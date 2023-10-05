▲保時捷公開發行上市後第一年表現優異

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2022年9月29日，保時捷全球執行董事會主席Oliver Blume與副主席Lutz Meschke在法蘭克福證券交易所宣布正式掛牌上市，自此成為歐洲史上市值最高的首次公開募股。短短三個月內，保時捷在該年12月迅速被納入德國 DAX 股票市場指數。「保時捷快速被納入德國DAX指數象徵資本市場對保時捷品牌、產品策略和經營模式的信任與肯定，」Lutz Meschke說道。
保時捷在過去幾個月內以實績回報投資人的信任：在2023年上半年，保時捷集團銷售收入、營業利潤率及交車數均展現顯著成長。Oliver Blume表示：「保時捷跑車在全球市場上需求持續強勁。我們同時實踐現代化與運動化的品牌策略、重新詮釋『奢華』定義，也持續投資拓展產品陣容、開發創新技術和擴大數位生態圈。我們希望透過持續強化現有產品，增添獨特性與吸引力。我們也同步推廣限量品與Sonderwunsch計劃等其他重點領域。我們堅信品牌對未來的挑戰充滿信心，尤其在永續議題上蓄勢待發。」
保時捷雄心勃勃的電氣化目標為在2030年前，達成80％以上的交付新車為純電車型。保時捷第一款純電動跑車Taycan的問世使此目標有機會實踐。而自2024年起，保時捷旗下多款車型將逐步轉為純電動力系統。純電動Macan預計將於2024年開始交車，而純電動跑車718則預計於2025年發表。緊隨其後的將是純電動休旅 Cayenne。此外，保時捷也正在籌備擴展產品陣容，預計將新增一款級距在Cayenne之上的純電動大型豪華SUV。
德國保時捷股東全球架構持續廣泛多元且穩定。「散戶的大力支持讓我們感到特別高興。尤其許多股東並非保時捷車主，但能以股東身份加入保時捷大家庭。我們透過首度公開募股使保時捷變得更加具體真實，」Lutz Meschke說道。
全球金融市場在最近幾周壓力上升。其中一個原因歸咎於歐美多國央行多次提高利率之後，導致全球經濟成長的不確定性連續提升。同時，中國經濟發展的走向也引起外界擔憂，無可避免地對代號「PAG911」的保時捷股價造成影響。
儘管整體經濟環境仍極具挑戰，保時捷已經實現了當前財政年度以及未來幾個財政年度的預測：在全球經濟和供應情況不顯著惡化的前提下，保時捷預計在2023財政年度結束時，其集團營業利潤率將維持在17％至19％的範圍內。此為基於集團銷售營業額在400至420億歐元範圍內的估值。保時捷的長期目標是達成超過20％的集團營業銷售利潤率。