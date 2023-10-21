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庫茲馬大冒險輸了？巫師前鋒新髮型搶戲　「平頭大紅唇印」網笑翻

▲NBA華盛頓巫師前鋒庫茲馬（Kyle Kuzma）亮出新髮型，在平頭金髮上挑染鮮紅唇印，轉播人員忍不住脫口「他是打賭輸了嗎？」（圖／翻攝自IG@kuz）
▲NBA華盛頓巫師前鋒庫茲馬（Kyle Kuzma）亮出新髮型，在平頭金髮上挑染鮮紅唇印，轉播人員忍不住脫口「他是打賭輸了嗎？」（圖／翻攝自IG@kuz）

記者黃韻文／綜合報導

NBA華盛頓巫師前鋒庫茲馬（Kyle Kuzma），向來總是有獨樹一幟的時尚見解，俊俏外型加上大膽穿搭，讓他成為NBA最時尚球星之一。日前在巫師對上尼克的熱身賽中，庫茲馬又亮出他的最新造型，只見平頭金髮上留下「鮮紅唇印」，鏡頭帶到特寫時，轉播人員甚至忍不住問：「他是打賭輸了嗎？」

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庫茲馬（Kyle Kuzma）是巫師主力前鋒，19日在巫師對尼克的季前熱身賽中，庫茲馬雖未登錄出賽，不過一身便服的他，卻因頭上新造型意外成為全場焦點。庫茲馬在金髮平頭中，故意挑染了一個鮮紅色唇印，看起來就像被狠狠親過一口。

轉播該場比賽的《ESPN》尼克主播布林（Mike Breen），在看到庫茲馬的新髮型時，忍不住脫口說出：「他是打賭輸了嗎？」

庫茲馬並未對新造型多作說明，不過也在個人社群發出多張新造型穿搭照，看來是刻意設計打造，而非眾人猜測的玩大冒險、賭輸了。

而庫茲馬過去就曾穿過袖子超級長的粉紅毛衣，被笑說像是《進擊的巨人》的獸之巨人；或是一整身「彩虹穿搭」，只露出眼睛和嘴巴，種種風格讓庫茲馬一路以來都走在時尚尖端。

至於庫茲馬的新髮型評價如何，眾人也分兩派看法，毒舌派狠酸：「是喝醉了嗎」、「只有我覺得很難看嗎」、「想像一下在2000年代初期、有人在隊伍裡做了這件事。」不過更多人稱讚：「臉帥，怎麼用都帥」、「其實很帥」。


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