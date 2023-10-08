▲牙齒搖晃進食困難，但極度恐懼看牙！　數位導板植提升治療精準度

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傳統植牙需製模 數位植牙分２種傳統手術植牙從資料收集、電腦斷層影像拍攝、手術規劃、植牙植入、假牙的製作等作業，會利用印模材取出一個實體的模型來進行手術導引板的製作。手術時，醫師會根據臨床實際情形，做植牙方向的調整，必需仰賴手術醫師的經驗以及技術。
隨著牙科數位化的進步，奇美醫院牙醫部贋復科主治醫師葉松穎說明，在數位植牙上可以分成「數位導航植牙」以及「數位導板植牙」兩種不同輔助模式，植入的人工植體目標位置是一樣的，但在手術中，數位導板植牙無法像數位導航植牙一樣可即時且反覆精準地控制深度、位置及角度，若大範圍缺牙，恐致導板較不穩定而影響精準度。
數位導板植牙 精準將植體植入規劃位置「數位導板植牙」的方式是將傳統模型利用桌掃機進行數位化，或是利用口掃機取得口內數位模型，接著利用植牙導板設計軟體結合數位模型以及含有地圖資訊的電腦斷層資料的疊合，在軟體上規劃出植牙擺放的角度與位置，再利用3D列印機打印出靜態數位手術導引板。醫師手術時，就像高鐵開在既定的軌道上，因為已經規劃好目的地，就可較精準將植體植入到規劃位置。等到植體與骨頭整合好，就可取模進行假牙數位化設計、製作以及裝戴。
植牙後固定追蹤 並非一勞永逸葉松穎醫師表示，植牙的照顧是一輩子的事情，儘管數位化植牙流程搭配有經驗的醫療團隊來執行，對於病人治療的確可以提供許多好處，但並非植完牙後就可一勞永逸，病人除了要有好的潔牙能力以及執行清潔能力的意願，也要懂得讓自己遠離致病危險因子，做好生活型態管理，比方說不要咬過硬的東西或是食物。
另外，如果本身有牙周病、糖尿病的病人，更應控制自己的口腔健康，以及控制好血糖，方可確保植牙成效。千萬要記得定期回診的重要性，及保持自己的警覺心，植牙後有任何異常，要提早回診檢查，藉由早期發現問題並進行治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59435
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