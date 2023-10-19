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雲林斗六景點｜從親子公園到異國渡假園區，九大必遊景點報你知

▲雲林斗六景點｜從親子公園到異國渡假園區，九大必遊景點報你知
▲雲林斗六景點｜從親子公園到異國渡假園區，九大必遊景點報你知

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雲林最近出現了不少新景點，光是斗六就有許多在社群平台上讓人眼睛為之一亮的打卡景點！從熙熙攘攘的市區到遠離塵囂的幽靜郊區，斗六不僅有獨特的人文歷史，還擁有許多令人驚艷的自然景觀。無論你今天想輕鬆的走走小景點，還是花個半天一天的時間好好度假放鬆，斗六都可以滿足你的期待！今天的斗六景點懶人包就要來介紹九個來到斗六絕對不能錯過的景點給大家囉！

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雲林斗六景點推薦，九大必遊景點報你知

鵝媽媽鵝童樂園

雲林斗六景點推薦｜鵝媽媽鵝童樂園
雲林斗六景點推薦｜鵝媽媽鵝童樂園
鵝媽媽鵝童樂園 圖片來源/ IG@yoyorui_10621
雲林市區裡的鵝媽媽鵝童樂園，絕對是親子同遊的首選景點。樂園裡有多種有趣的遊戲設施可以讓小孩開心放電，還有販售各種好吃的伴手禮與零嘴，玩累了還能一起吃點小點心，放空休息。這裡除了有許多鵝相關的裝置藝術可以讓你拍照打卡外，還有活生生的鵝！樂園設有一個特別的餵鵝區，讓你能近距離與鵝互動。這是個讓孩子們更親近大自然的難得機會，進入樂園無需門票，週末就帶著孩子一起來鵝童樂園奔跑玩樂吧。

鵝媽媽鵝童樂園

地址：雲林縣斗六市嘉新路222號

電話：05 5351789

營業時間：每日 09：00－18：00

摩爾花園

雲林斗六景點推薦｜摩爾花園
雲林斗六景點推薦｜摩爾花園
摩爾花園 圖片來源/ IG@yu_zhen11.13
喜歡充滿異國風情的打卡景點嗎？那麼你一定不能錯過這個仿西班牙古堡的摩爾花園！摩爾花園充滿了繽紛的馬賽克磁磚和傳統摩爾式建築，每個角落都是適合拍照打卡的好場所。但要注意的是，這裡其實不單單只是拍照景點，還是南歐料理餐廳，餐點包括燉飯、義大利麵、排餐和下午茶點，為了確保客人的用餐品質，這裡必須要事先預約，才能入內。沒有要用餐的話，是沒辦法進去純拍照的唷！

摩爾花園

地址：雲林縣斗六市引善路123號

電話：05 5327168

營業時間：平日11：30－15：00；週末11：30－16：00；週二三公休

雲中街文創聚落

雲林斗六景點推薦｜雲中街文創聚落
雲林斗六景點推薦｜雲中街文創聚落
雲中街文創聚落 圖片來源/ IG@shiny_flower2020
雲中街文創聚落位於斗六市區內，這裡原本是日治時期的警察宿舍，現在則保留了四五棟日式木製建築，並搖身一變成為了一個充滿文藝氣息的據點。這個文創聚落裡，進駐了幾家在地的文創店家和下午茶餐廳，提供各種獨特的商品，絕對適合挖寶和探索。雲中街文創聚落不僅是歷史的見證，也是一個文青們的天堂。無論你是對歷史建築感興趣還是想來挖寶特色產品，雲中街絕對值得一遊。

雲中街文創聚落

地址：雲林縣斗六市雲林路1段75巷7號

電話：05 5336521

營業時間：11：00－19：00；周一公休

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雅聞峇里海岸

雲林斗六景點推薦｜雅聞峇里海岸
雲林斗六景點推薦｜雅聞峇里海岸
雅聞峇里海岸觀光工廠 圖片來源/ IG@viviikorea
雅聞峇里海岸觀光工廠可以說是這幾年熱門的斗六景點之一，來到這個佔地廣大的免門票景點，能夠讓你沉浸在一片令人陶醉的度假景色之中。雅聞峇里海岸非常適合一群人一起來，這裡有台灣首座的人造沙灘，讓你體驗陽光浴和沙灘樂趣，同時在園區裡的各個角落，還有許多浪漫的拍攝佈景，讓你與家人朋友一起拍下美麗的合影留念。玩累了，也能直接在園區內享受他們的咖啡輕食。

雅聞峇里海岸觀光工廠

地址：雲林縣斗六市中興路333號

電話：05 5511585

營業時間：每日08：30－17：00

小落別院

雲林斗六景點推薦｜小落別院
雲林斗六景點推薦｜小落別院
小落別院 圖片來源/ IG@sandra_wang0307
小落別院是斗六一家今年新開的漢堡排專賣店，改建自紅磚老屋，散發著濃厚的古早味風情。一踏入店內，仿佛進入了柑仔店的時光隧道，處處擺放著古早的小零食和玩具，讓你彷彿回到了兒時的回憶中。當然，最重要的是美食。小落別院的餐點不僅提供漢堡排，還有早午餐、日式炒麵等多種選項，滿足不同口味的需求。這裡是一個同時擁有美味與懷舊情懷的好地方，讓你在享受美食的同時，也能感受到濃濃的情感共鳴。

小落別院

地址：雲林縣斗六市府前街115號

營業時間：週五到週日10：00－18：00，公休日見官方IG

近水樓台湖畔森林咖啡

雲林斗六景點推薦｜近水樓台湖畔森林咖啡
雲林斗六景點推薦｜近水樓台湖畔森林咖啡
近水樓台湖畔森林咖啡 圖片來源/ IG@xuan86315
這間充滿南洋氣息的近水樓台湖畔森林咖啡，雖然園區不大，但卻擁有許多適合拍照的擺設，讓你能好好的在這裡捕捉美麗的倩影。雖然是咖啡廳，但需要入園門票，每人200元，可以折抵消費100元，6歲以下的小朋友則是免費入場。這裡沒有用餐限制，讓你可以悠閒地享受咖啡、小點心和湖畔的寧靜，彷彿置身於遠離城市喧囂的世外桃源，近水樓台湖畔森林咖啡絕對是個能讓你放鬆身心的好地方。

近水樓台湖畔森林咖啡

地址：雲林縣斗六市文化路646巷137號

電話：05 5361429

營業時間：平日10：00－18：00；週末09：30－18：30：週二公休

膨鼠森林公園

雲林斗六景點推薦｜膨鼠森林公園
雲林斗六景點推薦｜膨鼠森林公園
膨鼠森林公園 圖片來源/ IG@rhlij_______
膨鼠森林公園是去年整修完工的新興公園，合併了原本的斗六環保公園與運動公園，以可愛的「松鼠」為主題，成為當地熱門的親子景點。公園裡打造了各種可愛的松鼠造景，還有遊戲草原、直排輪場、噴泉戲水區、戶外舞台等多種設施，提供了豐富的娛樂選擇，讓孩子和家長都能愉快互動。而週末假日更有膨鼠森林市集，有許多文創小店和輕食店家會出來擺攤，讓你可以品味美食、挖寶、感受文創氛圍，同時享受大自然的美好。

膨鼠森林公園

地址：雲林縣斗六市公理路膨鼠森林公園

全日開放

湖山寺

雲林斗六景點推薦｜湖山寺
雲林斗六景點推薦｜湖山寺
湖山寺 圖片來源/ IG@xfengliang
位在斗六靠近古坑的宏偉佛寺「湖山寺」，擁有近300年的悠久歷史，可以追溯到清朝時期。這座佛寺每天的開放時間相對短暫，僅限早上7點至12點，所以造訪時需注意時間。這裡不僅是一個宗教寺廟，也是一個寧靜的文化遺產。寺內供奉著觀世音菩薩、彌勒佛等神祇，還有來自泰國的玉佛，與大大小小的神祇，充滿著神聖氛圍。走進湖山寺，你將會感受到靈性和寧靜，這也是一個可以品味宗教文化和歷史的地方。

湖山寺

地址：雲林縣斗六市岩山路48號

電話：05 5572323

營業時間：每日07：00－12：00

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原文出處 : ReadyGo 雲林斗六景點｜從親子公園到異國渡假園區，九大必遊景點報你知

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