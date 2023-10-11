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【試駕】墊腳依然剽悍，Ford Mustang Mach-E GT無愧野馬招牌

▲ 【試駕】墊腳依然剽悍，Ford Mustang Mach-E GT無愧野馬招牌
▲ 【試駕】墊腳依然剽悍，Ford Mustang Mach-E GT無愧野馬招牌

Carture 車勢文化

Ford Mustang Mach-E推出後即受到許多消費者注意，主要原因不外乎就是有著休旅身形，但卻掛著Mustang之名的電動車，我們當然也同樣好奇究竟這輛Mustang Mach-E GT開起來到底會是如何？我可以先告訴你，不要將它當作休旅車，因為它就是野馬。

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之前雖然有陸續試駕過各種電動車，但都沒有這次試駕Ford Mustang Mach-E來得期待，期待值甚至更勝Focus ST這類性能車款，原因很簡單，因為這是不僅是首次體驗Ford電動車，而且在休旅的身形下還掛著Mustang銘牌，這很難讓人不好奇Mustang Mach-E開起來的感受。

相信多數人在看到Mustang Mach-E一定會認為這是輛休旅車，確實超過1米6的車高讓Mustang Mach-E看起來頗有休旅扮相，但充滿視覺張力的水箱護罩、GT空力套件與Mustang家族格柵式燻黑尾燈和長車頭短車尾的設計，這些元素反讓Mustang Mach-E散發濃厚的運動氣息，當然你可以說還是一輛休旅車，但我會覺得比較像是墊起腳尖的野馬。

水箱護罩銘牌清楚告知Mustang Mach-E除了是電動也還是野馬。
水箱護罩銘牌清楚告知Mustang Mach-E除了是電動也還是野馬。
雖是休旅車但Mustang Mach-E長車頭短車尾身形更多像是墊高的跑車。
雖是休旅車但Mustang Mach-E長車頭短車尾身形更多像是墊高的跑車。
Mustang Mach-E GT配備245/45 R20輪胎。
Mustang Mach-E GT配備245/45 R20輪胎。
無論車頭、車尾還是肌肉線條，Mustang Mach-E都散發Mustang氣息。
無論車頭、車尾還是肌肉線條，Mustang Mach-E都散發Mustang氣息。
在視覺上Mustang Mach-E成功營造出跑車及野馬的躍動感，這反而加深對Mustang Mach-E的好奇，是否有著符合外型與野馬招牌的身手。此次試駕的車型為Mustang Mach-E GT，在搭載兩具電動馬達下擁有如跑車般高達592hp最大馬力與87.7kgm峰值扭力，在此性能推動下只要3.8秒就能起步加速至100km/h。

別忘了電動車輸出特性不同於燃油車，即使動力相同但因馬達自採下踏板後即會全數釋放能量，也因如此會帶來更為強烈鮮明的加速推力，好在Mustang Mach-E有提供三種駕駛模式，不至於從頭到尾都處於瘋狂狀態。

首先Whisper就是舒適模式，在此模式下踩下踏板隨即給予相對應能量，但不是猛爆而是順暢敏捷的反應，此狀態非常適合都會地區行走，甚至多數路段也都能應付。同時也能選擇是否開啟單踏板功能，接著只要透過右腳控制踏板深度來決定加減速。

Mustang Mach-E GT擁有592hp/87.7kgm輸出，0～100km/h只要3.8秒。
Mustang Mach-E GT擁有592hp/87.7kgm輸出，0～100km/h只要3.8秒。
不用擔心Mustang Mach-E GT馬力大難駕馭，因為有提供Whisper/Active/Untame三種模式。
不用擔心Mustang Mach-E GT馬力大難駕馭，因為有提供Whisper/Active/Untame三種模式。
在Whisper模式下開起來相當輕盈迅速，單踏板功能若控制得當也能帶來平穩的減速煞停。
在Whisper模式下開起來相當輕盈迅速，單踏板功能若控制得當也能帶來平穩的減速煞停。
Mustang Mach-E GT三種模式變化相當有感，Active模式則是呈現較為活潑的狀態，以同樣深度踩踏可以發現能量的輸出變得更為積極迅速，而隨著對踏板逐漸加大深度，能量的湧現也有類似大排量的反應，在彎中若稍微加快一點，車尾就會有著野馬欲脫韁滑溜的感受。除了動力輸出有所轉變，在Active模式下原本已偏硬朗的主動式電磁阻尼懸吊系統，在通過不平路面回饋也變得更加鮮明且直接。

Active模式更積極的輸出與開始活潑的車尾都適合各種道路環境使用。
Active模式更積極的輸出與開始活潑的車尾都適合各種道路環境使用。
一開始之所以說Mustang Mach-E是墊腳尖的野馬，除了坐姿與重心微微高些外，因為在Untame模式下就像似是甩開韁繩的野馬，此狀態能量會以毫無保留的方式輸出，只要稍有不客氣對待踏板，Mustang Mach-E GT就會以極強烈的貼背感作為回應，硬派的懸吊回饋也比Active模式要來得更加強烈許多，而配置的eAWD智慧四輪驅動系統也會讓Mustang Mach-E GT回到野馬跑車身分和後驅個性，在山路只要進出彎速度拿捏不當，後輪就會直接上演尖叫和滑動戲碼。

Untame模式換得野馬個性，但相對也犧牲了舒適，過於直接且硬朗的回饋，不僅不適合用於一般道路行駛，甚至若速度偏快通過起伏較大的不平路面，還會破壞開車協調連貫性，不過好在彈跳晃動不會有不規律不協調的感受，然而如此瘋狂的個性若在開闊的道路或賽道，才能讓這匹野馬盡情奔跑。

沒有一定技術與開闊道路千不要切到Untame模式。
沒有一定技術與開闊道路千不要切到Untame模式。
Mustang Mach-E GT在Untame模式下能量會不保留的輸出，車尾也有極為敏感的個性。
Mustang Mach-E GT在Untame模式下能量會不保留的輸出，車尾也有極為敏感的個性。
除外型Mustang Mach-E GT在動態表現也強調是輛電動跑車，因此整體行路感都相當鮮明，尤其Untame模式更有熱血氛圍。
除外型Mustang Mach-E GT在動態表現也強調是輛電動跑車，因此整體行路感都相當鮮明，尤其Untame模式更有熱血氛圍。
Mustang Mach-E身為Ford新世代電動車，座艙方面自當也給予許多科技配備，直立式15.5吋中控螢幕在視覺營造就給予強烈科技感受，SYNC 4A系統條列分明的介面不僅在使用上直覺便利，其流暢的觸控表現也利於駕駛操作，當然也支援無線Apple CarPlay/Android Auto，而電量資訊、駕駛輔助、駕駛模式等也都能在此操作調整。試駕車中控為英文介面，這部分正式販售和交車時就會改為中文化，而聯網等功能也會被取消。

Mustang Mach-E座艙設計相當簡潔且充滿科技氣息。
Mustang Mach-E座艙設計相當簡潔且充滿科技氣息。
透過鋁質、織布與麂皮等材質打造出討喜質感。
透過鋁質、織布與麂皮等材質打造出討喜質感。
配備15.5吋中控螢幕，看到英文別擔心屆時交車會是中文化。
配備15.5吋中控螢幕，看到英文別擔心屆時交車會是中文化。
電量資訊、駕駛輔助燈能在螢幕觀看，不僅如此還有小遊戲可以玩。
電量資訊、駕駛輔助燈能在螢幕觀看，不僅如此還有小遊戲可以玩。
支援無線Apple CarPlay/Android Auto。
支援無線Apple CarPlay/Android Auto。
數位儀表為10.2吋。
數位儀表為10.2吋。
Ford SecuriCode觸控式密碼鎖與E-Latch電子門鎖是相當有趣的設計。
Ford SecuriCode觸控式密碼鎖與E-Latch電子門鎖是相當有趣的設計。
車內開門把手也相當獨特。
車內開門把手也相當獨特。
全景玻璃車頂採用Low-E特殊塗層技術，既使大太陽也不會熱。
全景玻璃車頂採用Low-E特殊塗層技術，既使大太陽也不會熱。
Mustang Mach-E GT配備Ford Performance 8向電動座椅，全車系雙前座都有加熱功能。
Mustang Mach-E GT配備Ford Performance 8向電動座椅，全車系雙前座都有加熱功能。
2,984mm軸距帶來寬敞的後座空間。
2,984mm軸距帶來寬敞的後座空間。
前行李廂為100公升，後行李廂則有519～1,420公升。
前行李廂為100公升，後行李廂則有519～1,420公升。
配備iACC智慧型定速巡航調節、ISA智慧型速限輔助系統、LCA車道導正輔助系統、FAPA主動式停車輔助系統2.0等Co-Pilot360全方位智駕科技輔助系統。
配備iACC智慧型定速巡航調節、ISA智慧型速限輔助系統、LCA車道導正輔助系統、FAPA主動式停車輔助系統2.0等Co-Pilot360全方位智駕科技輔助系統。
Mustang Mach-E GT搭載91kWh電池，具有486公里續航里程(WLTC)，使用150kW CCS2直流快充可於45分鐘將電量從10充至80％。
Mustang Mach-E GT搭載91kWh電池，具有486公里續航里程(WLTC)，使用150kW CCS2直流快充可於45分鐘將電量從10充至80％。
如果你以休旅車的角度看待Mustang Mach-E GT，座艙格局、15.5吋直立式螢幕、乘坐環境與空間等規畫你會滿意外，但動態與懸吊反應等方面就會覺得沒休旅該有的舒適，但若用Mustang來看，Mustang Mach-E GT就只是坐姿與重心微高的野馬，無論加速或操控與回饋都充滿著濃厚Mustang氣息，甚至還來得更加有趣。

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