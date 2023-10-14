▲Luxgen n7 電氣性能解密：60 度電池最大充電功率 135kW

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所有國產新車在上市之前都需要經過嚴密的實路測試，以確保其實際行駛的性能表現，同時達成法規認證的要求，這也是國產新車上市前的偽裝車，每每在武嶺停車場被車友捕捉的原因，因登上臺灣公路最高點是所有新車出廠驗證的重點項目。
在長里程的奔波之下，即便身披重重偽裝，n7自然仍需要進行電能的補充，因此已建立全臺環島充電網路、又能提供超高速充電服務的U-POWER各個站點，自然成為Luxgen路測途中經常造訪之處。U-POWER透過多次充電數據分析，提前為大眾解密Luxgen n7更詳細的電氣規格性能。
Luxgen n7的充電曲線全貌 (2% - 99%)
Luxgen n7曾經於U-POWER進行2%起充的完整充電測試。起充進行後，先以100kW左右的功率進行充電，並在達到5%之後提升至120kW左右繼續充電，而在21%後進一步提高，於25%達到最高峰值的136.7kW，說明原廠充電最大功率設定在135kW左右。
充電功率表現 : 在35%之前，n7充電功率穩定維持在130kW以上，之後則呈階梯式下降，50%時仍在90kW以上、在78%之前，均在50kW以上。而在79%時，充電功率下降至24kW左右，並以20kW左右的功率，持續為n7充電到98%，再進一步以低於家充的速度，充至滿電。
電量與時間軸 : n7從幾乎沒電的狀態起充，7分鐘就補進了25%的電量，15分鐘達到50%，33分鐘達成80%的電量。
電池容量推估 : 在充至滿電的記錄中，n7共使用64.504kWh的電量；而在另一次10%至80%的測試，則是使用了43.448kWh的電量。由於所使用電量包含傳輸時的電能損耗，U-POWER表示，依現有的經驗，n7所安裝的鋰鐵電池，推估容量在60kWh左右。
Luxgen n7貼近日常使用的充電曲線 (10% - 80%)
U-POWER亦分享Luxgen n7最貼近日常使用之10% - 80%的充電曲線。實際自9%起充，在29分30秒後便已經充至80%的電量，符合原廠宣稱30分鐘內自10%充電至80%的表現。其最大功率峰值可至137kW，平均功率約85kW，若推估其電池大小為60kWh，使用超高速充電30分鐘可充至80%的實際表現、增加約250公里續航里程，已具備一般日常使用的實用性。
U-POWER進一步發現，n7電池的充電電壓在360V左右，在以高功率進行充電時，電流量都需要375A以上，均已超過市面上氣冷式充電槍的標稱規格，僅有使用500A液冷式充電槍，方能於理想狀態下註1實現Luxgen n7的電氣性能。
整體表現來看，Luxgen n7的電池性能表現註2，在150萬元價格帶以內的表現相當不俗，相信能為n7的車主帶來愉快的電動車使用體驗。
旭電馳科研表示，U-POWER很高興成為Luxgen的充電夥伴。截至目前為止，U-POWER已在全臺建置16個充電站點，配置33席CCS1的500A超高速液冷槍充電位，將可提供n7車主快速且舒適的環島充電服務。
依充電數據顯示，n7從80%至滿電需耗時48分鐘，比1%至80%僅需33分鐘則多出將近50%，但補入的電量卻僅有25%，時間效益並不佳。U-POWER建議車主可善用U-POWER的環島充電網路，在最佳效率內補電至70%至80%之間便可以啟程，可節省更多寶貴的時間，享受更愉快的旅程，輕鬆擁抱未來電能新生活。