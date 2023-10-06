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乳癌細胞轉移眼窩 她眼凸如金魚險挖眼

▲30歲小宛因乳癌細胞轉移到眼窩，眼凸如金魚無法閉合，一度眼科醫師建議她挖眼保命。（圖／記者金武鳳攝，2023.10.6)
▲30歲小宛因乳癌細胞轉移到眼窩，眼凸如金魚無法閉合，一度眼科醫師建議她挖眼保命。（圖／記者金武鳳攝，2023.10.6)

記者金武鳯/台中報導

30歲小宛因機車急煞撞痛前胸，意外觸摸到硬塊，警覺就醫確診是第二期乳癌，手術後休養4年重返職場，沒想到乳癌細胞竟轉移到眼窩，出現眼球外凸、眼睛無法閉合及畏光、易流淚症狀，眼科醫師曾建議摘除眼球保命。中國醫藥大學附設醫院醫師劉良智表示
，小宛後來接受ADC抗體藥物複合體治療己獲改善。

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台灣癌症基金會關懷乳癌病友，今天在台中舉辦「國際乳癌防治月」宣導會，邀請台灣癌症基金會執行長賴基銘、中國附醫乳房外科主任劉良智、彰化基督教醫院全方位乳房腫瘤中心主任陳達人等人，介紹乳癌新分類「轉移性HER2弱陽性乳癌」，以及乳癌轉移眼睛的小宛堅毅抗癌歷程。

▲台灣癌症基金會關懷乳癌病友，今天在台中舉辦「國際乳癌防治月」宣導會，介紹乳癌新分類「轉移性HER2弱陽性乳癌」。（圖／記者金武鳳攝，2023.10.6)
▲台灣癌症基金會關懷乳癌病友，今天在台中舉辦「國際乳癌防治月」宣導會，介紹乳癌新分類「轉移性HER2弱陽性乳癌」。（圖／記者金武鳳攝，2023.10.6)

劉良智指出，小宛為了保住眼睛，堅持抗癌不放棄。在忍痛多年後，小宛終於在今年等到好消息。醫師評估小宛屬於新的乳癌分類「HER2弱陽性乳癌」，經醫病充分溝通後，接受ADC藥物治療。不到一個月，小宛眼窩腫瘤明顯縮小，眼睛症狀也獲得改善，不但保住眼睛，更擺脫過去一年四季，需要同時配戴太陽眼鏡與防護面罩才能出門的痛苦生活，重拾自信人生。

劉良智表示，「HER2弱陽性乳癌」是乳癌的一種新分類，占所有乳癌病友一半左右。過去被分類為荷爾蒙陽性三陰性乳癌的病友，現在都可能屬於「HER2弱陽性乳癌」，可優先考慮抗體藥物複合體ADC治療。

彰化基督教醫院全方位乳房腫瘤中心陳達人教授表示，ADC抗體藥物複合體係以「連接子」結合標靶藥物與細胞毒殺藥物，利用標靶藥物的專一性，將細胞毒殺藥物送進癌細胞，相較於傳統化療屠殺式攻擊或單用標靶，作用更精準，副作用也較傳統化療小。


台灣癌症基金會賴基銘執行長呼籲，乳癌姊妹們別怕，因為拜醫療科技發展所賜，現在臨床上的乳癌治療選擇越來越多，還有很多新藥陸續研發問世，請乳癌病友不要放棄希望。保持勇敢與樂觀的態度，遵循醫囑及早且規律治療，搭配規律運動與健康飲食，戰勝乳癌不是夢。

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