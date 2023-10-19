海外YouTuber接續到訪 體驗漫遊「頭城五漁鐵」之美

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包括台日小夫妻 Taka＆Elly 、韓國小熙、英玹和家人，及來自馬來西亞的大馬女神秋雯，已先後化身旅人親訪「頭城五漁鐵 slow coast」。其中，於今年剛完成結婚登記的Taka桑和Elly，趁著這次「頭城五漁鐵 slow coast」來趟小小蜜月之旅，留下許多兩人在台灣的第一次山海漫旅回憶。Taka桑說，與太太Elly不僅上山、下海、登島溯溪，還直接在大溪漁港採買新鮮魚貨，帶回民宿自製吻仔魚蓋飯。旅行期間也遇上2023五漁罟浪祭，讓兩人沈浸在夕陽、海風、潮汐、音樂與市集，既浪漫又熱鬧氛圍裡。
熱愛品嚐台灣美食小吃的韓國小熙，在還沒來到宜蘭前，只知道三星蔥很有名，沒想到5天4夜玩下來，不只好玩好拍，還更好吃！完全打破她以為台灣美食都在南部的刻板印象。除了海鮮，小熙記憶最深刻的還有配上鴨賞的三星蔥鬆餅和披薩，是推薦必吃美食！
這次特別帶上男友及媽媽們同行的英玹表示，在蘭陽博物館看到裡面的考古遺址及生活史展示，是印象很深、覺得很特別的地方！原來台灣與韓國這麼像。英玹說，透過影像紀錄下媽媽們第一次到台灣宜蘭的吃喝玩樂畫面，每一項都新奇難忘！沿線的景點交通移動很方便，對時間有限的旅人來說，可以短時間看到不同山海美景、體驗不同戶外休閒玩樂項目，真的很棒！好玩程度完全不輸濟州島。
來自馬來西亞的秋雯說：「這天空和海也太美了～比瑞士看到的還要藍！」每天一張開眼睛都被藍天碧海吸引，對於這趟可以不用被工作打擾、每天睡到自然醒，再出門探索的漫走慢遊行程，不只超級喜歡，更表示是可以和男友培養感情、看看彼此也相互傾聽的難得機會。
宜蘭縣政府表示，10月底前，還有來自日本的「我是Mana」、馬來西亞「西西歪」，新加坡「Eviday伊米塔」和「安迪在哪」將接續到訪，欲掌握他們在《頭城五漁鐵 slow coast》的漫旅生活體驗和即時旅遊動態，記得鎖定《頭城五漁鐵 slow coast》臉書和IG官方帳號，並訂閱開啟小鈴鐺追蹤幾位YouTuber頻道和Instagram，就不會錯過任何好玩活動和即時訊息！