代的品牌體驗。」保時捷全球執行董事會副主席兼財務與IT執行董事會成員Lutz Meschke表示：「保時捷首度公開發行後獲得的自主權讓我們能加快腳步啟發車迷們心中的夢想。這項成功不僅有利於股東，員工也同時受惠。畢竟成功的企業才能為德國市場的未來提供穩定、吸引專業人才的工作環境。」

2022年9月29日，保時捷全球執行董事會主席Oliver Blume與副主席Lutz Meschke在法蘭克福證券交易所宣布正式掛牌上市，自此成為歐洲史上市值最高的首次公開募股。短短三個月內，保時捷在該年12月迅速被納入德國 DAX 股票市場指數。「保時捷快速被納入德國DAX指數象徵資本市場對保時捷品牌、產品策略和經營模式的信任與肯定，」Lutz Meschke說道。

保時捷在過去幾個月內以實績回報投資人的信任：在2023年上半年，保時捷集團銷售收入、營業利潤率及交車數均展現顯著成長。Oliver Blume表示：「保時捷跑車在全球市場上需求持續強勁。我們同時實踐現代化與運動化的品牌策略、重新詮釋『奢華』定義，也持續投資拓展產品陣容、開發創新技術和擴大數位生態圈。我們希望透過持續強化現有產品，增添獨特性與吸引力。我們也同步推廣限量品與Sonderwunsch計劃等其他重點領域。我們堅信品牌對未來的挑戰充滿信心，尤其在永續議題上蓄勢待發。」

保時捷雄心勃勃的電氣化目標為在2030年前，達成80％以上的交付新車為純電車型。保時捷第一款純電動跑車Taycan的問世使此目標有機會實踐。而自2024年起，保時捷旗下多款車型將逐步轉為純電動力系統。純電動Macan預計將於2024年開始交車，而純電動跑車718則預計於2025年發表。緊隨其後的將是純電動休旅 Cayenne。此外，保時捷也正在籌備擴展產品陣容，預計將新增一款級距在Cayenne之上的純電動大型豪華SUV。

德國保時捷股東全球架構持續廣泛多元且穩定。「散戶的大力支持讓我們感到特別高興。尤其許多股東並非保時捷車主，但能以股東身份加入保時捷大家庭。我們透過首度公開募股使保時捷變得更加具體真實，」Lutz Meschke說道。

全球金融市場在最近幾周壓力上升。其中一個原因歸咎於歐美多國央行多次提高利率之後，導致全球經濟成長的不確定性連續提升。同時，中國經濟發展的走向也引起外界擔憂，無可避免地對代號「PAG911」的保時捷股價造成影響。

儘管整體經濟環境仍極具挑戰，保時捷已經實現了當前財政年度以及未來幾個財政年度的預測：在全球經濟和供應情況不顯著惡化的前提下，保時捷預計在2023財政年度結束時，其集團營業利潤率將維持在17％至19％的範圍內。此為基於集團銷售營業額在400至420億歐元範圍內的估值。保時捷的長期目標是達成超過20％的集團營業銷售利潤率。

在2023年上半年，保時捷集團銷售收入、營業利潤率及交車數均展現顯著成長，預期將為德國市場打造長期穩定、吸引專業人才的工作環境。
在2023年上半年，保時捷集團銷售收入、營業利潤率及交車數均展現顯著成長，預期將為德國市場打造長期穩定、吸引專業人才的工作環境。

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