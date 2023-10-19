▲雲林斗六景點｜從親子公園到異國渡假園區，九大必遊景點報你知

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鵝媽媽鵝童樂園
雲林市區裡的鵝媽媽鵝童樂園，絕對是親子同遊的首選景點。樂園裡有多種有趣的遊戲設施可以讓小孩開心放電，還有販售各種好吃的伴手禮與零嘴，玩累了還能一起吃點小點心，放空休息。這裡除了有許多鵝相關的裝置藝術可以讓你拍照打卡外，還有活生生的鵝！樂園設有一個特別的餵鵝區，讓你能近距離與鵝互動。這是個讓孩子們更親近大自然的難得機會，進入樂園無需門票，週末就帶著孩子一起來鵝童樂園奔跑玩樂吧。
鵝媽媽鵝童樂園
地址：雲林縣斗六市嘉新路222號
電話：05 5351789
營業時間：每日 09：00－18：00
摩爾花園
喜歡充滿異國風情的打卡景點嗎？那麼你一定不能錯過這個仿西班牙古堡的摩爾花園！摩爾花園充滿了繽紛的馬賽克磁磚和傳統摩爾式建築，每個角落都是適合拍照打卡的好場所。但要注意的是，這裡其實不單單只是拍照景點，還是南歐料理餐廳，餐點包括燉飯、義大利麵、排餐和下午茶點，為了確保客人的用餐品質，這裡必須要事先預約，才能入內。沒有要用餐的話，是沒辦法進去純拍照的唷！
摩爾花園
地址：雲林縣斗六市引善路123號
電話：05 5327168
營業時間：平日11：30－15：00；週末11：30－16：00；週二三公休
雲中街文創聚落
雲中街文創聚落位於斗六市區內，這裡原本是日治時期的警察宿舍，現在則保留了四五棟日式木製建築，並搖身一變成為了一個充滿文藝氣息的據點。這個文創聚落裡，進駐了幾家在地的文創店家和下午茶餐廳，提供各種獨特的商品，絕對適合挖寶和探索。雲中街文創聚落不僅是歷史的見證，也是一個文青們的天堂。無論你是對歷史建築感興趣還是想來挖寶特色產品，雲中街絕對值得一遊。
雲中街文創聚落
地址：雲林縣斗六市雲林路1段75巷7號
電話：05 5336521
營業時間：11：00－19：00；周一公休
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雅聞峇里海岸
雅聞峇里海岸觀光工廠可以說是這幾年熱門的斗六景點之一，來到這個佔地廣大的免門票景點，能夠讓你沉浸在一片令人陶醉的度假景色之中。雅聞峇里海岸非常適合一群人一起來，這裡有台灣首座的人造沙灘，讓你體驗陽光浴和沙灘樂趣，同時在園區裡的各個角落，還有許多浪漫的拍攝佈景，讓你與家人朋友一起拍下美麗的合影留念。玩累了，也能直接在園區內享受他們的咖啡輕食。
雅聞峇里海岸觀光工廠
地址：雲林縣斗六市中興路333號
電話：05 5511585
營業時間：每日08：30－17：00
小落別院
小落別院是斗六一家今年新開的漢堡排專賣店，改建自紅磚老屋，散發著濃厚的古早味風情。一踏入店內，仿佛進入了柑仔店的時光隧道，處處擺放著古早的小零食和玩具，讓你彷彿回到了兒時的回憶中。當然，最重要的是美食。小落別院的餐點不僅提供漢堡排，還有早午餐、日式炒麵等多種選項，滿足不同口味的需求。這裡是一個同時擁有美味與懷舊情懷的好地方，讓你在享受美食的同時，也能感受到濃濃的情感共鳴。
小落別院
地址：雲林縣斗六市府前街115號
營業時間：週五到週日10：00－18：00，公休日見官方IG
近水樓台湖畔森林咖啡
這間充滿南洋氣息的近水樓台湖畔森林咖啡，雖然園區不大，但卻擁有許多適合拍照的擺設，讓你能好好的在這裡捕捉美麗的倩影。雖然是咖啡廳，但需要入園門票，每人200元，可以折抵消費100元，6歲以下的小朋友則是免費入場。這裡沒有用餐限制，讓你可以悠閒地享受咖啡、小點心和湖畔的寧靜，彷彿置身於遠離城市喧囂的世外桃源，近水樓台湖畔森林咖啡絕對是個能讓你放鬆身心的好地方。
近水樓台湖畔森林咖啡
地址：雲林縣斗六市文化路646巷137號
電話：05 5361429
營業時間：平日10：00－18：00；週末09：30－18：30：週二公休
膨鼠森林公園
膨鼠森林公園是去年整修完工的新興公園，合併了原本的斗六環保公園與運動公園，以可愛的「松鼠」為主題，成為當地熱門的親子景點。公園裡打造了各種可愛的松鼠造景，還有遊戲草原、直排輪場、噴泉戲水區、戶外舞台等多種設施，提供了豐富的娛樂選擇，讓孩子和家長都能愉快互動。而週末假日更有膨鼠森林市集，有許多文創小店和輕食店家會出來擺攤，讓你可以品味美食、挖寶、感受文創氛圍，同時享受大自然的美好。
膨鼠森林公園
地址：雲林縣斗六市公理路膨鼠森林公園
全日開放
湖山寺
位在斗六靠近古坑的宏偉佛寺「湖山寺」，擁有近300年的悠久歷史，可以追溯到清朝時期。這座佛寺每天的開放時間相對短暫，僅限早上7點至12點，所以造訪時需注意時間。這裡不僅是一個宗教寺廟，也是一個寧靜的文化遺產。寺內供奉著觀世音菩薩、彌勒佛等神祇，還有來自泰國的玉佛，與大大小小的神祇，充滿著神聖氛圍。走進湖山寺，你將會感受到靈性和寧靜，這也是一個可以品味宗教文化和歷史的地方。
湖山寺
地址：雲林縣斗六市岩山路48號
電話：05 5572323
營業時間：每日07：00－12：00
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原文出處 : ReadyGo 雲林斗六景點｜從親子公園到異國渡假園區，九大必遊景點報你知
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