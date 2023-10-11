▲ 【試駕】墊腳依然剽悍，Ford Mustang Mach-E GT無愧野馬招牌

我是廣告 請繼續往下閱讀
之前雖然有陸續試駕過各種電動車，但都沒有這次試駕Ford Mustang Mach-E來得期待，期待值甚至更勝Focus ST這類性能車款，原因很簡單，因為這是不僅是首次體驗Ford電動車，而且在休旅的身形下還掛著Mustang銘牌，這很難讓人不好奇Mustang Mach-E開起來的感受。
相信多數人在看到Mustang Mach-E一定會認為這是輛休旅車，確實超過1米6的車高讓Mustang Mach-E看起來頗有休旅扮相，但充滿視覺張力的水箱護罩、GT空力套件與Mustang家族格柵式燻黑尾燈和長車頭短車尾的設計，這些元素反讓Mustang Mach-E散發濃厚的運動氣息，當然你可以說還是一輛休旅車，但我會覺得比較像是墊起腳尖的野馬。
在視覺上Mustang Mach-E成功營造出跑車及野馬的躍動感，這反而加深對Mustang Mach-E的好奇，是否有著符合外型與野馬招牌的身手。此次試駕的車型為Mustang Mach-E GT，在搭載兩具電動馬達下擁有如跑車般高達592hp最大馬力與87.7kgm峰值扭力，在此性能推動下只要3.8秒就能起步加速至100km/h。
別忘了電動車輸出特性不同於燃油車，即使動力相同但因馬達自採下踏板後即會全數釋放能量，也因如此會帶來更為強烈鮮明的加速推力，好在Mustang Mach-E有提供三種駕駛模式，不至於從頭到尾都處於瘋狂狀態。
首先Whisper就是舒適模式，在此模式下踩下踏板隨即給予相對應能量，但不是猛爆而是順暢敏捷的反應，此狀態非常適合都會地區行走，甚至多數路段也都能應付。同時也能選擇是否開啟單踏板功能，接著只要透過右腳控制踏板深度來決定加減速。
Mustang Mach-E GT三種模式變化相當有感，Active模式則是呈現較為活潑的狀態，以同樣深度踩踏可以發現能量的輸出變得更為積極迅速，而隨著對踏板逐漸加大深度，能量的湧現也有類似大排量的反應，在彎中若稍微加快一點，車尾就會有著野馬欲脫韁滑溜的感受。除了動力輸出有所轉變，在Active模式下原本已偏硬朗的主動式電磁阻尼懸吊系統，在通過不平路面回饋也變得更加鮮明且直接。
一開始之所以說Mustang Mach-E是墊腳尖的野馬，除了坐姿與重心微微高些外，因為在Untame模式下就像似是甩開韁繩的野馬，此狀態能量會以毫無保留的方式輸出，只要稍有不客氣對待踏板，Mustang Mach-E GT就會以極強烈的貼背感作為回應，硬派的懸吊回饋也比Active模式要來得更加強烈許多，而配置的eAWD智慧四輪驅動系統也會讓Mustang Mach-E GT回到野馬跑車身分和後驅個性，在山路只要進出彎速度拿捏不當，後輪就會直接上演尖叫和滑動戲碼。
Untame模式換得野馬個性，但相對也犧牲了舒適，過於直接且硬朗的回饋，不僅不適合用於一般道路行駛，甚至若速度偏快通過起伏較大的不平路面，還會破壞開車協調連貫性，不過好在彈跳晃動不會有不規律不協調的感受，然而如此瘋狂的個性若在開闊的道路或賽道，才能讓這匹野馬盡情奔跑。
Mustang Mach-E身為Ford新世代電動車，座艙方面自當也給予許多科技配備，直立式15.5吋中控螢幕在視覺營造就給予強烈科技感受，SYNC 4A系統條列分明的介面不僅在使用上直覺便利，其流暢的觸控表現也利於駕駛操作，當然也支援無線Apple CarPlay/Android Auto，而電量資訊、駕駛輔助、駕駛模式等也都能在此操作調整。試駕車中控為英文介面，這部分正式販售和交車時就會改為中文化，而聯網等功能也會被取消。
如果你以休旅車的角度看待Mustang Mach-E GT，座艙格局、15.5吋直立式螢幕、乘坐環境與空間等規畫你會滿意外，但動態與懸吊反應等方面就會覺得沒休旅該有的舒適，但若用Mustang來看，Mustang Mach-E GT就只是坐姿與重心微高的野馬，無論加速或操控與回饋都充滿著濃厚Mustang氣息，甚至還來得更加有趣。