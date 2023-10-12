動漫迷注意！《咒術迴戰》、高雄港海上巴士聯名 新外觀今日亮相
第一艘日本動漫外型的渡輪於高雄港亮相！日本知名動漫《咒術迴戰》與高雄市輪船公司渡輪「旗福一號」聯名，於10月12日下午亮相登場，旗福一號全新外觀以咒術迴戰主角群及黑白兩色醒目對比色彩，現身海上巴士航線，成為首艘日本動漫聯名渡輪。
記者鄭婷襄／高雄報導
除了船體外觀有帥氣的主角群，在船艙內也有很多角色看板，陪大家一起搭渡輪往返鼓山魚市場、棧貳庫與旗津，輪船公司更引入AR擴增實境科技，當渡輪航行於海上時，可透過手機與AR高雄熊一同遨遊高雄港，搭乘旗鼓航線、海上巴士都能體驗到，讓每一趟渡輪觀光變得更多元趣味。
輪船公司董事長黃淑美表示，過去10個月以來，輪船公司海上巴士航線大受好評，許多觀光客都是為了搭乘這條航線的聯名渡輪而來，已漸漸成為來到高雄搭乘拍照的打卡點，每一艘聯名的渡輪都是期間限定，咒術迴戰的合作期間預計會到明年2月，希望大家把握這段時間，到高雄來搭乘這艘機會難得的渡輪。
而前陣子造成熱烈搶搭的史努比渡輪，預計也在11月份完成歲修後，繼續與大家見面，海上巴士旗福一號10月份營運航班為每周一、三~日下午13:00到16:45，逢假日延長至17:45（每週二充電日停航），11月將與史努比渡輪輪流營運海上巴士航線，11月份航班表預計將於10月底公佈。