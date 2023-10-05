全新外觀座艙、首搭PHEV動力，Skoda Kodiaq正式發表

BMW 5 Touring專利揭露 年底前將會正式發表

▲ BMW 5 Touring專利揭露 年底前將會正式發表
▲ BMW 5 Touring專利揭露 年底前將會正式發表

Carture 車勢文化

BMW在今年5月的時候發表了全新大改款的5系列，這輛中大型房車為豪華市場投入了震撼彈，不過相信有許多車迷都還在等待5系列旅行車款Touring的出現，雖然我們已經可以看到5 Touring的偽裝車出沒，但上市日期卻尚未定案，而全新的專利申請照片讓我們可以發現這輛車更多細節，也代表著發表日已經不遠了。

我是廣告 請繼續往下閱讀
全新5系列Touring的專利圖已經曝光，可以發現車輛維持著相當好的運動氛圍。
全新5系列Touring的專利圖已經曝光，可以發現車輛維持著相當好的運動氛圍。
這些專利申請圖片雖然並沒有非常細緻，但至少整體的輪廓樣貌以及鈑金線條可以略知一二，基本上在B柱之前旅行車與轎車可以說是完全相同，因此車頭的雙腎型水箱護罩以及貼平式的車門把手將沒有改變，不過腰線部分從後窗開始明顯上揚，而整個車尾看起來相當具有運動感，尾燈設計更是從車尾延伸到車側，讓整體的視覺感受更加強烈，但目前關於這輛車的動力尚未揭露，不過根據其車輛平台與5系列轎車共享的緣故，基本上將會維持一致的設定。

因此可以知道多款輕油電以及PHEV系統都會來到5 Touring身上，包含了四缸以及六缸引擎，當然也包含i5的單馬達以及雙馬達配置，更令人興奮的就是M5 Touring的到來，畢竟在此之前的M5 Touring要回推到2007年發表的E61 M5 Touring，當時還搭載著V10動力心臟，而在該輛車之前就是1990年代的E34 M5 Touring，目前預計M5將會搭載源自於XM的4.4升V8 PHEV的動力系統，在改進之後將擁有高達800匹的動力，若是在M5 Touring上實現，將會變成性能旅行車界的霸主，而現在外媒預計年底之前就會看到5 Touring的發表，並且在明年春季開始銷售車輛。

整個車尾看起來相當具有運動感，其尾燈更是延伸到車側的範圍。
整個車尾看起來相當具有運動感，其尾燈更是延伸到車側的範圍。
車頭的設計基本上與轎車維持一致，雙腎型水箱護罩的面積並不大。
車頭的設計基本上與轎車維持一致，雙腎型水箱護罩的面積並不大。
車尾造型將會是一大重點，目前專利圖上看起來有著豐富層次感。
車尾造型將會是一大重點，目前專利圖上看起來有著豐富層次感。
車側部分可以發現腰線從後門開始明顯上揚，而整體線條的設計也相當流線。
車側部分可以發現腰線從後門開始明顯上揚，而整體線條的設計也相當流線。

Subaru再釋消息，WRX TR除有Brembo還有Recaro座椅

Kia 10/12電動車日將展兩款概念車，EV3就是主角之一

全新外觀座艙、首搭PHEV動力，Skoda Kodiaq正式發表

保時捷公開發行上市後第一年表現優異

我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞