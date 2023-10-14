李光洙被鬼壓「念經也趕不走」！黑影嗆：非要看到我臉才肯離開嗎
韓綜金牌製作人羅暎錫（羅PD）再推新節目《種豆得豆》，集結李光洙、金宇彬、EXO都敬秀（D.O）、金基邦出演，以紀錄片的形式記錄好友開墾農地的過程。第一集4人前往農村，李光洙分享第一次獨居的撞鬼經驗，當時他住2樓，半夢半醒感覺1樓有小孩嬉鬧聲，同時發現自己被鬼壓床，過一會他聽到孩子突然說：「他醒了！他醒了！」害怕到念經祈禱也無法起身的他，隱約感到身後有一道足以碰到天花板的高大黑影威脅他：「你為何來這裡？從這個家裡出去！你非要看到我的臉才肯離開嗎？」鬼故事讓其他3人毛骨悚然，但李光洙話鋒一轉看著金宇彬：「不過你應該比鬼還要高，肩膀也比他寬。」讓金宇彬哭笑不得。
記者陳雅蘭／綜合報導
談起節目製作契機，李光洙說：「剛開始是宇彬提議我們是不是該把握時間，把開心的模樣記錄下來，留下回憶的同時也能展現在觀眾面前，感覺大家應該會喜歡，所以我才向羅PD提議讓我們幾個人合作一檔節目，很感謝他欣然接下。」
他們被問到曾在趙寅成、車太鉉主持的節目《偶然成為社長2》當工讀生，這次卻選擇自己出來開新節目，是否是因為覺得跟哥哥們做節目有負擔？李光洙坦言很喜歡哥哥們，但多少還是要看他們眼色，有些喘不過氣，這次就覺得很自由開心。
金宇彬見狀說：「我沒想到光洙居然是這樣看待哥哥們的，我真的大吃一驚。」李光洙焦急連忙解釋，「就只是拍攝那幾天有那種感覺啦！寅成哥在我們錄製前說他很期待節目，也給了我們很多鼓勵，真的很感謝他。」《種豆得豆》每週六在iQIYI國際版播出。