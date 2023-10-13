Daniel Caesar唱紅15億神曲！12月首度來台開唱　歐巴馬也愛他

來自加拿大葛萊美獎肯定的「靈魂潮流新指標」Daniel Caesar 首度來台開唱，他在2021年與流行天王小賈斯汀（Justin Bieber）攜手合唱告示牌冠軍神曲〈Peaches〉，全球狂飆15億次收聽，就連美國前總統歐巴馬都難敵其魅力，將他的歌曲選入歌單中，他的聲勢持續飆漲，終於他要在12月14日首度登上台北流行音樂中心，10月18日中午12點拓元售票系統有VIBE全面開賣。
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Daniel Caesar發行過三張錄音室專輯《Freudian》、《CASE STUDY 01》、《NEVER ENOUGH》連續攻入告示牌R&B／嘻哈榜Top 10，光是初聲試啼的首張代表作《Freudian》就大放異彩，一次入圍三項葛萊美獎「最佳R&B專輯」、「最佳R&B演出〈Best Part〉」、「最佳R&B演出〈Get You〉」，其中與H.E.R.對唱的迷漫靈魂情歌〈Best Part〉一砲而紅，至今全球數位串流已突破10億次收聽，最後不顧眾望的奪下葛萊美獎，又或是一曲小品〈Blessed〉被美國前總統歐巴馬（Barack Obama）選入推薦歌單中。
這場名為「Daniel Caesar Presents “Superpowers World Tour – Leg 3: Australia + Asia + Hawaii”」世界巡迴，今年夏天從芝加哥、邁阿密、洛杉磯、溫哥華、紐約一路實力飆唱到亞洲場次，包括東京、曼谷、首爾以及台北，12月14日Daniel Caesar細膩的靈魂情感將一次在台北流行音樂中心滿滿VIBE全面解放。