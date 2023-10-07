許光漢牽手日本奧斯卡最美女配角！與清原果耶的《青春18x2》公開

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許光漢因《想見你》紅遍亞洲，成功獲得南韓娛樂圈青睞，確定合作李光洙、李善均、劉在明、金武烈等韓星拍韓劇《NO WAY OUT》之外；也正式進軍日本，主演台、日合作的電影《青春18x2》。此外，他近期也以《關於我和鬼變成家人的那件事》入圍今年金馬獎「最佳男主角」，第一次踏上金馬殿堂是否就出手得盧，有待11月25日揭獎。
《青春18x2》改編自在台灣掀起話題的網路遊記「青春18×2 日本慢車流浪記」，由「日本奧斯卡」最佳導演的藤井道人執導、張震監製，故事講述：18年前的台灣，高中生Jimmy打工的地方出現一位大他4歲、從日本來的背包客女孩Ami。兩人整個夏天都在同一家店打工，漸漸的Jimmy對Ami萌生純純愛意。他們共乘機車夜遊、看電影，就在距離越來越近時，Ami突然要回日本。看著難以接受的Jimmy，Ami提出了「某個約定」。時光飛逝，Jimmy因故回到久未進門的老家，他在房間內找到18年前Ami從日本寄來的明信片。初戀的記憶湧上心頭，Jimmy決定要好好面對過去、審視現在的自己，因此展開第一次在日本的單人旅行。Jimmy聽著和Ami有共通回憶的歌曲，坐火車前往她的故鄉。
對於出演台日合作的《青春18x2》，許光漢也發表感想：「接到邀演時很興奮，算是第一次完整的國際合作，但蠻緊張的。看完劇本覺得非常青春，能感受到苦澀及汗水的氛圍；但要講日文台詞，很怕自己的日文扛不住，只能盡所能的讓自己能夠背下來，然後也多虧那時候的翻譯老師細心認真地教導。藤井導演很精準，也很能讓演員進入他的想像，合作得很開心。一開始可能因為語言的關係，需要一些磨合的時期，但很快就能進入狀況。我藉由這次也體驗到台灣和日本兩個不同的文化，有很多的第一次，不管是拍攝上還是小到飲食放飯，不同的習慣都覺得相當有趣，也學習到很多，非常開心與榮幸能參與這次的合作。請大家進戲院再讓自己體驗一次青春的酸甜苦澀吧。」
女主角清原果耶日前受訪不便多談在台拍攝時的細節，但向台灣記者表示「深深愛上台灣蛋餅」，如今終於能發表感想，她說：「聽到這個案子的時候，我就覺得太棒了，說什麼都一定要參加。我相信有以前合作過的藤井道人導演與前田浩子製片在的話，即使是國際合拍這種新的挑戰，自己一定也能夠好好表現，所以真的從開拍前就很興奮。這次我飾演的Ami是個堅強、夢幻、非常有魅力的女孩。希望我跟許光漢及其他很棒的演員、劇組團隊一同在台灣和日本兩地交織，那些細膩美好的時光能夠溫暖大家的心。」
編導藤井道人表示：「我的出生背景與台灣有關，與台灣合拍的製作案，真的是很幸福的時光。這次在台灣認識了監製張震及擔任主演的許光漢，以及許多重要的好夥伴。我們跨越語言和文化、不忘互相尊重、認真面對『電影』的那些日子，在我心中是無可取代的財產。這部片是講36歲的主角如何向放在18年前的青春告別的故事。我的目標是拍出不僅在日本，而且也讓亞洲與世界各地的人們都能牢記在心的電影。我可以引以為傲的說，這個作品就是我踏入導演生涯第二章的開端。敬請期待包含清原果耶在內的優秀日本演員們與台灣演員們之間合作的火花吧。」
監製張震表示：「《青春18x2》源自我的好友兼製片黃江豐先生看到的遊記，創作劇本用了4年，藤井導演的加入給了我們很大幫助，這部電影的誕生是天時地利人和的緣分。一直以來都有關注藤井導演的作品，非常欣賞他電影獨特的魅力，因此在拍攝中我非常信任導演，尊重支持創作者的想法。光漢和清原果耶是很優秀的演員，我很期待看到他們之間的火花。對於首次當監製的我來說，國際拍攝是一個考驗也是學習機會，它讓不同工作及文化背景的電影人有了更多交流，給予影片不同的魅力。誠心推薦正值青春及曾經青春的朋友，都來觀看這部有笑有淚有愛情的電影。」