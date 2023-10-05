▲ BMW 5 Touring專利揭露 年底前將會正式發表

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這些專利申請圖片雖然並沒有非常細緻，但至少整體的輪廓樣貌以及鈑金線條可以略知一二，基本上在B柱之前旅行車與轎車可以說是完全相同，因此車頭的雙腎型水箱護罩以及貼平式的車門把手將沒有改變，不過腰線部分從後窗開始明顯上揚，而整個車尾看起來相當具有運動感，尾燈設計更是從車尾延伸到車側，讓整體的視覺感受更加強烈，但目前關於這輛車的動力尚未揭露，不過根據其車輛平台與5系列轎車共享的緣故，基本上將會維持一致的設定。
因此可以知道多款輕油電以及PHEV系統都會來到5 Touring身上，包含了四缸以及六缸引擎，當然也包含i5的單馬達以及雙馬達配置，更令人興奮的就是M5 Touring的到來，畢竟在此之前的M5 Touring要回推到2007年發表的E61 M5 Touring，當時還搭載著V10動力心臟，而在該輛車之前就是1990年代的E34 M5 Touring，目前預計M5將會搭載源自於XM的4.4升V8 PHEV的動力系統，在改進之後將擁有高達800匹的動力，若是在M5 Touring上實現，將會變成性能旅行車界的霸主，而現在外媒預計年底之前就會看到5 Touring的發表，並且在明年春季開始銷售車輛。