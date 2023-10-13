金鐘58／李銘忠萬年被稱李銘順弟弟　花5年甩陰霾：沒人叫我名字

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一直無法叫回自己的名字，李銘忠雖然有壓力，但不至於到受傷，説道：「剛入行的時候，對我來說是有程度的壓力，因為感受到比較的成分，他比我早入行大概5年，已經很有經驗，會比較：『銘順可以演成這樣，為什麼你不行？』我會很亂，因為對我來說很不公平。」感到不公平也無可奈何，李銘忠只能認清「我能力不足」，然後漸漸地接受這個事實。
他認為心理建設很重要，「主要是把這個壓力換成一個動力，我很幸運很快就看開這件事，哥哥一直在我前面就對了，一個榜樣在學習，也算是我的一個照明燈。」不過，他當年再怎麼傷心，有苦也不會特別和哥哥或家人分享，「有心事都不會跟家人說，我們只會說幸福的事。」
今年是他首度入圍金鐘獎，一舉就入圍戲劇節目男主角獎，若到時順利拿獎，李家就出了「視帝兄弟」。他說入圍當下，哥哥的兒子錄了音祝賀叔叔，家族的群組也是噹噹噹響不停，包含李銘順，都一直恭喜李銘忠「一定是你拿獎、一定是你拿獎」，反而是他滿平常心看待。若談及競爭對手，他對《模仿犯》的姚淳耀最有印象，表示：「我覺得他的後座力真的很強，劇情也很震撼我，他的表演真的太讚。」
他近期都待在馬來西亞拍戲，只有金鐘獎當天會請假返台與會，已表明不會邀請交往9年女友一起走紅毯，還笑人家：「她應該會腳軟吧！」 他更秒答拿獎了也不會求婚。不改低調個性，他最大心願是能和劇組一起走紅毯，「 畢竟我入圍也是因為劇組，就是有共襄盛舉的感覺。」
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