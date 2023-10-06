乳癌細胞轉移眼窩 她眼凸如金魚險挖眼

，小宛後來接受ADC抗體藥物複合體治療己獲改善。
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劉良智指出，小宛為了保住眼睛，堅持抗癌不放棄。在忍痛多年後，小宛終於在今年等到好消息。醫師評估小宛屬於新的乳癌分類「HER2弱陽性乳癌」，經醫病充分溝通後，接受ADC藥物治療。不到一個月，小宛眼窩腫瘤明顯縮小，眼睛症狀也獲得改善，不但保住眼睛，更擺脫過去一年四季，需要同時配戴太陽眼鏡與防護面罩才能出門的痛苦生活，重拾自信人生。
劉良智表示，「HER2弱陽性乳癌」是乳癌的一種新分類，占所有乳癌病友一半左右。過去被分類為荷爾蒙陽性三陰性乳癌的病友，現在都可能屬於「HER2弱陽性乳癌」，可優先考慮抗體藥物複合體ADC治療。
彰化基督教醫院全方位乳房腫瘤中心陳達人教授表示，ADC抗體藥物複合體係以「連接子」結合標靶藥物與細胞毒殺藥物，利用標靶藥物的專一性，將細胞毒殺藥物送進癌細胞，相較於傳統化療屠殺式攻擊或單用標靶，作用更精準，副作用也較傳統化療小。
台灣癌症基金會賴基銘執行長呼籲，乳癌姊妹們別怕，因為拜醫療科技發展所賜，現在臨床上的乳癌治療選擇越來越多，還有很多新藥陸續研發問世，請乳癌病友不要放棄希望。保持勇敢與樂觀的態度，遵循醫囑及早且規律治療，搭配規律運動與健康飲食，戰勝乳癌不是夢。